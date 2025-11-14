＜運転手ってズルい？＞家まで取り立てに来たの？「絶縁上等だよ！」【第9話まんが：サツキの気持ち】
私はサツキ。息子のヒビキ（小2）を育てています。私はよくママ友のミカさん親子を誘ってあちこち出かけてきました。子どもたちを連れて車で遠出をして、帰りは楽しくショッピング。けれどそこへ最近ナオさんが加わったことで、なんだかギスギスしはじめたのです。ナオさんが余計なお礼をするせいで、ミカさんまで「高速料金やガソリン代を払ってほしい」と言いはじめて……。運転免許を持っていない私への嫌がらせでしょうか？
その日は私が料理をしている最中にインターホンが鳴りました。夫に応対してもらうと、やってきたのはミカさん夫婦だったようです。私が玄関に向かってみると、なぜかうちの夫がミカさんたちに頭を下げながらお金を払っていて……。
ミカさんはわざわざ領収書やカード明細を持って、家までお金を取り立てにきたようです。うちの夫は「今までの謝罪とお礼をすべき」と言うけれど、こちらは絶縁上等！ ママ友からお金を取ろうだなんて、開いた口がふさがりません。
今までは快く車に乗せてくれたのに、すっかり変わってしまったミカさん。ナオさんの考え方に影響されてしまったんでしょう。まさか家までお金を回収に来るなんて……。後から請求してくるなんて、まるで詐欺にあったようなもの。ミカさんがそういう付き合い方をしたいなら、私だって別に疎遠でいいです。
自分の車で出かけておいて、どうして私がお金を払わないといけないのか分かりません。けれど夫は向こうから提示された金額をそのまま渡したみたいです。しかも「あらためて明日にでも謝罪とお礼を」なんて言い出して、状況をいまいち理解していない様子でした。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
