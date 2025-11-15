食楽web

2025年10月29日、大丸東京店1階にモンブランスイーツ専門店『モンブランTHE珀山（はくざん）』がオープンしました。手がけるのは、「東京ばな奈」や「シュガーバターの木」で知られる『株式会社グレープストーン』と『大丸松坂屋百貨店』の共同ブランドです。

もともとヨーロッパ生まれのモンブランは、日本で独自の進化を遂げ、伝統的な和栗を筆頭に、抹茶やいちごなど、多彩なバリエーションがあります。その歴史に敬意を払いながらも、素材、香り、口どけのすべてを再構築したのが、『THE珀山』のモンブランです。

ブランド名に込められた白や光のイメージ通り、シグネチャー商品は白い山をイメージした、「THE珀山モンブラン」です。

「THE珀山モンブラン」2個入1890円（税込）、10:00～／17:00～の2回販売（各回一人2箱まで）

山の形を保てないほどとろとろの和栗ソースを、芳醇なラム酒香る洋栗クリームと、和栗風味のホワイトマロンクリームで包み込んだ贅沢なテイスト。中央には渋皮栗を丸ごと1粒忍ばせ、スプーンを入れた瞬間、ふわりととろけて、飲めそうなほど柔らかい口どけが特徴です。

栗とラム酒の香りが交差し、とてもバランスが良いです

店頭販売に加えて、大丸松坂屋オンラインストアでも予約販売を実施しています。絶対に食べてみたいという人は、ぜひ予約の上、店舗へ受け取りに行きましょう。

焼いているのに生食感な新感覚モンブランスイーツもお見逃しなく

「モンブランサンド 8個入」1,382円（税込）

グランドオープンに合わせ、ギフト向けの焼菓子シリーズも登場しました。なかでも注目は、和栗をたっぷり使ったマロンクリームを厚く重ねて搾った「THEモンブランケーキ」。

「モンブラウニー 5個入」1,458円（税込）

他にも、和栗クリームとミルクホイップを交互に重ね、サブレでサンドした「モンブランサンド」や栗とショコラが濃厚に絡む「モンブラウニー」など個性の光る3種類のモンブランスイーツが揃います。

オープン記念限定「THE珀山コレクション 6個入」1,620円（税込）も登場[食楽web]

栗好きのあの人へ教えたい、とっておきのスイーツ。ギフト選びに迷ったときのために、ぜひ覚えておきたいブランドです。

シェフこだわりの飲めるほどトロトロのモンブランソースをぜひ堪能してみて！

（撮影・文◎亀井亜衣子）

●SHOP INFO

モンブランTHE珀山

住：東京都千代田区丸の内1-9-1 大丸東京店1階 食品ほっぺタウン

営：10:00～20:00

休：大丸東京店に準ずる

https://the-hakuzan.jp