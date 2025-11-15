お笑いコンビ「ホンジャマカ」の石塚英彦（63）が15日、東京都渋谷区の服部栄養専門学校で行われた「ご当地タニタごはんコンテスト」全国大会にゲストとして登場した。

日本全国の郷土料理を「タニタが考える健康的な食事の目安」に基づき、現代風にアレンジし競うコンテスト。石塚は表彰式でプレゼンターを務めた。

味だけでなく健康面まで考えられた料理に石塚は「もう少し早くこの大会があれば、僕はこんな体になっていなかった」と苦笑い。「塩分や砂糖がガツンとこない代わりに、出汁でカバーしたりしていて、満足感がすごい」と参加者の料理に拍手を送った。

一方、自身の普段の食生活は「正直やりたい放題です」と告白。それでもここ2年で10キロの減量に成功。その秘けつはウエートトレーニングとウオーキング。「食事を我慢するのは難しいですよね。代わりに家の周りを歩いたり、ベンチプレスの台を買って、ベンチプレスをしたり。最低1時間はトレーニングしています」と自身の習慣を明かした。

本格的な運動をすることで「余計腹が減った」と苦笑いしたが「プラスマイナスで言ったら分からないけど、体重は順調に減っているので、運動はいいことなんだろうね」とうなずいた。