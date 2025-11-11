米ジュエリーメーカーが制作

米大リーグ・ドジャースはブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）を制し、2年連続世界一に輝いた。山本由伸投手はシリーズ3勝を挙げてWSのMVPを獲得。試合中の首元には、90万円超のアイテムがキラリ。米ジュエリーメーカーが詳細を伝え、日本人ファンからも「めちゃくちゃ気になっていた」などの声が上がった。

WS第2戦で9回1失点完投、第6戦は6回1失点と好投し、運命の第7戦は9回のピンチでマウンドに上がり、延長11回まで投げ抜いた山本。試合で身に着けたアイテムの1つがブルーの宝石がつながれたネックレスだった。

米ジュエリーメーカー「ハッピー・ジュエラーズ」が制作。同社の公式サイトで、6000ドル（約92万円）で販売されている。

同社公式インスタグラムには「2025年ワールドシリーズMVPのヨシノブ・ヤマモトのために、全てブルーサファイアの夢のようなネックレスを製作する光栄にあずかりました。カスタムメイド。ここハッピー・ジュエラーズで購入可能。あなたもMVPのように輝きましょう」と紹介。X上の日本人ファンからも様々な声が上がっている。

「どこのネックレスなのか気になってました」

「スポーツ選手がよく付けてるチタンのこう血行が良くなるとかそういうアレかと思ってました」

「山本由伸には良く似合ってる」

「とても上品で素敵なネックレスですね」

「これは欲しい でも怖くてポチれない…」

山本の愛用アイテムにはファッション界からも熱視線が注がれており、ルイ・ヴィトンやエルメスのバッグも話題となっている。



（THE ANSWER編集部）