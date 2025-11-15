ポケットが多くて助かる！【3COINS】週7で使いたい！「ショルダーバッグ」

両手が空いておでけかに便利なショルダーバッグ。ポケットがたくさんあると小物整理がしやすくなって、もっと便利に使えるかも。そんな優秀バッグを【3COINS（スリーコインズ）】で発見しました。ミニマルなデザインでコーデを問わず使いやすいバッグは、ついヘビロテしたくなりそうです。

外ポケット5つあり！ 小物整理しやすい優秀ショルダー

【3COINS】「撥水パファーショルダーバッグ」\1,650（税込）

軽量のパファー素材に、撥水加工を施したショルダーバッグ。前後左右、内側にもポケット付きで、小物を整理しやすくなっています。ゴム入りのサイドポケットには、ペットボトルが入るようになっているのもポイント。ベージュ・ブラックの2色展開ですが、公式ECサイトでは現在「在庫なし」になっているので、店舗で出会えればラッキーかも。

すっきりとした見た目の洗練ショルダー

【3COINS】「アーバンドリフトショルダー」\2,420（税込）

前面に大きめのポケットが2つ付いたショルダーバッグ。内側にも4つのポケットが付いており、ごちゃつきがちなバッグ内をすっきり整頓できそうです。公式ECサイトによると「クッション性のある素材が中身をやさしく守り、PCやタブレットの持ち運びにも便利」とのこと。シンプルでスタイリッシュなデザインは男女問わず使いやすく、通勤やお仕事シーンにもおすすめです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

Writer：licca.M