柄本時生＆さとうほなみが結婚発表 直筆署名で決意語る「これからも感謝と初心を忘れず」 24年にはドラマで共演
俳優の柄本時生（36）と4人組バンド・ゲスの極み乙女。の“ほな・いこか”名義でも活動する俳優のさとうほなみ（36）が13日、結婚を発表した。
【写真】めっちゃ雰囲気いい！…じゃれ合う柄本時生＆さとうほなみ
2人はそれぞれ自身のインスタグラムで結婚を発表。「関係者の皆さま、いつも応援してくださっている皆さまへ。私事ではございますが、柄本時生とさとうほなみは本日、十一月十三日に入籍いたしましたことをご報告いたします」と報告。「これからも感謝と初心を忘れずふたりで歩んで参ります」とつづった。
2人は2024年に放送されたテレビ東京ドラマ24『錦糸町パラダイス〜渋谷から一本〜』で共演している。
柄本時生は1989年10月17日生まれ、東京都出身。2003年、映画 Jam Films S『すべり台』（05年公開）のオーディションに合格し、主演でデビュー。映画『アウトレイジ』（10年）、NHK大河ドラマ『いだてん』（19年）などに出演した。父は俳優の柄本明。母は俳優の角替和枝。兄は俳優の柄本佑。
さとうは、1989年8月22日生まれ、東京都出身。4人組バンド・ゲスの極み乙女。の“ほな・いこか”（Dr）としても活動し、シングル「猟奇的なキスを私にして／アソビ」でメジャーデビュー。17年、ドラマ『黒革の手帖』で“さとうほなみ”として俳優活動をスタート。近年は、映画『花腐し』（23年）、舞台『剥愛』（23年）、ドラマ『院内警察』（24年）などに出演した。
