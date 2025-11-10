頑張ってる感なく若見え♡【50代】が参考にしたい！「自然な白髪ぼかしヘア」

ヘアスタイルは、若々しさを印象付ける重要なポイントです。今回注目するのは、大人女性におすすめしたい「自然な白髪ぼかしヘア」。白髪を無理に隠さずに馴染ませることで、頑張りすぎず上品な若見えが叶いそう。50代が取り入れやすく、日常にも馴染むヘアスタイルをピックアップするので、ぜひ参考にしてみてください。

立体感が引き立つボブスタイル

白髪ぼかしで立体感が演出されたボブスタイル。白髪を活かしたカラーによって陰影が生まれ、髪の動きやツヤが引き立っているのがポイントです。白髪染めと違って暗くならないので、髪を明るく仕上げたい人にもおすすめ。伸びてくる白髪も気になりにくくなりそうです。

ナチュラルな雰囲気のロブ

こちらは、ナチュラルでありながら女性らしさを感じさせるロングボブ。白髪をぼかす細かなハイライトによって立体感がプラスされています。ハイライトなどの白髪ぼかしを取り入れることで、シンプルなヘアスタイルでも洗練された印象に見せてくれるはず。頑張りすぎない若見えを目指す大人女性にぴったりです。

赤みを抑えたおしゃれなカラー

こちらのヘアスタイルは、赤みを抑えた透明感のあるカラーがおしゃれ。旬な外ハネボブをより軽やかな雰囲気に見せています。ヘアスタリストの@mabashi_hairさんは、「白髪なんてもう悩むことじゃないんです」とコメント。白髪ぼかしヘアなら、白髪を気にせず自然体なおしゃれを楽しめそうです。

軽やかなレイヤーカット

ヘアスタイリストの@dimo_and_kazumaさんが、「ワンカールで出来るレイヤーカット × 細めハイライト」と紹介しているヘアスタイル。ハイライトが白髪をぼかしながら華やかさをプラスしてくれそうです。毛流れを引き立てる白髪ぼかしハイライトは、レイヤーカットとの相性◎

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mabashi_hair様、@lacoupe.yomuraken1様、@dimo_and_kazuma様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri