w-inds.の橘慶太が、ソロアルバム『RE:ONE』を2026年1月21日にリリースする。

本情報は、本日11月14日に行われた生配信にて発表された、グループ25周年に向けた情報の一環。橘がソロでリリースをするのは、2020年の前作リリース以来およそ6年ぶりとなる。

本アルバムは橘が作詞作曲をはじめとするサウンドのみならず、ビジュアルや衣装など全てのクリエイティブを自身でプロデュースする作品に。サウンド面においては“音楽”として吸収してきたエッセンスを持て余すことなく体現し、最新ダンスミュージック、40歳という節目を迎える今だからこそ表現できるスローバラード、ミドルテンポのシティポップなど、バラエティ豊かな楽曲が全10曲収録される。

表題曲「PLEASE」は橘の誕生日である12月16日に先行配信。アルバムのリリースを記念したリリースイベントも開催される予定だ。

さらに、生配信ではライブDVD／BD『w-inds. LIVE TOUR 2025 “Rewind to winderlust”』を2026年2月中旬にリリースすることも発表。本作品のリリースイベントも開催予定となっている。

また、w-inds.は活動25周年を記念した全国ツアーを来年3月より開催。『w-inds. 25th Anniversary Best Single LIVE TOUR 2026 “GOLDEN SINGLES”』と銘打ち、w-inds.が25年の活動の中で大切にしてきたシングル曲を中心にセットリストを組むツアーとなる。

本発表にあわせて、25周年を記念した特設サイトもオープン。フレッシュなアーティスト写真も公開された。

（文＝リアルサウンド編集部）