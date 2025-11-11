NHKから国民を守る党の党首などを務める立花孝志容疑者が、11月9日に名誉毀損容疑で兵庫県警に逮捕された。

裁判沙汰に発展

「立花容疑者は、斎藤元彦兵庫県知事を追求していた元兵庫県議の竹内英明氏に犯罪の嫌疑がかけられているとSNS上で情報発信したほか、竹内氏の自宅前におしかけ、拡声器でまくしたてるなどの街宣を行いました。追い詰められた竹内氏は25年1月に自ら命を絶っています。今回の逮捕は竹内氏の妻による刑事告訴を受けてのものと見られます」（スポーツ紙記者、以下同）

立花容疑者は、地方議員を経て2019年7月の参議院議員選挙で当選。同年10月に辞職し、全国各地の選挙に出馬したほか、2016年、2020年の東京都知事選挙に出馬するなど“お騒がせ”政治家として知られる。

「立花容疑者は、2023年3月に不正競争防止法違反と威力業務妨害容疑により懲役2年、執行猶予4年の有罪判決が確定しています。今回の逮捕は執行猶予中であり、起訴されれば執行猶予が取り消され、実刑判決が下る可能性が非常に高い。そうなると立花容疑者は、当面の間、表立った政治活動は不可能となる見込みです」

今回の逮捕を受け、ネット上ではあのタレントの名前を絡めた声が聞かれる。

《立花孝志が名誉毀損容疑で兵庫県警に逮捕された件、1番ホッとしてるのはマツコさんじゃないかな。当たり屋みたいに提訴されて気の毒だった》

《昔、マツコデラックスが立花批判して東京M Xに支援者集団引き連れて押しかけた騒動みて、めちゃくちゃ面倒くさい奴やんと思ってた》

《立花さんはむしろ、マツコ・デラックスをいじめた時に捕まってないのがおかしい人よ》

2019年に起こった騒動を放送作家がふりかえる。

「参院選で立花容疑者の当選を受け、マツコ・デラックスさんが7月29日に放送された『5時に夢中!』でN国ことNHKから国民を守る党の印象について《一体これから何をしてくれるかを判断しないと。今のままじゃね、ただ気持ち悪い人たちだから》と、N国躍進の理由は《冷やかし》などとコメントしました」

これに立花容疑者が激怒し、毎週生放送のスタジオに押しかけるなどの“抗議活動”を行った。

「『5時に夢中!』は街頭が背景として映り込むセットでしたが、立花容疑者の旗などが映ってしまうため、途中からブラインドが降ろされるようになりました。さらに番組スポンサー商品の不買運動も起きました。その後、立花容疑者がマツコさんを名誉毀損で提訴するも、東京地裁はマツコさんの発言は公益目的であり違法性がないと判断して請求を棄却しています」（前出・放送作家）

立花容疑者はさまざまな人物に“つきまとい”を行ったが、マツコは“最初期”の被害者の一人であるだけに、やはり今回の逮捕には少なからず安堵していることだろう。