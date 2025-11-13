µð¿Í¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¡¹ÈÇòÀï¤Ç¹ë²÷ÃÆ¡Ö¤¤¤¤È¿±þ¤ÇÂÇ¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×º¸ÏÓ°ìËÜ¤Ç·Ú¡¹¤Èº¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹±Û¤¨¤¿
¡¡µð¿Í¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬¹ÈÇòÀï¤Ç¹ë²÷ÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ÈÁÈ¤Î¡Ö4ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¤È¡¢6²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ï2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Ç°éÀ®¤Î±àÅÄ¤ÈÂÐÀï¡£¥«¥¦¥ó¥È1¡½2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢ÊÑ²½µå¤Ë±Ë¤¬¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âº¸ÏÓ°ìËÜ¤Ç¤¹¤¯¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï·Ú¡¹¤Èº¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¡Ö¤¤¤¤È¿±þ¤ÇÂÇ¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸Ø¤Ã¤¿¡£
¡¡½©µ¨¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤ÏÏ¢Æü¡¢¥í¥ó¥°¥Æ¥£¡¼¤Ç°¤Éô´ÆÆÄ¤«¤é²¼È¾¿È¤òÍî¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò²Ý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö²¼È¾¿È¤Î¶¯²½¤ÎÀ®²Ì¤¬¤È¤Ã¤µ¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£Á´ÂÎÎý½¬¸å¤â¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Î¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ë»Ä¤ê¡¢ºÇ¸å¤Î1¿Í¤È¤Ê¤ë¸á¸å5»þ²á¤®¤Þ¤Ç¥Þ¥·¥óÁê¼ê¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£