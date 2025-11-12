″呑兵衛と思われたくない″フリーアナウンサーの市野瀬瞳アナ、ウイスキー検定2級取得を報告「友達減ったかも？」とユーモア交えつつ紹介
フリーアナウンサーの市野瀬瞳アナが自身のXを更新し、ウイスキー検定2級を取得したことを報告した。「また一つ資格が増えた 以下、ただの呑兵衛と思われたくなくて取得した資格w ワインエキスパート WSET level3 ナパヴァレーワインエキスパート ドイツワインケナー 日本ワインアドバイザー sakediploma 唎酒師 日本ビール検定2級 テキーラマエストロ んで今回の、ウイスキー検定2級 おかげで友達減。」という内容で、これまでにも多くの飲酒に関する資格を持っている市野瀬アナは、さらなる知識を深めている。
この投稿にファンからは「資格取得おめでとう御座います」「私が呑み友になりましょう」「CM来るとイイねw」など、様々な反応が寄せられ、多くのフォロワーが祝福の声や共感を示した。
市野瀬アナは、数々の酒に関する資格を取得しており、ウイスキー検定2級もその一部として新たに加わった。
