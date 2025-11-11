この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『【おすすめパソコン】高級ボディーの2in1モデル「HP OmniBook X Flip 14 fm0007TU Intel パフォーマンスモデル」をレビューします。これは素晴らしい』と題したYouTube動画で、IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が大注目の最新2in1ノートPC、HP OMNI BOOK X Flip 14を徹底的に紹介した。



動画冒頭、戸田氏は「ミッドナイトブルーという色合いなんですね。濃い青というか、紺ですよね」とカラーリングの美しさをアピール。また、2in1ならではの360度回転機構や、タイル式キーボードの洗練されたデザインにも注目し、「かっこいいですね。パソコンのデザインってそんなに変わらないと思ったんですが、やっぱりまだまだ進化しますよね」と最新モデルへの驚きを語った。



さらに、本モデルはペン対応で付属ペンも「反応もいいし、パフォーマンスが高いので手書きって結構ヘビーなんですよ。手書きする方は、このモデルおすすめします」と絶賛。端子類も豊富で、「普通のメインマシンとしても遜色のない拡張性がある」と評価した。



ディスプレイには2.8K OLEDパネルを採用。「画面、めっちゃ綺麗で感動しました。文字が黒でしまっていて、綺麗なんですよ。仕事にもいいと思います」と語るなど、その美麗さに惚れ込む発言が続出。Core Ultra 7の高性能CPU、32GBメモリ、1TBストレージを搭載し、「この薄型の2in1で、このスコアが出てるGPUかなりいいですね」と、日常から動画編集、ゲーミングまで幅広い用途に適したパフォーマンスを高く評価。「びっくりするほどお買い得ですね」「値段以上の高級感ありますよ」とその完成度を絶賛した。



さらに、「18万円切るなら86点、超高評価したいと思います。ツーインワンじゃなくても買えちゃう価格なのがいいですよね」とコストパフォーマンスの高さを強調。「めっちゃおすすめです。今、買おうかどうしようか悩み中」と、戸田氏自身も購入を前向きに検討している本音を明かしていた。



最後は「OLED使ったことない方は次の買い替えで視野に入れた方がいい」としつつ、動画を締めくくった。