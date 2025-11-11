¥è¡¼¥«¥É¡¼¤ä¥¤¥ª¥ó¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¡ÄÀ¤³¦ºÇ¶¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼Ž¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥ÈŽ£¤¬Ç¯6000²¯±ß²Ô¤°"¾ï¼±ÇË¤ê"¤Î¿·¥Ó¥¸¥Í¥¹
¤«¤Ä¤Æ¾®Çä¶È¤È¤Ï¡¢¡Ö»ÅÆþ¤ì¤Æ¡¢ÊÂ¤Ù¤Æ¡¢Çä¤ë¡×»º¶È¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤â¤Ï¤ä¤½¤ÎÄêµÁ¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡£
¤¤¤Þ¤ä¾®Çä¶È¤Ï¡¢¥â¥Î¤òÊÂ¤Ù¤ë»º¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ØÇã¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢¥Ç¡¼¥¿¤òÄÌ¤¸¤Æ·ÐºÑ¤òÆ°¤«¤¹¾ðÊó»º¶È¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÀÅ¤«¤Ê³×Ì¿¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤À¡£
¥¢¥Þ¥¾¥ó¤¬¡È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤«¤é¥ê¥¢¥ë¡É¤òÀ©ÇÆ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ï¡È¥ê¥¢¥ë¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¡É¤òÀ©ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤³¤½¤¬¡¢¾®ÇäÈ¯¤Î¿·¤¿¤Ê¹¹ð¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
º£¤ä¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤ä¥¢¥×¥ê¡¢¸¡º÷²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¹¹ð¤¬Ã±¤Ê¤ëÈÎÂ¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ºß¸Ë¤òÆ°¤«¤·¡¢²Á³Ê¤òÄ´À°¤·¡¢¶¡µëÌÖ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇºÆ¹½À®¤¹¤ë¡¢¾®Çä·Ð±Ä¤½¤Î¤â¤Î¤òÆ°¤«¤¹¾ðÊó¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ê¤Î¤À¡£
¤¤¤Þ¤ä¾®Çä¤ÎÍø±×¤ÏÃ±¤Ë¾¦ÉÊ¤òÇä¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÇä¤ë¥×¥í¥»¥¹¤½¤Î¤â¤Î¡×¤¬Íø±×¤òÀ¸¤à»þÂå¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÃ±¤Ê¤ë¹¹ð¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¾®Çä¤Î¥Ð¥ê¥å¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤òº¬Äì¤«¤é½ñ¤´¹¤¨¤ë¡È·Ð±ÄOS¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ï¤½¤ì¤òÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÂÎ·ÏÅª¤Ë¼ÂÁõ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤â¤Ï¤ä¡Ö¾®Çä¡×¤Ï¡ÈRetail¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈPlatform¡É¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¶îÆ°¤µ¤»¤ë¤Î¤¬¡¢¥ê¥¢¥ë»ñ»º¤Î¾ðÊó²½¤È¡¢¾ðÊó»ñ»º¤Î¼ý±×²½¤È¤¤¤¦Æó½Å¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤Î¤À¡£
¢£Âè1¤ÎÍ×ÁÇ¡§Íø±×¤Î¸»Àô¤¬¡ÖÇä¾å¡×¤«¤é¡Ö¹¹ð¡×¤Ø
¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Î·Ð±Ä¹½Â¤¤Ï¡¢¤¤¤ÞÀÅ¤«¤Ë¡¢¤·¤«¤··èÄêÅª¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤ÆÆ±¼Ò¤ÎÍø±×¤Ï¡¢¡Ö¤É¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤Î¾¦ÉÊ¤òÇä¤ë¤«¡×¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¸½ºß¤Ï¡¢¡Ö¤É¤ì¤À¤±¸ú²ÌÅª¤Ë¹¹ð¤ò±¿ÍÑ¤·¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ò¼ý±×²½¤Ç¤¤ë¤«¡×¤¬Íø±×¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¾ÝÄ§¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Î¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡ÖWalmart Connect¡Ê¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¡¦¥³¥Í¥¯¥È¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
2024Ç¯ÅÙ¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤Î¼Â¤Ë3³äÄ¶¤¬¹¹ð»ö¶È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤Ï¤ä¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î±äÄ¹Àþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹¹ð¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¼ý±×¥¨¥ó¥¸¥ó¡áDigital Gross Margin Machine¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤¿¡£
¾¦ÉÊ¤òÇä¤ë¤è¤ê¡¢¹ØÇã¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬Íø±×¤Ë¤Ê¤ë
½¾Íè¤Î¾®Çä¤Ï¡¢»ÅÆþ¤ì²Á³Ê¤ÈÈÎÇä²Á³Ê¤Îº¹³Û¡Ê¥Þ¡¼¥¸¥ó¡Ë¤ÇÍø±×¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î¥Þ¡¼¥¸¥ó¤ÏÇ¯¡¹Çö¤Þ¤ê¡¢²Á³Ê¶¥Áè¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¸Â³¦¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤³¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¹ØÇã¤Î½Ö´Ö¤òÀß·×¤·¡¢¹¹ð¼ç¤«¤é¼ý±×¤òÆÀ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¥â¥Ç¥ë¤À¡£
¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¡¦¥¢¥×¥ê¡¦EC¥µ¥¤¥È¡¦¥ì¥¸Á°¡¦¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸²èÌÌ¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¤È¤¤¤Ã¤¿¤¢¤é¤æ¤ëÀÜÅÀ¤ò¥á¥Ç¥£¥¢²½¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬¡ÖÇã¤¦¡×¤È·è¤á¤ë½Ö´Ö¤ËºÇÅ¬¤Ê¾ðÊó¤òÄó¼¨¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¡£¹¹ð¼ç¡Ê¥á¡¼¥«¡¼¡Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¹ØÇã¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤ËÀºÌ©¤ËROI¡ÊÅê»ñÂÐ¸ú²Ì¡Ë¤ò»»½Ð¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢½Ð¹Æ¤ò³ÈÂç¡£·ë²Ì¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ï¡È¥â¥Î¤òÇä¤ë´ë¶È¡É¤«¤é¡¢¡È¹ØÇã¹ÔÆ°¤òÀß·×¤·ÈÎÇä¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë´ë¶È¡É¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤¿¡£
¢£¤Ê¤¼¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¬¡Ö¹¹ð¡×¤Ç²Ô¤°¤Î¤«
¾®Çä¤ÎÍø±×Î¨¤òÊÑ¤¨¤¿¡È¥á¥Ç¥£¥¢²½¤ÎËâË¡¡É
½¾Íè¤Î¾®Çä¶È¤Ë¤ª¤±¤ë±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤Ï2¡Á5¡ó¤¬É¸½à¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÁÆÍøÎ¨¤Ï60¡Á80¡ó¤ËÃ£¤¹¤ë¡£¤³¤Î¹½Â¤¤ÏÃ±½ã¤Ê¶ÈÀÓ²þÁ±¤òÄ¶¤¨¡¢»º¶È¤ÎÂ»±×¹½Â¤¤½¤Î¤â¤Î¤òÈ¿Å¾¤µ¤»¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Æ±¼Ò¤Î¹¹ð1¥É¥ë¤ÎÍø±×¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤Ç10¥É¥ëÊ¬¤Î¾¦ÉÊ¤òÇä¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸Íø±×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»ý¤Ä¤È¤µ¤ì¤ë¡£¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¹ð¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¡ÈÊä´°Åª¤Ê¼ýÆþ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦¡ÖÂè2¤ÎÈÎÇä¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Íø±×¤Î¸»Àô¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢·Ð±Ä¤ÎOS¤âÊÑ¤ï¤ë
¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Î¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤¬³×Ì¿Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¹¹ð¤òÃ±¤Ê¤ëÈÎÂ¥Èñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·Ð±ÄOS¤Î°ìÉô¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£¹¹ðÇÛ¿®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ëËÄÂç¤Ê¹ØÇã¥Ç¡¼¥¿¤¬¡¢ºß¸Ë´ÉÍý¡¦Ãª³ä¡¦²Á³ÊºÇÅ¬²½¡¦ÇÛÁ÷·×²è¤Þ¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹¹ð¤¬·Ð±Ä¤òÆ°¤«¤¹¡Ö¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ï¤â¤Ï¤ä¡¢Ã±¤Ê¤ë¡Ö¾¦ÉÊ¤òÇä¤ë²ñ¼Ò¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹ØÇã¥Ç¡¼¥¿¤ò²òÀÏ¤·¡¢ºß¸Ë¡¦²Á³Ê¡¦ÊªÎ®¤òÆ°¤«¤¹¡È¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à·Ð±Ä´ë¶È¡É¤ËÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î½Ö´Ö¡¢¾®Çä¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î½Å¿´¤Ï¡½¡½¡ÖÇä¾å¡×¤«¤é¡Ö¾ðÊó¡×¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¾ðÊó¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¹¹ðÍø±×¡×¤Ø¤È¡¢´°Á´¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£Âè2¤ÎÍ×ÁÇ¡§¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¡ÖÅ¹ÊÞÆâ¹¹ð¡×¤òºÇ¤â¿®Íê
¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤¬¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¡Ö¹¹ð¼õÍÆ¤Î¿´Íý¹½Â¤¡×¤òºÇ¤â¿¼¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£¤¤¤Þ¡¢¹¹ð¤Ï¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¡¢Æ°²è¡¢¸¡º÷¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡¢¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤â¹¹ð¤¬Î®¤ì¹þ¤à¡£¤À¤¬¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀ¸³è¤Ë³ä¤ê¹þ¤à¡È¿¯Æþ·¿¡É¤ÎÂ¸ºß¤À¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Å¹ÊÞÆâ¹¹ð¤À¤±¤ÏÎã³°Åª¤Ë¡Ö´¿·Þ¤µ¤ì¤ë¹¹ð¡×¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£
¡ÖÇã¤¦Ä¾Á°¡×¤Ë½Ð²ñ¤¦¾ðÊó¤Ï¡¢¥Î¥¤¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È°Õ»×·èÄê¤ÎÊä½õÀþ¡É
¿Í¤Ï¹ØÆþ¤ò·è¤á¤ë½Ö´Ö¡¢¶Ã¤¯¤Û¤ÉÍýÀÅª¤À¡£SNS¤Î¿äÁ¦¤äÆ°²è¹¹ð¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë»þ¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¹ÔÆ°¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ç½Æ°Åª¤Ê¥â¡¼¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¿´Íý¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢¹¹ð¤Ï¡ÈÇä¤ê¹þ¤ß¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÁªÂò¤ò½õ¤±¤ë¾ðÊó¡É¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¾ÃÈñ¼ÔÄ´ºº¡ÊNielsenIQ, 2024¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¹ØÇãÄ¾Á°¤ËÀÜ¿¨¤·¤¿Å¹ÊÞÆâ¡¦ECÆâ¹¹ð¤¬¡ÖºÇ¤â¿®Íê¤Ç¤¤ë¹¹ð¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤Ç¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤¿ÁØ¤¬58¡ó¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¡Ê34¡ó¡Ë¡¢SNS¡Ê22¡ó¡Ë¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¿ô»ú¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¡ÖÇã¤¦»þ¤Ë½Ð²ñ¤¦¹¹ð¡×¤Ë¤Ï¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤¬¤³¤Î¹½Â¤¤ËÁá¤¯¤«¤éÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ±¼Ò¤ÏÅ¹ÊÞ¡¦¥¢¥×¥ê¡¦EC¥µ¥¤¥È¡¦¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡ÈÊ¸Ì®Æâ¹¹ð¡Êin-context advertising¡Ë¡É¤È¤·¤ÆÀß·×¤·¡¢¹ØÇã¤Î¿´ÍýÊ¸Ì®¤È¾ðÊó¤ò´°Á´¤Ë°ìÃ×¤µ¤»¤¿¡£
¢£ÊÆ¹ñÄ´ºº¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡Ö¹¹ð¤Î¿·¾ï¼±¡×
NRF2024¤Ë¸«¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤¬¹¥¤à¹¹ð¥Á¥ã¥Í¥ë¡§Å¹Æ¬¹¹ð¤ÎÍ¥°ÌÀ
¢§Ä´ºº³µÍ×¤È»ØÉ¸
2024Ç¯¤ÎNRF¡ÊÁ´ÊÆ¾®Çä¶È¶¨²ñ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹¹ð¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò¹¥¤à¤Î¤«¤Ë´Ø¤¹¤ë¶½Ì£¿¼¤¤Ä´ºº·ë²Ì¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸´ë¶È¤Ç¤¢¤ëGrocery TV¼Ò¤¬2023Ç¯10·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿1000¿ÍÄ¶¤Î¾ÃÈñ¼ÔÄ´ºº¤Ë´ð¤Å¤¯¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤¢¤ê¡¢¹¹ð¥Á¥ã¥Í¥ë¤´¤È¤Ë¼¡¤ÎÆó¤Ä¤Î»ØÉ¸¤ÇÉ¾²Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹¹ðÂÎ¸³¤Ø¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡¿ÃæÎ©É¾²Á¡Ê¹¹ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÂÎ¸³¤¬ÎÉ¤¤Êý¸þ¤Þ¤¿¤ÏÃæÎ©¤Ç¤¢¤ë³ä¹ç¡Ë¤È¡¢¹¹ð¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¡Ê¤½¤Î¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î¹¹ð¤Ë¡ÖÃí°Õ¤òÊ§¤¦¡ÊÃíÌÜ¤¹¤ë¡Ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£½Ä¼´¤ËÁ°¼Ô¡Ê¹¹ðÂÎ¸³¤Ø¤Î¹¥°ÕÅÙ¡Ë¡¢²£¼´¤Ë¸å¼Ô¡Ê¹¹ð¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¡Ë¤ò¼è¤Ã¤¿É¾²Á¤Ç¤Ï¡¢Å¹Æ¬¡ÊIn-Store¡Ë¹¹ð¤¬Á´¥Á¥ã¥Í¥ëÃæ¤Ç¤âÆÍ½Ð¤·¤Æ¹â¤¤¥¹¥³¥¢¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¢§¥Á¥ã¥Í¥ëÊÌ¤ÎÉ¾²ÁÈæ³Ó
Ä´ºº¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤¿¼çÍ×¹¹ð¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ï¡¢Å¹Æ¬¹¹ð¤Î¤Û¤«¡¢¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥ÉTV¡ÊCTV¡Ë¡¢»æÇÞÂÎ¡ÊPrint¡Ë¡¢²°³°¹¹ð¡ÊOutdoor¡Ë¡¢½¾Íè·¿¥Æ¥ì¥Ó¡ÊLinear TV¡Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¹¹ð¡ÊDisplay Ads¡Ë¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¹¹ð¡ÊSocial Media¡Ë¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¹¹ð¡ÊAudio¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Éý¹¤¤ÇÞÂÎ¤Ç¤¢¤ë¡£
·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢Å¹Æ¬¹¹ð¤¬·²¤òÈ´¤¤¤Æ¹âÉ¾²Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤À¡£Å¹Æ¬¤Ç¤Ï87¡ó¤â¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤¬¤½¤Î¹¹ðÂÎ¸³¤ò¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Þ¤¿¤ÏÃæÎ©¡×¤ÈÂª¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î³ä¹ç¤ÏÂ¾¤Î¤É¤Î¹¹ð¥Á¥ã¥Í¥ë¤è¤ê¤â¹â¤¤¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Å¹Æ¬¹¹ð¤Ç¤ÏÌóÈ¾¿ô¤Î¿Í¤¬¡Ö¹¹ð¤ËÃí°Õ¤òÊ§¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡ÊÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¡¿¹â¤¤¡Ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤âÁ´¥Á¥ã¥Í¥ëÃæ¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
Â¾¤Î¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Å¹Æ¬¤Ë¼¡¤°¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ²°³°¹¹ð¤ä»æÇÞÂÎ¤¬Èæ³ÓÅªÎÉ¹¥¤ÊÉ¾²Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡¿ÃæÎ©É¾²Á¤Î³ä¹ç¤¬³µ¤Í85¡óÄøÅÙ¤È¹â¤¯¡¢¹¹ð¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ç¤â¤½¤ì¤¾¤ìÌó42¡ó¡¢Ìó38¡ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£½¾Íè·¿¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡Ê¥é¥¸¥ªÅù¡Ë¤â65¡ó°Ê¾å¤¬¹¹ð¤òµöÍÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¹¥°ÕÅÙ¤Ï¾å°Ì¥Á¥ã¥Í¥ë¤ËÎô¤ê¡¢ÃíÌÜÅÙ¤âÃæÄøÅÙ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¹¹ð¤ä¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¹¹ð¡¢¤½¤·¤ÆCTV¡Ê¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¾å¤Î¥Æ¥ì¥Ó¹¹ð¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë·Ï¤Î¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ï¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡¿ÃæÎ©É¾²Á¤Î³ä¹ç¤¬³µ¤Í60¡Á65¡óÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤¬¤³¤ì¤é¤Î¹¹ð¤òÈÝÄêÅª¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¤½¤ì¤é¤Î¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡Ö¹¹ð¤ËÃí°Õ¤òÊ§¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤â32¡Á33¡óÄøÅÙ¤È¿äÄê¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜÅÙ¤ÎÅÀ¤Ç¤â²¼°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¶½Ì£¿¼¤¤ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¹¹ðÂÎ¸³¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¥°ÕÅÙ¤¬¹â¤¤¥Á¥ã¥Í¥ë¤Û¤É¹¹ð¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤â¹â¤¯¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬ÁÐÊý¤Ç¤Û¤Ü°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¹¹ð¤¬¥æ¡¼¥¶¡¼ÂÎ¸³¤Ë¥×¥é¥¹¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤Ê¤¤¡Ë¤ËÆ¯¤¯¾ì¹ç¡¢¿Í¡¹¤Ï¤½¤Î¹¹ð¤ËÂÐ¤·¤Æ¤è¤êÃí°Õ¤ò¸þ¤±¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢Å¹Æ¬¹¹ð¤¬¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ä¤¹¤¤ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬¹ØÆþÌÜÅª¤ÇÅ¹¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ê¸Ì®¤¬¤¢¤ë¡£
°ìÊý¡¢Â¾¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥Á¥ã¥Í¥ë¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢Åù¡Ë¤Ç¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¸ä³Ú¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¹ð¤Ï¤·¤Ð¤·¤ÐÂÎ¸³¤òÃæÃÇ¤µ¤»¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹ØÇã¥â¡¼¥É¤Ë¤¢¤ëÅ¹ÊÞÆâ¤Ç¤Ï¹¹ð¤â´¿·Þ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÃíÌÜÅÙ¤â¹â¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£
¢£º£¸å¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤òÎ¿²ï¤¹¤ë
¢§Å¹Æ¬¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÂæÆ¬¤ÈÀïÎ¬Åª¼¨º¶
º£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ï¡¢¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼çÀï¾ì¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤«¤é¼ÂÅ¹ÊÞ¤È¤¤¤¦¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÎÎ°è¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤À¡£¼ÂÅ¹ÊÞÆâ¤Î¹¹ð¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÅ¹Æ¬¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î»Ù»ý¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
NRF 2024¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤ä¥¦¥©¥ë¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÊÅ¹ÊÞ¤³¤½¼¡¤Ê¤ë¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤Î¸«²ò¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢Å¹Æ¬¹¹ð¤Î±Æ¶ÁÎÏ¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ïº£¸å¥Æ¥ì¥Ó¹¹ð¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¤È¤âÍ½Â¬¤µ¤ì¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢2024Ç¯¤ÎÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¹¹ð¼ýÆþ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¹¹ð¤Ë¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ëµ¬ÌÏ¡ÊÌó600²¯¥É¥ë¡Ë¤ËÃ£¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢º£¸å¤âÅ¹ÊÞ¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¹¹ð¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬µÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°Ê¾å¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥á¥Ç¥£¥¢ÀïÎ¬¡¦¹¹ðÃ´Åö¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Å¹Æ¬¹¹ð¤ò½¾Íè°Ê¾å¤ËÀïÎ¬¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¹â¤¤»Ù»ý¤È´Ø¿´¤ò½¸¤á¤ëÅ¹Æ¬¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹¥°ÕÅª¤ÊÊ¸Ì®¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤ëµ®½Å¤ÊÀÜÅÀ¤À¡£
ÆÃ¤Ë¿©ÉÊ¤äÆüÍÑÉÊ¤Ê¤É¹ØÇãÉÑÅÙ¤Î¹â¤¤¶ÈÂÖ¤Ç¤Ï¡¢Å¹ÊÞÆâ¥á¥Ç¥£¥¢¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½¾Íè¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥Á¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁØ¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ä¡¢¹ØÇãÄ¾Á°¤ÎÁÊµá¤Ë¤è¤ëÇä¾å²¡¾å¤²¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Å¹Æ¬¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÈæ³ÓÅª¿·¤·¤¤ÎÎ°è¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸ú²ÌÂ¬Äê¤ÎÉ¸½à²½¤äÍ½»»ÇÛÊ¬¤Î²ÝÂê¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¸½ºß¤Ç¤âÅ¹ÊÞÆâ·×Â¬µ»½Ñ¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ÎÀ°È÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¿±þ¤ò¹Í¤¨¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢Å¹Æ¬¹¹ð¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ï½½Ê¬¸¡Æ¤¤ËÃÍ¤¹¤ëÀïÎ¬¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£Çä¤ê¹þ¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÇã¤¤¤ä¤¹¤µ¤Î±é½Ð¡×
¹¹ð¤¬¡Ö¶õµ¤¡×¤Ë¤Ê¤ëÀß·×¡½¡½¡ÈÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¤ÎÈÎÂ¥¡É
¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤ÎÅ¹ÊÞÆâ¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Å¹ÊÞ¤ÎÆþÅ¹·ÐÏ©¡¢Ãª¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡¢¾ÈÌÀ¤Î¿§²¹ÅÙ¡¢¸ÜµÒÆ³Àþ¤Î¤É¤Î°ÌÃÖ¤Ç²¿ÉÃÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¤«¡½¡½¤½¤ì¤é¤¬¤¹¤Ù¤Æ¥Ç¡¼¥¿²½¤µ¤ì¡¢AI¤¬ºÇ¤â¼«Á³¤Ë¡Èµ¤¤Å¤«¤ì¤ë¹¹ð¡É¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀ©¸æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸ÜµÒ¤Ï¡Ö¹¹ð¤ò¸«¤¿¡×°Õ¼±¤ò»ý¤¿¤º¤Ë¡¢¹ØÇã¤òÂ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡ÈÇä¤ê¹þ¤ß¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÇã¤¤¤ä¤¹¤µ¤Î±é½Ð¡É¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹¹ð¤ò¡ÖÈÎÂ¥¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÂÎ¸³Àß·×¡×¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¤â¡¢Å¹ÆâÂÎ¸³¤È¹¹ðÂÎ¸³¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÅ¹Á°¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸¡º÷¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤ÎÃªÁ°¹¹ð¡¢¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î¥¯¡¼¥Ý¥óÄó¼¨¡½¡½¤³¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬Åý¹ç¤µ¤ì¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤ÎÇãÊªÂÎ¸³¡×¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤ì¤¬¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Î¥Ð¥Ê¡¼¹¹ð¤È¤Ï·èÄêÅª¤Ë°ã¤¦ÅÀ¤À¡£
¾ÃÈñ¼Ô¤Î¿®Íê¤Ï¡ÖÊ¸Ì®¡ß¹ÔÆ°¡ß·ë²Ì¡×¤Î°ìÃ×¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë
¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Î¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢Ã±¤Ë¹¹ð¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹¹ð¢ª¹ØÇã¢ªËþÂ¢ªºÆ¹ØÇã¤Î½Û´Ä¤ò°ì´Ó¤·¤Æ´ÉÍý¤¹¤ë¡£¤³¤³¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖÊ¸Ì®¡ÊContext¡Ë¡×¤È¡Ö·ë²Ì¡ÊConversion¡Ë¡×¤Î°ìÂÎ²½¤À¡£¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î´Ø¿´¤ä¹ÔÆ°¤ËÂ¨¤·¤¿¹¹ð¤¬¡Ö¼ÂºÝ¤ËÍÍÑ¤À¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¡¢¹¹ð¤½¤Î¤â¤Î¤ò¿®ÍÑ¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¡È¿®Íê·ÁÀ®¤Î¹½Â¤¡É¤ò¥Ç¡¼¥¿¤ÇÎ¢ÂÇ¤Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥Ç¡¼¥¿¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¡£¸ÜµÒID¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¥¢¥×¥ê±ÜÍ÷¡¢ÃªÁ°¹ÔÆ°¡¢¹ØÆþÍúÎò¡¢ºÆ¹ØÆþÉÑÅÙ¤Þ¤Ç¤òÀÜÂ³¤·¡¢1¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¹¹ðÂÎ¸³¤È¹ØÇãÀ®²Ì¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÆ©ÌÀÀ¤³¤½¤¬¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹¹ð¼ç¤Î¿®Íê¤âÆ±»þ¤Ë³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤À¡£
¹¹ð¤ÏÇä¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿®Íê¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ø
¤«¤Ä¤Æ¾®Çä¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¹¹ð¤È¤Ï¡¢¥»¡¼¥ë¤ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¡Ö¸Æ¤Ó¿å¡×¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·º£¤ä¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹¹ð¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¾ÃÈñ¼Ô¡¦Å¹ÊÞ¤Î´Ø·¸À¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ëÁõÃÖ¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾ÃÈñ¼Ô¤¬Äñ¹³¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¹¹ð¡¢¤à¤·¤í¡È½õ¤±¤é¤ì¤¿¡É¤È´¶¤¸¤ë¹¹ð¡£¤½¤ì¤¬¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤ÎÀß·×»×ÁÛ¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Î¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤¬À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¿®ÍêÀ¤ò¤â¤Ä¹ØÇã¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿ÍýÍ³¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£Âè3¤ÎÍ×ÁÇ¡§¹ØÇã¥Ç¡¼¥¿¤¬¹¹ð¤òÆ°¤«¤·¡¢¹¹ð¤¬ÈÎÇä¤òÆ°¤«¤¹
¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Î¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ò»Ù¤¨¤ë¿¿¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¡Ö¹ØÇã¥Ç¡¼¥¿¤¬¹¹ð¤òÆ°¤«¤·¡¢¹¹ð¤¬ÈÎÇä¤òÆ°¤«¤¹¡×¤È¤¤¤¦´°Á´½Û´Ä¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤¢¤ë¡£½¾Íè¤Î¹¹ð¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÃí°Õ¤ò°ú¤¯¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¹¹ð¤ÏÃí°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹ØÇã¹ÔÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤òÀß·×¡¦À©¸æ¤¹¤ë¡È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à·Ð±Ä¥Ç¡¼¥¿¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡ÖµÏ¿¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö»ØÎá¡×¤Ë¤Ê¤ë
¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤ÎÅ¹ÊÞ¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ØÇã¤¬¥Ç¡¼¥¿²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£POS¥Ç¡¼¥¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃªÁ°¤Ç¤ÎÂÚºß»þ´Ö¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¡¢¥¯¡¼¥Ý¥óÍøÍÑÍúÎò¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏAI¥«¥á¥é¤Ë¤è¤ëÆ°Àþ¥Ç¡¼¥¿¤Þ¤Ç¡½¡½¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¤Ë¤É¤Î¹¹ð¤ò¡¢¤É¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢Ã¯¤Ë½Ð¤¹¤«¤ò·èÄê¤¹¤ëÆþÎÏ¾ðÊó¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢ÉôÌç¤Î¡Ö¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¡¦¥³¥Í¥¯¥È¡×¤È¡¢¹ØÇã¡¦ºß¸Ë¡¦¸ÜµÒ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡ÖScintilla¡Ê¥·¥ó¥Æ¥£¥é¡¢µì¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¡¦¥ë¥ß¥Í¡¼¥È¡Ë¡×¤ÎÏ¢·È¤À¡£¡Ö¥·¥ó¥Æ¥£¥é¡×¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¹ØÇã¡¦ºß¸Ë¥Ç¡¼¥¿¤ò²òÀÏ¤·¡¢¡Ö¥³¥Í¥¯¥È¡×¤¬¤½¤Î·ë²Ì¤òÂ¨ºÂ¤Ë¹¹ð±¿ÍÑ¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë¡£¤³¤Î¡È¹¹ð¤ÈÈÎÇä¤Î¥Ç¡¼¥¿ÅªÏ¢º¿¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹¹ð¤¬¡Ö²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤â¤Î¡×¤«¤é¡ÖÌ¤Íè¤òÆ°¤«¤¹¤â¤Î¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤¿¡£
¡È¹ØÇãµ¯ÅÀ·¿¥á¥Ç¥£¥¢¡É¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤³µÇ°
¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Î¹¹ð¤Ï¡¢Â¾¤Î¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤â°Û¤Ê¤ë¡£SNS¹¹ð¤¬¡Ö´Ø¿´¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Î¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¹ØÇã¹ÔÆ°¡×¤«¤éµÕ»»¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹ØÇãµ¯ÅÀ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÊPurchase-Origin Media¡Ë¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ë²ÈÄí¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç»æ¤ª¤à¤Ä¤ò¹ØÆþ¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¤½¤Î¹ÔÆ°¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤Ç¼¡¤Î¹ØÇã¤òÆ°¤«¤¹¡£
¢
¡Ö¥³¥Í¥¯¥È¡×¤¬¤½¤Î¸ÜµÒ·²¤Ë´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤Î¹¹ð¡Ê¥Ù¥Ó¡¼¥ß¥ë¥¯¡¢¥Ù¥Ó¡¼ÍÑÀöºÞ¤Ê¤É¡Ë¤òºÇÅ¬¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÇÛ¿®¡£
¢
Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¹¹ðÈ¿±þ¤ò¤â¤È¤Ë³ºÅö¾¦ÉÊ¤ÎÃª³ä¤òÄ´À°¡£
¢
¤µ¤é¤ËÈÎÇä¥Ç¡¼¥¿¤¬¡Ö¥·¥ó¥Æ¥£¥é¡×¤ËÌá¤ê¡¢¹¹ð¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤¬³Ø½¬¡£
¤³¤Î¡Ö¥Ç¡¼¥¿¢ª¹¹ð¢ª¹ØÇã¢ª¥Ç¡¼¥¿¡×¤ÎÊÄ¥ë¡¼¥×¤¬1ÆüÃ±°Ì¤Ç²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¼ûÍ×¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¶¡µë¤òÆ±´ü¤µ¤»¤ë¼«¸Ê¶îÆ°·¿¾®Çä¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤È¡Ö¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¶³¦¤¬¾Ã¤¨¤¿
¤³¤Î¹½Â¤ÊÑ²½¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç¤È¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÉôÌç¤Î¶èÊÌ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¹¹ð¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ç¡¼¥¿¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þºß¸Ë·×²è¡¦ÇÛÁ÷·×²è¡¦²Á³ÊÀßÄê¤ÎÆþÎÏÃÍ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¹¹ðÇÛ¿®¸å¤Ë¥¯¥ê¥Ã¥¯Î¨¤¬µÞ¾å¾º¤·¤¿ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢AI¤¬Â¨ºÂ¤Ë¼ûÍ×¤òÍ½Â¬¤·¡¢ºÇ´ó¤ê¤ÎÅ¹ÊÞ¤äÇÛÁ÷¥»¥ó¥¿¡¼¤Ëºß¸Ë¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¡Ö¹¹ð¤ÎÀ®²Ì¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤éÀ¸»º¡¦½Ð²Ù¤òÄ´À°¤¹¤ë¡×¸åÄÉ¤¤·¿¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¿¿µÕ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ç¤Ï¹¹ð¤¬¥È¥ê¥¬¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢ºß¸Ë¤¬Æ°¤¡¢ÊªÎ®¤¬Æ°¤¡¢Íø±×¤¬Æ°¤¯¡£¤³¤Î½Ö´Ö¡¢¹¹ð¤Ï¤â¤Ï¤ä¡È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¶¡µëÌÖ¤ò»ØÎá¤¹¤ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÃæ³Ë¤Ë¤¢¤ëAI¤ÎÀµÂÎ
¡ÈÃÎÇ½¤È¤·¤Æ¤Î¹¹ð¡É¡½¡½AI¤¬¹ØÇã¹ÔÆ°¤ò³Ø½¬¤¹¤ë
¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ï¤³¤Î½Û´Ä¥â¥Ç¥ë¤ÎÃæ³Ë¤ËAI¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¥³¥Í¥¯¥È¡×¤ÏAI¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¹¹ðÉ½¼¨°ÌÃÖ¡¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÇÅ¬²½¤·¡¢¡Ö¥·¥ó¥Æ¥£¥é¡×¤ÏAI¤¬¹ØÇã¥Ç¡¼¥¿¤«¤éÃÏ°èÆÃÀ¡¦µ¨ÀáÊÑÆ°¡¦ÓÏ¹¥¤ÎÊÑ²½¤ò³Ø½¬¤¹¤ë¡£
AI¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹¹ð¤ÈÈÎÇä¤ÎÏ¢º¿¤Ï¿Í´Ö¤Î°Õ»×·èÄê¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç²óÅ¾¤¹¤ë¡£¹¹ð¤¬ÈÎÇä¤òÆ°¤«¤·¡¢¤½¤ÎÈÎÇä¤¬¹¹ð¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤Ï¤ä¿Í¤¬¡È±¿ÍÑ¡É¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¸Ê³Ø½¬¤¹¤ë¾®Çä¿À·Ð·Ï¡ÊRetail Neural System¡Ë¤È¸Æ¤Ö¤Ù¤ÎÎ°è¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹¹ð¤¬¶¡µë¤ò¶îÆ°¤¹¤ë¿·¤·¤¤·Ð±ÄÊýÄø¼°
¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢·Ð±Ä¤Îº¬ËÜÊýÄø¼°¤òÊÑ¤¨¤¿¡£
½¾Íè¤Ï¡Ö¶¡µë¤¬¹¹ð¤ò·è¤á¤ë¡×»þÂå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡Ö¹¹ð¤¬¶¡µë¤ò·è¤á¤ë¡×»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¹ØÇã¥Ç¡¼¥¿¤È¹¹ð¥Ç¡¼¥¿¤ò´°Á´¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ï¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤È¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅý¹ç¤·¤¿¡ÈÃÎÅª¾®Çä·Ð±Ä¡ÊCognitive Retail Management¡Ë¡É¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Âè4¤ÎÍ×ÁÇ¡§¹¹ð¤¬¡Èºß¸Ë¡¦Ãª³ä¡¦¶¡µë¡É¤ò»Ø´ø
¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Î¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢³×Ì¿¤¬Â¾¤Î¾®Çä´ë¶È¤ò°µÅÝ¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¹¹ð¤¬Ã±¤Ê¤ëÈÎÂ¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥ê¥å¡¼¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤òÀ©¸æ¤¹¤ëÃæ¿õ¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡Ö¹¹ð¢ª¼ûÍ×¢ªºß¸Ë¢ª¶¡µë¢ªÊªÎ®¢ªÈÎÇä¢ªºÆ¹¹ð¡×¤È¤¤¤¦¡¢´°Á´¤Ê¥Ç¡¼¥¿½Û´Ä¤Î¤Ê¤«¤Çµ¡Ç½¤¹¤ë¡È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à·Ð±Ä¤Î»ÊÎáÅã¡É¤À¡£
¹¹ð¤ÎÈ¿±þ¤¬ºß¸Ë¤òÆ°¤«¤¹
¤«¤Ä¤Æ¹¹ð¤Î¸ú²ÌÂ¬Äê¤È¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤äÇä¾å¿ä°Ü¤ÇÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡Ö»ö¸åÊ¬ÀÏ¡×¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¹¹ðÈ¿±þ¤¬¤½¤Î½Ö´Ö¤Ëºß¸Ë¤òÆ°¤«¤¹¡£¡Ö¥·¥ó¥Æ¥£¥é¡×¤¬POS¥Ç¡¼¥¿¤È¹¹ðÈ¿±þÎ¨¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÏ¢Æ°¤µ¤»¡¢AI¤¬ÆÃÄêÃÏ°è¤äÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¼ûÍ×¾å¾º¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤È¡¢Â¨ºÂ¤ËÇÛÁ÷¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éÄÉ²Ãºß¸Ë¤òÊä½¼¤·¡¢Ãª³ä¤òºÆ¹½À®¤¹¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÆÃÄê¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°ûÎÁ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¹¹ð¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¾å¤Ç¹â¥¯¥ê¥Ã¥¯Î¨¤ò¼¨¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÍâÄ«¤Ë¤Ï¤½¤ÎÃÏ°èÅ¹ÊÞ¤ÇÄÄÎó°ÌÃÖ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤¬Êä½¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ï¤ä¹¹ð¤¬ÈÎÇä¤òÂ¥¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹¹ð¤¬¶¡µëÌÖ¤ò»ØÎá¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¢£AI¤¬¡Ö¾¦ÉÊÄÄÎó¡×¤ò¿ô»þ´ÖÃ±°Ì¤ÇºÆÀß·×
Ãª³ä¤ÎºÇÅ¬²½¤Ï¡È¹¹ð¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡É¤¬¹Ô¤¦
¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ç¤ÏÃª¤ÎÄÄÎó¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò·èÄê¤¹¤ë¤Î¤ÏÅ¹ÊÞÃ´Åö¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¥³¥Í¥¯¥È¡×¤È¡Ö¥·¥ó¥Æ¥£¥é¡×¤òÏ¢·È¤·¤¿AIÃª³ä¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¹¹ðÈ¿±þÎ¨¡¦Çä¾åÂ®ÅÙ¡¦ºß¸Ë²óÅ¾Î¨¤òÅý¹çÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢ºÇ¤â¸úÎ¨Åª¤ÊÄÄÎóÇÛÃÖ¤ò¼«Æ°Åª¤Ë»Ø¼¨¤¹¤ë¡£
¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤ÎÃª¤Ï¡È¹¹ð¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ÆµÛ¤¹¤ë¡ÉÆ°Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£AI¤¬¹¹ð¸ú²Ì¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç³Ø½¬¤·¡¢¿ô»þ´ÖÃ±°Ì¤ÇÃªÇÛÃÖ¤òºÆÀß·×¤¹¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ãª¤½¤Î¤â¤Î¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤ÆºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤ë¡£
½¾Íè¤ÎÃª³ä¤Ï¿Í´Ö¤Î·Ð¸³¤È´¶³Ð¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¹ØÇã¥Ç¡¼¥¿¤È¹¹ð¥Ç¡¼¥¿¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ôÍýÅª¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿¶îÆ°·¿Ãª³ä¤¬¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥ÈÅ¹ÊÞ¤Îºß¸Ë¸úÎ¨¤ÈÇä¾åÌ©ÅÙ¤ò·àÅª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤¿¡£
¶¡µëÏ¢º¿¡Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡Ë¤ò¡È¹¹ð¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡É¤ÇÀ©¸æ¤¹¤ë
¤µ¤é¤Ë³×¿·Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¹¹ð¥Ç¡¼¥¿¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¹¹ðÈ¿±þ¤¬¹¥Ä´¤Ê¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¼«Æ°Åª¤ËÊªÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¤Î½Ð²ÙÍ¥Àè½ç°Ì¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÇÛÁ÷¥ë¡¼¥È¤ÎºÇÅ¬²½¤¬AI¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¨ºÂ¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç¤ÎÎÎ°è¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Î¹¹ð¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÆ¬Ç¾¡ÊBrain of Operations¡Ë¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Symbotic¼Ò¡Ê¥·¥ó¥Ü¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¤Î¼«Æ°ÁÒ¸Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¹ðÈ¿±þ¤¬¶¯¤¤SKU¤¬½Ö»þ¤Ë¥Ô¥Ã¥¥ó¥°¥é¥¤¥ó¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢Å¹ÊÞÅþÃå»þ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÃª³äAI¤Î»ØÎá¤É¤ª¤ê¤ÎÇÛÃÖ¤¬´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹¹ð¡¦¥Ç¡¼¥¿¡¦ÊªÎ®¤¬Ï¢º¿¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¶õ´Ö¤Î¥â¥Î¤ÎÎ®¤ì¤ò¾ðÊó¤ÎÎ®¤ì¤¬ÀèÆ³¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Ï¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ò¾å²ó¤ëÂ®ÅÙ¤È½ÀÆðÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡¦¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡×¤È¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡×¤ÎÅý¹ç
¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Îºß¸ËºÇÅ¬²½¤Ï¡¢AI¤¬Å¹ÊÞ¤È¤¤¤¦ÊªÍý¶õ´Ö¤ò¥µ¥¤¥Ð¡¼¶õ´Ö¤ËÆ±´ü¤µ¤»¤ë¡È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¹½Â¤¡É¤Î¾å¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¹¹ðÈ¿±þ¢ªÈÎÇä¥Ç¡¼¥¿¢ªºß¸Ë¢ªÊªÎ®¢ªÃªÇÛÃÖ¡×¤È¤¤¤¦°ìÏ¢¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬¡¢¥ê¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÁÐÊý¤ÇÆ±»þ¿Ê¹Ô¤¹¤ë¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ºß¸ËÎÌ¡¦Ãª¤Î²óÅ¾Î¨¡¦¹¹ðROI¡¦ÊªÎ®¸úÎ¨¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅý¹çKPI¤È¤·¤ÆºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤ë¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ç¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¡Ö¿À·Ð·Ï¡×¤¬¹¹ð¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¶ÚÆù¡×¤¬ÊªÎ®¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤ÆÎ¾¼Ô¤ÏAI¤È¤¤¤¦¡ÖÇ¾¡×¤Ç°ìÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹¹ð¤¬¡È·Ð±ÄÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¡É¤È¤Ê¤ë¿·¤·¤¤»þÂå¤Ø
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¹¹ð¤Ï¸ÜµÒ¤òÆ°¤«¤¹¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤òÆ°¤«¤¹»ØÎá·ÏÅý¡ÊCommand System¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¤¬ºß¸Ë¤ò»Ø´ø¤·¡¢AI¤¬ÊªÎ®¤òÆ°¤«¤¹¡È¥ª¡¼¥È¥Î¥ß¥Ã¥¯¡¦¥ê¥Æ¡¼¥ë¡Ê¼«Î§Åª¾®Çä¡Ë¡É¤ÎË¨²ê¤Ç¤¢¤ë¡£·Ð±Ä³ØÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°µ¡Ç½¤È¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤ÎÅý¹çÅªºÆÊÔ¤Ç¤¢¤ê¡¢MOT¤ÎÊ¸Ì®¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡Öµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë·Ð±ÄÀ©¸æ¹½Â¤¤ÎºÆÀß·×¡×¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¥¢¥Þ¥¾¥ó¤¬EC¾å¤Ç¼ûÍ×¤òÆÉ¤ß¶¡µë¤òÄ´À°¤¹¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ï¥ê¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¤È¤¤¤¦¡ÈÊªÍýÀ¤³¦¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¥ë¡¼¥×¡É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¹¹ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¶¡µë¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÀ©¸æ¤¹¤ë¡£
¾®Çä¶È¤Ï¤â¤Ï¤ä¡È¥â¥Î¤òÊÂ¤Ù¤ë¡É»º¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹¹ð¤¬·Ð±Ä¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤È¤Ê¤ê¡¢Ãª¡¦ºß¸Ë¡¦¶¡µëÌÖ¤òÆ±´ü¤µ¤»¤ë¡¢¾ðÊóÀ©¸æ·¿¤Î¾®Çä·Ð±Ä¥â¥Ç¥ë¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¢£Âè5¤ÎÍ×ÁÇ¡§¡Ö¥·¥ó¥Æ¥£¥é¡×¡ß¡Ö¥³¥Í¥¯¥È¡×¤Î¡ÈÆó½Å»ÙÇÛ¹½Â¤¡É
¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤ÎDX¹½Â¤¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÀïÎ¬Åª¤«¤Ä¹½Â¤Åª¤Ê»Å³Ý¤±¤¬¡¢¥Ç¡¼¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö¥·¥ó¥Æ¥£¥é¡×¤È¹¹ð¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡Ö¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¡¦¥³¥Í¥¯¥È¡×¤ÎÆó½Å»ÙÇÛ¹½Â¤¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥á¡¼¥«¡¼¡¦¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¡¦¥Ö¥é¥ó¥É´ë¶È¤ò·Ð±Ä¤Î¡È¶¦ÈÈ¼Ô¡É¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ç¡¼¥¿¤È¹¹ð¤ÎÎ¾ÎØ¤Ç¾®Çä¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¹½Â¤ÅªÀß·×¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ç¡¼¥¿¡Ê¥·¥ó¥Æ¥£¥é¡Ë¤¬»Ô¾ì¤ò¸«¤»¡¢¹¹ð¡Ê¥³¥Í¥¯¥È¡Ë¤¬»Ô¾ì¤òÆ°¤«¤¹
¡Ö¥·¥ó¥Æ¥£¥é¡×¤Ï¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Î¹ØÇã¡¦ºß¸Ë¡¦¸ÜµÒ¹ÔÆ°¥Ç¡¼¥¿¤ò³°Éô¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÄó¶¡¤¹¤ëB2B SaaS¤Ç¤¢¤ë¡£¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¾å¤Ç¡¢¡Ö¤É¤ÎÃÏ°è¤Ç¡¢¤É¤Î¾¦ÉÊ¤¬¡¢¤É¤Î¸ÜµÒ¤Ë¡¢¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë¡£
°ìÊý¤Î¡Ö¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¡¦¥³¥Í¥¯¥È¡×¤Ï¡¢Æ±¤¸¥Ç¡¼¥¿´ðÈ×¤òÍÑ¤¤¡¢¹ØÇã¹ÔÆ°¤ËºÇ¤â¶á¤¤¹¹ð¤ò½Ð¹Æ¡¦ºÇÅ¬²½¤¹¤ë¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤À¡£¡Ö¥·¥ó¥Æ¥£¥é¡×¤¬¡È»Ô¾ì¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¥³¥Í¥¯¥È¡×¤¬¡È»Ô¾ì¤òÁàºî¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ï¤³¤Î2¤Ä¤òÆÈÎ©¤·¤¿»ö¶ÈÉô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±°ì¥Ç¡¼¥¿´ðÈ×¤Ç¶îÆ°¤¹¤ëÁÐ»Ò¤ÎOS¤È¤·¤ÆÀß·×¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡Ö»Ô¾ì¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡È¥·¥ó¥Æ¥£¥é¡É¤ò»È¤¤¡¢Çä¾å¤òÆ°¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¡È¥³¥Í¥¯¥È¡É¤ò»È¤¦¡×¡½¡½·ë²ÌÅª¤Ë¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤ÎÆâÂ¦¤Ç¤·¤«¡È´°Á´¤Ê»Ô¾ì¹ÔÆ°¡É¤òºÆ¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¹½Â¤¤Ë°Ï¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¥á¡¼¥«¡¼¤Î°Õ»×·èÄê¤¬¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È°ÍÂ¸·¿¤ËÊÑ¤ï¤ë
¡Ö¥·¥ó¥Æ¥£¥é¡×¤Î¹ØÇã¥Ç¡¼¥¿¤Ï¶Ë¤á¤Æ¾ÜºÙ¤Ç¡¢POSÃ±°Ì¡¦»þ´ÖÂÓÃ±°Ì¡¦ÃÏ°èÃ±°Ì¡¦¸ÜµÒ¥»¥°¥á¥ó¥ÈÃ±°Ì¤Ç²Ä»ë²½¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ÎÀºÅÙ¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¡¼¥¿¤äÂè»°¼ÔÄ´ºº¤òÎ¿²ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É´ë¶È¤Ï¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤·¤Ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ë°ûÎÁ¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡Ö¥·¥ó¥Æ¥£¥é¡×¤Ç¡ÖÊ¿Æü¸á¸å3»þ¤Ë¹Ù³°Å¹ÊÞ¤Ç20Âå½÷À¤Ë¤è¤ëÃº»À¿å¹ØÆþ¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡Ö¥³¥Í¥¯¥È¡×¤¬¤½¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¿·¾¦ÉÊ¤Î¹¹ð¤òÇÛ¿®¤·¡¢¼¡½µ¤Ë¤ÏÆ±¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÇä¾å¤ÈÃª³ä¤ò¼«Æ°ºÇÅ¬²½¤¹¤ë¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÈÎÂ¥¡¦À¸»º¡¦ÊªÎ®È½ÃÇ¤¬¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Î¥Ç¡¼¥¿¡¦¹¹ð»ØÎá¤òÁ°Äó¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤ë¹½Â¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¤È¤¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ï¤â¤Ï¤ä¡Ö¼è°úÀè¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö»Ô¾ì¾ðÊó¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¡¼¥¿¼ç¸¢¡ÊData Sovereignty¡Ë¤ò°®¤ë¼Ô¤¬»Ô¾ì¤òÀ©¤¹
¤³¤Î¡Ö¥·¥ó¥Æ¥£¥é¡×¡ß¡Ö¥³¥Í¥¯¥È¡×¤ÎÆó½Å¹½Â¤¤¬À¸¤ß½Ð¤¹ºÇÂç¤Î¶¥ÁèÍ¥°Ì¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¼ç¸¢¤Î¾¸°®¤Ç¤¢¤ë¡£¥á¡¼¥«¡¼¤¬¤É¤ó¤Ê¤ËÍ¥¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¹ØÇã¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Ç¡¼¥¿¤Ï¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ë¤·¤«Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£
¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ï¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿¼ç¸¢¤ò·Ð±ÄÀïÎ¬¤È¤·¤ÆÂÎ·ÏÅª¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¡¼¥¿¥¢¥¯¥»¥¹¤òÃÊ³¬Åª¤Ë²Ý¶â²½¤·¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤ò¡È¾ðÊó¤Î³¬ÁØ¹½Â¤¡É¤ËÇÛÃÖ¡£
¡Ö¥·¥ó¥Æ¥£¥é¡×¾å¤ÎÍøÍÑÊ¬ÀÏ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤Î¹¹ð½Ð¹ÆÀïÎ¬¤ò¡Ö¥³¥Í¥¯¥È¡×¤ÇÍ¥¶ø¡£
¹¹ðÀ®²Ì¤òºÆ¤Ó¡Ö¥·¥ó¥Æ¥£¥é¡×¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¡¢Â¾¼Ò¤è¤ê¿¼¤¤¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÆÀ¤é¤ì¤ë½Û´Ä¤ò·ÁÀ®¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¥á¡¼¥«¡¼³Æ¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¡È¥·¥ó¥Æ¥£¥é¡É¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤Ê¤¤¤È¡¢¡È¥³¥Í¥¯¥È¡É¤Ç¹¹ð¤¬ºÇÅ¬²½¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¡È¥³¥Í¥¯¥È¡É¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢¡È¥·¥ó¥Æ¥£¥é¡É¤Î²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Î²Ä»ë²½¤È¹¹ðºÇÅ¬²½¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼è°úÀè¤ò¹½Â¤Åª¤Ë»ÙÇÛ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¼è°úÀè¤«¤é¡Ö¶¦Â¸¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¤Ø
¼è°ú´Ø·¸¤«¤é¡Ö¶¦°ÍÂ¸·ÐºÑ·÷¡×¤Ø
¤³¤ÎÆó½Å»ÙÇÛ¹½Â¤¤Î¹ªÌ¯¤µ¤Ï¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤¬¥á¡¼¥«¡¼¤ò¡È¼è°úÀè¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¶¦Â¸¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡É¤È¤·¤Æ´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ö¥·¥ó¥Æ¥£¥é¡×¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤ËÈÎÇäµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¥³¥Í¥¯¥È¡×¤Ï¤½¤ÎÈÎÇä¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëÉð´ï¤À¡£¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤¦¤³¤È¤ÇÇä¾å¤ò¿¤Ð¤»¤ë¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤â¹â¤Þ¤ë¡£
¤³¤³¤Ç·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à»ÙÇÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¦°ÍÂ¸·ÐºÑ·÷¡ÊSymbiotic Economy¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë½ÐÅ¹¼Ô¤ò¸·³Ê¤Ë´ÉÍý¤¹¤ë¡È¾å¤«¤é¤Î»ÙÇÛ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ï¡È¶¦¤Ë»Ô¾ì¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¡É¤È¤·¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤ò¼«¤é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¡£
·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Î¥Ç¡¼¥¿¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤äÈÎÇä¸úÎ¨¤ò¼º¤¦¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Î»ÙÇÛ¤Ï³«Êü¤òÁõ¤Ã¤¿¡ÖÉÔ²ÄµÕÅª¤Ê°Ï¤¤¹þ¤ß¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
MOTÅª»ëÅÀ¡§¥·¥ó¥Æ¥£¥é¡ß¥³¥Í¥¯¥È¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¡Öµ»½Ñ·Ð±Ä¹½Â¤¡×
MOT¡Êµ»½Ñ·Ð±Ä¡Ë¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆó½Å¹½Â¤¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥Ç¡¼¥¿ÀïÎ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ð±Ä¤½¤Î¤â¤Î¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é²½¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¡µ»½ÑÅªÅý¹ç¡ÊTechnical Integration¡Ë¡§
¥Ç¡¼¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¹¹ð¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¶¦ÄÌ¤Î¥Ç¡¼¥¿¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç·ë¹ç¤·¡¢AI¤¬¼«Æ°³Ø½¬¡£
¢²ÁÃÍ¶¦ÁÏ¡ÊValue Co-creation¡Ë¡§
¥á¡¼¥«¡¼¤È¤Î´Ø·¸¤ò¡Ö¼è°ú¡×¤«¤é¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤ØÅ¾´¹¡£¡Ö¥·¥ó¥Æ¥£¥é¡×¤ò»È¤¦¤³¤È¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤¬¡Ö¥³¥Í¥¯¥È¡×·ÐÍ³¤ÇÁ´ÂÎ¤Î¹¹ð¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¡£
£¶¥ÁèÍ¥°Ì¤Î»ýÂ³À¡ÊSustained Competitive Advantage¡Ë¡§
¤³¤Î¹½Â¤¤ÏÍÆ°×¤ËÌÏÊï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤¬»ý¤Ä¥ê¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¥Ç¡¼¥¿¡¦¹ØÇãÉÑÅÙ¡¦ºß¸Ë¾ðÊó¡¦¹¹ðÏª½Ð¾ðÊó¤¬¤¹¤Ù¤ÆÊÄ¤¸¤¿¥ë¡¼¥×¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢³°Éô´ë¶È¤ÏÆ±°ì¹½Â¤¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î3Í×ÁÇ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ï¥Ç¡¼¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó·Ð±Ä¤Èµ»½Ñ·Ð±Ä¤ò´°Á´¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¤¿À¤³¦½é¤Î¡Ö¾ðÊó·¿¾®Çä¥¤¥ó¥Õ¥é´ë¶È¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®Çä¤Î¼çÆ³¸¢¤Ï¡ÖÈÎÇä¡×¤«¤é¡Ö¾ðÊó¤ÎÀß·×¡×¤Ø
ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤¬ºÆÄêµÁ¤·¤¿¾®Çä¤Î»Ñ¤Ï¤³¤¦¤Ê¤ë¡£
¡Ö»Ô¾ì¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤Ï²Á³Ê¤Ç¤âÉÊÂ·¤¨¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¾ðÊó¤ÎÎ®ÄÌ¹½Â¤¤òÀß·×¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡×
¡Ö¥·¥ó¥Æ¥£¥é¡×¤¬¥Ç¡¼¥¿¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¡Ö¥³¥Í¥¯¥È¡×¤¬¤½¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÂ¨ºÂ¤Ë·ÐºÑ¹ÔÆ°¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÆó½Å»ÙÇÛ¹½Â¤¤³¤½¤¬¡¢¾®Çä¤Î¡È¥Ç¡¼¥¿Ãæ¿´·Ð±Ä¡É¤ò¸½¼Â¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤ÀÀ¤³¦½é¤Î»öÎã¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¡Ö¾®Çä¡á¾ðÊó»º¶È¡×¤Ø¤Î¿Ê²½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£Âè6¤ÎÍ×ÁÇ¡§PhygitalÊªÎ®¤ÈAI¤¬¹¹ð¤ò¡È¸½ÃÏºÇÅ¬²½¡É
¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤¿¥ê¥Æ¡¼¥ëDX¤Î¿¿¿ñ¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡ÊDigital¡Ë¤È¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡ÊPhysical¡Ë¤ò¹âÅÙ¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡ÖPhygital¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡×¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤Î¹½Â¤¤ÏÃ±¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤òÀÜÂ³¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹¹ð¡¦ºß¸Ë¡¦ÊªÎ®¡¦AI¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¿À·Ð·Ï¤È¤·¤ÆÅý¹ç¤µ¤ì¡¢¹¹ð¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¥ê¥¢¥ë¤Î¶¡µëÌÖ¤ò»ØÎá¤¹¤ë¡£
Å¹ÊÞ¤Ï¡Ö¹¹ðÈ¿±þ¤òÇÛÁ÷»ØÎá¤ËÊÑ¤¨¤ëÁõÃÖ¡×¤Ø
¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤ÏÁ´ÊÆ4600Å¹ÊÞ¤ò¡¢ÈÎÇäµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸¡¦ºß¸ËÄ´À°¡¦ÇÛÁ÷»ØÎá¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤ÆºÆÀß·×¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ëÃÏ°è¤Ç¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¡¦¥¢¥×¥ê¤Î¹¹ð¥¯¥ê¥Ã¥¯Î¨¤¬µÞ¾å¾º¤¹¤ì¤Ð¡¢AI¤ÏÂ¨ºÂ¤Ë¤½¤ÎÃÏ°è¤Î¼ûÍ×Áý¤òÍ½Â¬¤·¡¢¶áÎÙÅ¹ÊÞ¤ÈÎ®ÄÌ¥»¥ó¥¿¡¼¤Îºß¸Ë¤ò¼«Æ°Ä´À°¤¹¤ë¡£
¤½¤Î°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Î§Åª¤Ë¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£
¢
AI¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÃÏ°èÊÌ¼ûÍ×¤ò¿ô»þ´ÖÃ±°Ì¤ÇÍ½Â¬¡£
¢
¥·¥ó¥Ü¥Æ¥£¥Ã¥¯¼Ò¤Î¼«Æ°ÁÒ¸Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬½Ð²Ù¥é¥¤¥ó¤òºÆ¹½À®¡£
¢
ÇÛÁ÷¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡ÖWalmart GoLocal¡Ê¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¡¦¥´¡¼¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¡×¤¬ºÇÅ¬¤Ê¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¥ë¡¼¥È¤òÂ¨»þ»Ø¼¨¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹¹ð¤ÎÈ¿±þ¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÊªÎ®¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤ò·è¤á¤ë¡£¤³¤Î¡È¹¹ðµ¯ÅÀ¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¡É¤³¤½¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëºÇÅ¬²½¤ÎÃæ³Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
AI¤¬ºß¸Ë¤È¹¹ð¤òÆ±»þ¤ËÀ©¸æ¤¹¤ë¡Ö¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Õ¥£¥¸¥«¥ëºß¸ËÌÖ¡×
¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Îºß¸Ë´ÉÍý¤Ï¤â¤Ï¤äÀÅÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£AI¤¬¡¢¹¹ðÈ¿±þ¥Ç¡¼¥¿¤Èºß¸Ë²óÅ¾Î¨¡¦µ¤¾Ý¡¦ÃÏ°èÆÃÀ¤Ê¤É¤òÅý¹çÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤É¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤É¤³¤Ç¡¢¤É¤Î²Á³ÊÂÓ¡¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÏª½Ð¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤«¤ò·èÄê¤¹¤ë¡£
¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢Å¹ÊÞºß¸Ë¡¦¹¹ðºß¸Ë¡¦ÊªÎ®ºß¸Ë¤¬¤¹¤Ù¤Æ¥¯¥é¥¦¥É¾å¤Ç¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¡×²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢AI¤Ï²¾ÁÛ¶õ´Ö¾å¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤ò¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢ºÇ¤â¸úÎ¨Åª¤ÊÎ®ÄÌ¤È¹¹ð½Ð¹Æ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ³¤½Ð¤¹¡£
¤â¤Ï¤ä¹¹ðÉôÌç¡¦ÊªÎ®ÉôÌç¡¦Å¹ÊÞ±¿±ÄÉôÌç¤Î¶³¦¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£Á´¤Æ¤¬¡ÖRetail Operating System¡×¤ÎÃæ¤ÇÆ±°ì¤Î¥Ç¡¼¥¿¸À¸ì¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼·Ð±Ä¡×¤ÎÍýÁÛ·Á
¡È¸½ÃÏºÇÅ¬²½¡É¤È¤¤¤¦³µÇ°¤ÎºÆÄêµÁ¡§¥Þ¥¯¥í¤«¤é¥ß¥¯¥í¤Ø
½¾Íè¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎºÇÅ¬²½¤È¤Ï¡Ö¹ñ¡¦ÃÏ°èÃ±°Ì¤Î¥Þ¥¯¥íÀß·×¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ï¡¢1Å¹ÊÞ¡¦1¸ÜµÒ¡¦1Ê¬Ã±°Ì¤Ç¼ûÍ×¤òÊäÂ¤¹¤ë¡Ö¥ß¥¯¥íºÇÅ¬²½¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤¿¡£
AI¤ÏÅ¹ÊÞ¤ÎÎ©ÃÏ¾ò·ï¡¢¶áÎÙ¤Î½êÆÀÊ¬ÉÛ¡¢Å·µ¤¡¢¸òÄÌ¾õ¶·¤Þ¤Ç¤òÊÑ¿ô¤È¤·¤ÆÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢¡Ö¤³¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ïº£Æü¤Î¸á¸å4»þ¤«¤é¥É¥ê¥ó¥¯¹¹ð¤ò¶¯²½¤¹¤Ù¤¡×¡Ö¤³¤ÎÇÛÁ÷¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÏÍâÄ«¥Ñ¥ó¤Îºß¸Ë¤ò20¡óÁý¤ä¤¹¤Ù¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸½ÃÏ¥ì¥Ù¥ë¤Î°Õ»×·èÄê¤ò¼«Æ°¤Ç¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ï¡ÈÁ´ÊÆºÇÅ¬¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÁ´ÅÀºÇÅ¬¡É¤È¤¤¤¦¼¡¸µ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£¹¹ðÈ¿±þ¤ÈÊªÎ®¸úÎ¨¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë°ìÃ×¤·¡¢¹¹ðÈñ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þºß¸ËÅê»ñ¸úÎ¨¤ËÅ¾²½¤¹¤ë·Ð±Ä¹½Â¤¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥´¡¼¥í¡¼¥«¥ë¡×¤¬À¸¤à¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯³°ÈÎ¡×¤Î³×¿·
¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ï¡¢¼«¼Ò¤ÎÇÛÁ÷¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡Ö¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¡¦¥´¡¼¥í¡¼¥«¥ë¡×¤ò³°Éô´ë¶È¤Ë¤â³«Êü¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¡£¾®Çä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°û¿©¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦D2C¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤¬¤³¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÍøÍÑ¤·¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Î¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡¦¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡£
¤³¤ÎÆ°¤¤ÏÆó½Å¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£Âè°ì¤Ë¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤¬ÊªÎ®¥Ç¡¼¥¿¤ò³°ÈÎ¤Ç¤¤ë¡È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à´ë¶È¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡£ÂèÆó¤Ë¡¢³°Éô´ë¶È¤¬¤³¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤ÎÃÏ°è¥Ç¡¼¥¿¤¬¤µ¤é¤Ë³ÈÄ¥¤µ¤ì¡¢¼«¼ÒAI¤ÎÀºÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ëÀµ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£
¤â¤Ï¤ä¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤ÎÊªÎ®¤ÏÃ±¤Ê¤ëÇÛÁ÷¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ê¥¢¥ë¶õ´Ö¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¾ðÊó¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
MOTÅª»ëÅÀ¡§¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤ÎPhygitalºÇÅ¬²½¤Ï¡ÖÊä´°»ñ»º¤ÎÆ°ÅªÅý¹ç¡×
MOT¡Êµ»½Ñ·Ð±Ä¡Ë¤ÎÍýÏÀ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÀïÎ¬¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÈÊä´°»ñ»º¡ÊComplementary Assets¡Ë¤òÆ°Åª¤ËºÆÅý¹ç¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¢§¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¡ÊAI¡¦¥¯¥é¥¦¥É¡¦¹¹ð¥Ç¡¼¥¿¡Ë¡§¶áÇ¯µÞÂ®¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿µ»½Ñ»ñ»º¡£
¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ï¤³¤ì¤é¤òÆó¼ÔÂò°ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áê¸ß³Ø½¬¤µ¤»¤ë¡ÈÃÎÅª¶¦¿Ê²½¥â¥Ç¥ë¡É¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£
¥ê¥¢¥ë¤¬¥Ç¡¼¥¿¤òÀ¸À®¤·¡¢¥Ç¡¼¥¿¤¬¥ê¥¢¥ë¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¡½¡½¤Þ¤µ¤Ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼·Ð±Ä¤ÎÍýÁÛ·Á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¸½ÃÏ¡ß½Ö»þ¡ßÁÐÊý¸þ¡×¡½¡½¹¹ð¤¬¶¡µë¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¿·¤·¤¤»þ´Ö¼´
¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤ÎAI¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÆüÃ±°Ì¤Ç¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡£¹¹ðÈ¿±þ¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢¿ô»þ´Ö¸å¤Ë¤ÏÃª¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢ÊªÎ®¼ÖÎ¾¤¬ºÆ¥ë¡¼¥ÈÀßÄê¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÂ®ÅÙ¤Î·Ð±Ä¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Î¡È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀ¡É¤È¡È¶õ´ÖÆ±´üÀ¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
¹¹ð¤È¶¡µë¤¬ÁÐÊý¸þ¤ËÄÌ¿®¤·Â³¤±¤ë¤³¤Î¹½Â¤¤Ï¡¢MOT¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡Ö»þ´ÖÅª¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¡ÊTemporal Advantage¡Ë¡×¤Î³ÍÆÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¶¥ÁèÍ¥°Ì¤ÎºÇ¤âºÆ¸½ÉÔ²ÄÇ½¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤ë¡£
¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤¬¤â¤Ï¤ä¡ÈÈÎÇä¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È»þ´Ö¡É¤ò¶¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡£
AI¤¬Æ°¤«¤¹¡ÖÃÏ¾åºÇÅ¬²½´ë¶È¡×
¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë´ë¶È¤¬»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¿¡È¥µ¥¤¥Ð¡¼¶õ´Ö¤ÎºÇÅ¬²½¡É¤ò¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÊªÎ®¡¦Å¹ÊÞ¡¦ÃÏ°è¤Ë³ÈÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÃÏ¾åºÇÅ¬²½¡ÊGround Optimization¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¶¥ÁèÎÎ°è¤òÁÏ½Ð¤·¤¿¡£
¹¹ð¤¬ºß¸Ë¤òÆ°¤«¤·¡¢AI¤¬ÊªÎ®¤ò»ØÎá¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¤¬Â¨ºÂ¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¡£¤â¤Ï¤ä¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ï¡È¾®Çä¶È¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¤¬ÃÏÍý¤òºÆ¹½À®¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é´ë¶È¡á¥ê¥¢¥ë·ÐºÑ¤ÎOS¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£Âè7¤ÎÍ×ÁÇ¡§¾®Çä¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à²½¤È³°ÈÎ·ÐºÑ¤ÎÃÂÀ¸
¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤¬ÉÁ¤¯DX¤ÎºÇ½ª·Á¤Ï¡¢¾®Çäµ¡Ç½¤½¤Î¤â¤Î¤ò¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à²½¤·¡¢¼Ò³°¤Ø³«Êü¤¹¤ë¡ÖRetail-as-a-Platform¡ÊRaaP¡Ë¡×¤È¤¤¤¦·Ð±Ä¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ë¡Ö¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤òÇä¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹ØÇã¡¦¹¹ð¡¦ÊªÎ®¡¦¶âÍ»¡¦¥Ç¡¼¥¿¤È¤¤¤¦¾®Çä¤Î¸ÞÂçµ¡Ç½¤òAPI²½¤·¡¢¡ÈÂ¾¼Ò¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¾®Çä¥¤¥ó¥Õ¥é¡É¤È¤·¤Æ³°ÈÎ¤¹¤ë¹½Â¤Å¾´¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÅ¹ÊÞ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤È¤·¤Æ¤Î¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È
¤«¤Ä¤Æ¾®Çä¶È¤ÏB2C¤Î½ªÃåÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ï¤¤¤Þ¡¢B2B2C¡Ê´ë¶È¤¬´ë¶È¤ò»Ù¤¨¤ë¹½Â¤¡Ë¤ÎÃæ³Ë¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¾ÝÄ§¤¬¼¡¤Î3¤Ä¤Î»ö¶È¤À¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤ÎÆâÉô¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³°Éô¸ÜµÒ¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÆÈÎ©¤·¤¿¾¦ÍÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ï¡¢¼«¼Ò¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Ò³°¤Î¡È¥×¥í¥À¥¯¥È¡É¤Ø¤ÈºÆÄêµÁ¤·¡¢¾®Çä¤ò¥¯¥é¥¦¥É²½¤·¤¿´ë¶È¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤¿¡£
¡ÖRetail Cloud¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤»º¶È¥«¥Æ¥´¥ê¡¼
RaaPÀïÎ¬¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¶õ´Ö¤Î¥¯¥é¥¦¥É²½¤Ë¤¢¤ë¡£AWS¤¬·×»»Ç½ÎÏ¤ò¥¯¥é¥¦¥É¤Ç³°ÈÎ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤ÏÊªÎ®Ç½ÎÏ¡¦¹ØÇã¥Ç¡¼¥¿¡¦¹¹ðºß¸Ë¤ò¥¯¥é¥¦¥É¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Â¾´ë¶È¤Ï¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤ÎAPI¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°Ê²¼¤òÂ¨»þ¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¢§ºß¸Ë¡¦¼ûÍ×¥Ç¡¼¥¿¡Ê¥·¥ó¥Æ¥£¥é¡Ë¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹
¢§¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ëÇÛÁ÷¡Ê¥´¡¼¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ø¤ÎÀÜÂ³
¤¹¤Ê¤ï¤Á¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ï¡¢¾®Çä¤ÎÆâÉô»ñ»º¤ò¡ÖRetail Cloud¡×¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¹½Â¤¤Ï¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ÎAWS¤¬¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢»º¶È¤òºÆÊÔ¤·¤¿¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¾®Çä»º¶È¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¥ì¥¤¥ä¡¼¤òºÆÈ¯ÌÀ¤¹¤ë»î¤ß¤À¡£
³°ÈÎ¤Î·ÐºÑ·÷¤¬À¸¤à¡Ö¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯³°ÉôÀ¡×
¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢»È¤¨¤Ð»È¤¦¤Û¤É¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£¡Ö¥³¥Í¥¯¥È¡×¤Î¹¹ð¼ç¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É¹¹ð¥Ç¡¼¥¿¤¬ÃßÀÑ¤·¡¢¡Ö¥·¥ó¥Æ¥£¥é¡×¤ÎÍøÍÑ´ë¶È¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É¹ØÇãÊ¬ÀÏ¤ÎÀºÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¡Ö¥´¡¼¥í¡¼¥«¥ë¡×¤ÎÇÛÁ÷¸úÎ¨¤ò¹â¤á¡¢ºÆ¤Ó¹¹ð²ÁÃÍ¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¡£
¤³¤ÎÀµ¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¥ë¡¼¥×¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯³°ÉôÀ¡ÊNetwork Effect¡Ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤ÎRaaP¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë³°ÈÎ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¼Ò¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿·ÐºÑ·÷¤Î·ÁÀ®ÁõÃÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÎ®ÄÌ»ñ»º¤ÎAPI²½¡×¤È¤¤¤¦·Ð±Ä»×ÁÛ
¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤ÎRaaP¤òMOTÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÎ®ÄÌ»ñ»º¤ÎAPI²½¤È¤¤¤¦·Ð±Ä¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ÎÊÑ³×¤Ç¤¢¤ë¡£
¢§¥Ç¡¼¥¿API¡§¥á¡¼¥«¡¼¤¬¹ØÇã¾ðÊó¤òÄ¾ÀÜ¥¯¥¨¥ê¤Ç¤¤ëÊ¬ÀÏ´ðÈ×¡£
¢§ÊªÎ®API¡§ÇÛÁ÷ÌÖ¤ò¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤ÇÂß¤·½Ð¤¹¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡£
¢§·èºÑAPI¡§Walmart Pay¤äONE¤Ë¤è¤ë¶âÍ»ÀÜÂ³¡£
¤³¤ì¤é¤¬Åý¹ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ï¼«¼Ò¤ò¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÃæ³Ë¥Î¡¼¥É¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤¿¡£¥¢¥Þ¥¾¥ó¤¬¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¤«¤é¥ê¥¢¥ë¡×¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ï¡Ö¥ê¥¢¥ë¤«¤é¥¯¥é¥¦¥É¡×¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£RaaP¤ÇÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¡ÖÎ®ÄÌ¤Î¾¦ÉÊ²½¡×
MOTÅªÊ¬ÀÏ¡§RaaP¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¡Ö·Ð±ÄOS¤Î³°ÈÎ²½¡×
µ»½Ñ·Ð±Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢RaaP¤Ï¡Ö·Ð±ÄOS¤Î³°ÈÎ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤¬¼ÒÆâ¤Î¥Ç¡¼¥¿¡¦¹¹ð¡¦ÊªÎ®¡¦AI¤ò¥â¥¸¥å¡¼¥ë²½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤Î·Ð±Ä¥â¥Ç¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡È³°ÈÎ²ÄÇ½¤Êµ»½Ñ»ñ»º¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢§¥¹¥±¡¼¥é¥Ö¥ë¤Ê¼ý±×¹½Â¤¡§ÊªÎ®¤ä¹¹ð¤Ê¤É¸ÇÄêÈñ·¿»ñ»º¤ò¡¢³°Éô¼ûÍ×¤Ç²ó¼ý¡£
¢§ÌÏÊïº¤ÆñÀ¡§¥ê¥¢¥ë¡ß¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÎ¾¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÆ±»þ¤Ë»ý¤Ä´ë¶È¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£
RaaP¤Ï¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥ÈÁÏ¶È¡×¤È¤â¸Æ¤Ö¤Ù¤ÂèÆóÁÏ¶È¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç¤¢¤ë¡£
¾®Çä¤¬¡ÈÎ®ÄÌ¤òÇä¤ë¡É»þÂå¤Ø
¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤¬RaaP¤ÇÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÎ®ÄÌ¤ò¾¦ÉÊ²½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤È¯ÁÛ¤À¡£½¾Íè¡¢¾®Çä¶È¤ÏÀ½Â¤¶È¤«¤é»ÅÆþ¤ì¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ËÇä¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ï¡¢»ÅÆþ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÎ®ÄÌ¤½¤Î¤â¤Î¡×¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤Ï¤ä¡Ö¾¦ÉÊ¡×¤Ï¡¢ºß¸Ë¤Ç¤â¹¹ðÏÈ¤Ç¤âÇÛÁ÷ÌÖ¤Ç¤â¤è¤¤¡£¤½¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤òAPI¤È¤·¤Æ³°Éô¤ËÂß¤·½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¾®Çä¤¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄ¶¤¨¡¢¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é´ë¶È¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë¡£
¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ï¡È¾®Çä¤Î½ªÅÀ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È»º¶È¤Îµ¯ÅÀ¡É¤Ø
Retail-as-a-Platform¤Ï¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤ò¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤ËºÇ¤â¶á¤¤´ë¶È¡×¤«¤é¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ë¶È¤ò»Ù¤¨¤ë´ë¶È¡×¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤¿¡£¤³¤Î½Ö´Ö¡¢¾®Çä¤ÎÄêµÁ¤Ï´°Á´¤Ë½ñ¤´¹¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¾®Çä¤Ï¤â¤Ï¤ä¡Ö¾¦ÉÊ¤òÇä¤ë¡×¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£·ÐºÑ³èÆ°¤ò¶îÆ°¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¾»º¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ï¡¢¼«¤é¤Î¥ê¥¢¥ë»ñ»º¤ò¾ðÊó²½¤·¡¢¤½¤Î¾ðÊó»ñ»º¤ò³°Éô¤Ø¤È¼ý±×²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾®Çä¶È¤ò¡Ö¼Ò²ñ¤ÎÎ®ÄÌOS¡×¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤µ¤»¤¿¡£
ºÇ½ª¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÁ´ÂÎ¹½Â¤¤ò´Ó¤¯³Ë¿´¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥ÈDX¤Ï¡Ö¥ê¥¢¥ë»ñ»º¤Î¾ðÊó²½¡×¤È¡Ö¾ðÊó»ñ»º¤Î¼ý±×²½¡×¤ÎÍ»¹çÂÎ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼·Ð±Ä¤ÎËÜ¼Á¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡£
¢£ºÇ½ª¾Ï¡§¡Ö¥ê¥¢¥ë»ñ»º¤Î¾ðÊó²½¡×¤È¡Ö¾ðÊó»ñ»º¤Î¼ý±×²½¡×¤ÎÍ»¹çÂÎ
¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤ÎÊÑ³×¤ò´Ó¤¯³Ë¿´¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë»ñ»º¡ÊPhysical Assets¡Ë¤Î¾ðÊó²½¤È¾ðÊó»ñ»º¡ÊInformational Assets¡Ë¤Î¼ý±×²½¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¡ÖÆó½ÅÍæÀû¥â¥Ç¥ë¡×¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¡¦¿Í¡¦ºß¸Ë¡¦ÊªÎ®¤È¤¤¤Ã¤¿Í·Á»ñ»º¤ò¥Ç¡¼¥¿²½¤·¡¢¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾ðÊó¤òºÆ¤Ó³°Éô¤ËÈÎÇä¡¦´ÔÎ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊªÍý¤È¾ðÊó¤¬Áê¸ß¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë·Ð±Ä¹½Â¤¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÍ»¹ç¥â¥Ç¥ë¤³¤½¤¬¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤ò¡ÈÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¾®Çä´ë¶È¡É¤«¤é¡ÈÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¾ðÊó¶îÆ°·¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à´ë¶È¡É¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤µ¤»¤¿¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
Âè°ì¤Î¼´¡§¥ê¥¢¥ë»ñ»º¤Î¾ðÊó²½¡½¡½ÊªÍý»ñ»º¤ò¥Ç¡¼¥¿¤Ç¡ÖºÆÄêµÁ¡×¤¹¤ë
¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Î¿¿¤ÎDX¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å¹ÊÞ¤ÎºÆÄêµÁ¤Ë¤¢¤ë¡£
¤«¤Ä¤ÆÅ¹ÊÞ¤ÏÈÎÇä¤Î½ªÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ¤äÅ¹ÊÞ¤Ï¹ØÇã¥Ç¡¼¥¿¡¦¹¹ð¥Ç¡¼¥¿¡¦ÊªÎ®¥Ç¡¼¥¿¤òÆ±»þ¤ËÀ¸À®¤¹¤ë¡È¾ðÊó¥Î¡¼¥É¡É¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
Å¹ÊÞ¤Ï¡Ö¥Õ¥ë¥Õ¥£¥ë¥á¥ó¥ÈµòÅÀ¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¶õ´Ö¡×¤Ø¡£
ºß¸Ë¤Ï¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÜµÒ¼ûÍ×Í½Â¬¥â¥Ç¥ë¤ÎÆþÎÏÊÑ¿ô¤Ø¡£
Ãª¤ÏÈÎÇäÌÌÀÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹¹ðROI¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀ©¸æÁõÃÖ¤Ø¡£
¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê»ñ»º¤ò¡Ö¾ðÊó¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡×¤È¤·¤ÆºÆÀß·×¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥¯¥é¥¦¥É´ðÈ×¡¢IoT¥»¥ó¥µ¡¼¡¢AI¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤ë¡È¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Õ¥£¥¸¥«¥ë·Ð±Ä¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
¤â¤Ï¤ä¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤âÁÒ¸Ë¤âÃª¤â¡¢Êª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾ðÊó¤ò±¿¤ÖÁõÃÖ¤Ç¤¢¤ë¡£¥ê¥¢¥ë»ñ»º¤¬¾ðÊó»ñ»º¤ËÅ¾²½¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¾®Çä¤Î¹½Â¤¤Ïº¬Äì¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
ÂèÆó¤Î¼´¡§¾ðÊó»ñ»º¤Î¼ý±×²½¡½¡½¥Ç¡¼¥¿¤ò¡ÖÇä¤ë»ÅÁÈ¤ß¡×¤ØÅ¾´¹
¼¡¤Ë¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ï¥ê¥¢¥ë»ñ»º¤«¤éÆÀ¤¿ËÄÂç¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò¡¢·ÐºÑ²ÁÃÍ¤È¤·¤ÆÎ®ÄÌ¤µ¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¼ý±×²½¤ÎÃæ³Ë¤¬¡Ö¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¡¦¥³¥Í¥¯¥È¡×¤È¡Ö¥·¥ó¥Æ¥£¥é¡×¤Ç¤¢¤ë¡£Á°¼Ô¤Ï¹ØÇã¹ÔÆ°¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹¹ð¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡¢¸å¼Ô¤Ï¼è°úÀè¸þ¤±¤Î¹ØÇã¡¦ºß¸Ë¡¦¹ÔÆ°Ê¬ÀÏ¥Ä¡¼¥ë¤À¡£
Î¾¼Ô¤ò°ìÂÎ¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ï¾ðÊó»ñ»º¤òÆó½Å¤Ë¼ý±×²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§³°Éô¼ý±×¡§¡Ö¥·¥ó¥Æ¥£¥é¡×¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡¼ý±×
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ï¼«¼Ò¤Î¹ØÇã¥Ç¡¼¥¿¤ò¡Ö»È¤¦¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÇä¤ë¡×¤³¤È¤ÇÍø±×¤òÀ¸¤à¡£¤³¤Î½Ö´Ö¡¢¾®Çä¤Î¼ý±×¹½Â¤¤Ï¡ÖÈÎÇäº¹±×¡×¤«¤é¡Ö¾ðÊó¼ý±×¡×¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¹¹ð¼ç¡¦¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤¬¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤·¤Ë·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ò²¼¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¡¢´ë¶È¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¶¡µëÀïÎ¬¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¡£¾ðÊó¤¬¾¦ÉÊ¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ðÊó¤¬»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¹½Â¤¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¢£¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡ÖµÕAWS¡×
Æó½ÅÍæÀû¤ÎÎÏ³Ø¡§¥ê¥¢¥ë¤¬¾ðÊó¤òÀ¸¤ß¡¢¾ðÊó¤¬¥ê¥¢¥ë¤òÀ©¸æ¤¹¤ë
¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥ÈDX¤ÎºÇ¤âÆÃ°Û¤ÊÅÀ¤Ï¡¢¤³¤ì¤é2¤Ä¤Î¼´¤¬°ìÊý¸þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Áê¸ßÊä¶¯Åª¤ËºîÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£
¹¹ðÈ¿±þ¥Ç¡¼¥¿¡Ê¾ðÊó¡Ë¤¬ºß¸ËÇÛÃÖ¡Ê¥ê¥¢¥ë¡Ë¤òÀ©¸æ¤·¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¹ØÇã¥Ç¡¼¥¿¡Ê¥ê¥¢¥ë¡Ë¤¬¹¹ðºÇÅ¬²½¡Ê¾ðÊó¡Ë¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
¤³¤ÎÁÐÊý¸þ¥ë¡¼¥×¤¬1ÆüÃ±°Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿ô»þ´ÖÃ±°Ì¤Ç²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ï¾ðÊó¤ÈÊªÎ®¤Î¡ÖÆ±»þºÇÅ¬²½¡×¤ò¼Â¸½¤·¤¿Í£°ì¤Î´ë¶È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¹½Â¤¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËMOT¤¬Àâ¤¯¡Öµ»½Ñ¿¼²½¤ÈÊä´°»ñ»ºÅý¹ç¡×¤Î¼ÂÁ©·Á¤Ç¤¢¤ë¡£¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ï¡¢Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤¿Å¹ÊÞ¡¦ÊªÎ®¡¦¿Íºà¤È¤¤¤Ã¤¿Êä´°»ñ»º¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ÇºÆÀÜÂ³¤·¡¢µ»½Ñ¤È·Ð±Ä¤ò°ìÂÎ¤Ç¿Ê²½¤µ¤»¤ë¡ÈÆ°ÅªÅý¹çÂÎ¡É¤ò·ÁÀ®¤·¤¿¡£
¾®Çä¤ÎËÜ¼Á¤¬¡ÖÎ®ÄÌ¡×¤«¤é¡Ö¾ðÊóÎ®ÄÌ¡×¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿
¤³¤ÎÆó½ÅÍæÀû¥â¥Ç¥ë¤¬´°À®¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¾®Çä¤ÎËÜ¼Á¤Ï´°Á´¤Ë½ñ¤´¹¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¢§¤³¤ì¤«¤é¡§¾ðÊó¤ÎÎ®ÄÌ¤òÀ©¤¹¤ë¼Ô¤¬»Ô¾ì¤òÀ©¤¹¤ë¡£
¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë»ñ»º¤ò¾ðÊó²½¤·¡¢¾ðÊó»ñ»º¤òºÆ¤Ó¥ê¥¢¥ë·ÐºÑ¤ËÌá¤¹¡£¤³¤Î±ýÉü±¿Æ°¤¬¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ë¤â¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤ÃÏ¾å·ÐºÑ¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àOS¡ÊOperating System¡Ë¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥Þ¥¾¥ó¤¬¥¯¥é¥¦¥É¤«¤é¸½¼Â¤òºÆÀß·×¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ï¸½¼Â¤«¤é¥¯¥é¥¦¥É¤òºÆÀß·×¤·¤¿¡£Î¾¼Ô¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤À¤¬¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¥ê¥¢¥ë»ñËÜ¤ò¾ðÊó»º¶È²½¤¹¤ë¡ÖµÕAWS¡×¤È¸À¤¨¤ë¡£
¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ï¡Ö¥â¥Î¤òÆ°¤«¤¹´ë¶È¡×¤«¤é¡ÖÀ¤³¦¤Î¾ðÊó¤òÆ°¤«¤¹´ë¶È¡×¤Ø
¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥ÈDX¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤Ç¤â¡¢AI¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨²½¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë»ñ»º¤ò¾ðÊó¤ÎÈ¯ÅÅÁõÃÖ¤ËÊÑ¤¨¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤ò¿·¤¿¤Ê·ÐºÑ»ñ¸»¤È¤·¤ÆºÆÎ®ÄÌ¤µ¤»¤ë·Ð±Ä¥â¥Ç¥ë¤ÎÁÏÂ¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡È¾ðÊó¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡É´ë¶È¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡È¥ê¥¢¥ë¤òÆ°¤«¤¹¡É´ë¶È¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤¿¡£
¤â¤Ï¤ä¾®Çä¤Ï¡Ö¾¦ÉÊ¤òÇä¤ë¡×¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¾ðÊó¤òÀ¸À®¤·¡¢¼Ò²ñ¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é»º¶È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¤ÍèÁü¤òÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÀè¤Ë·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¡½¡½¡ÈRetail Operating System¡É¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡¢¾ðÊó»ñËÜ¼çµÁ»þÂå¤Î¿¿¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ê¤Î¤À¡£
