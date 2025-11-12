【週刊少年サンデー 50号（画業55周年記念スペシャル号）】 11月12日 発売 価格：400円 【「ゲッサン」12月号】 11月12日 発売 価格：810円

「週刊少年サンデー 50号」書影

小学館は「週刊少年サンデー50号」と「ゲッサン」12月号を11月12日に発売した。価格は「サンデー」が400円、「ゲッサン」が810円。

あだち充氏画業55周年記念として「サンデー」の表紙には「タッチ」が登場。一方の「ゲッサン」12月号の表紙には「MIX」が登場し、両誌のイラストとがつながる合体表紙となっている。

「サンデー」には、あだち充氏による新作ショート読切が掲載されるほか、あだち氏との思い出を遡るスペシャルエッセイを高橋留美子氏と青山剛昌氏が描き下ろし。そのほか、「サンデー作家が選ぶ、あだち充ベスト１コマ！」などの企画も行なわれる。また、特別付録として「あだち充コマステッカー」がついてくるほか、「特製あだち充グッズプレゼント」キャンペーンも実施される。

「ゲッサン」では、巻頭カラーで「MIX」が登場するほか、「あだち充画業55周年記念企画最新情報」が掲載。同日発売の「MIX」24巻アナザーカバーが特別付録となる。

そのほか、WEBサイト「サンデーうぇぶり」ではあだち氏の作品を対象にした「名作43巻分無料フェア」を11月25日まで開催。さらに、12月19日より、池袋・サンシャインシティ 展示ホールＣにて「－画業55周年記念－ あだち充展」の開催も決定している。

□「－画業55周年記念－あだち充展」のページ

「ゲッサン 12月号」書影

「MIX 24巻」書影