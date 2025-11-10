「女子生徒がシャーペンを持つ手を上から握ったり、更衣室を覗いたり。掃除の時間に『体勢がエロく見えるよ』と声をかけられた子もいたそうです」（保護者）

【画像】高校時代の近藤正仁被告。刈り上げ頭、太い眉、鋭い視線。大きな目がこちらをじっと見据えている。

福岡市のベッドタウンとして栄える人口3万人の町、須恵町。町立中学校に今春から補助教員として勤務し、早々に「キモい」と生徒の顰蹙を買った1人の男性教師。驚愕の正体とは。



鬼畜教師・近藤正仁被告の“おぞましい執着心”とは（写真：graphica/イメージマート）

虚偽申告や改姓、教員免許の偽造を繰り返し…

訝しんだ保護者がネット検索したところ、同姓同名の人物が過去に教員免許偽造で逮捕されていたことが発覚した。

「9月、保護者から連絡を受けた学校が教師に事情を聞き、警察に相談。偽造した教員免許のコピーを提出して採用されていたことが分かり、福岡県警が10月13日、偽造有印公文書行使の疑いで逮捕した。福岡地検は31日に起訴している」（地元記者）

近藤正仁（66）。教職への執着は異様といえる。20年にわたり虚偽申告や改姓、免許偽造を繰り返し、少なくとも全国で6つの学校に無免許で潜り込んでいた。

高校時代の同級生が語る。

「元の苗字は“古畑”。須恵の隣町が地元で、柔道部の大人しい子でしたね」

福岡中央高校を卒業、浪人後に佐賀大理工学部の数学科に進んだ近藤被告。教員免許を取得し、その後は福岡市内の中学で勤務を始めるが、2005年、45歳の時に児童買春で検挙された。

「懲役2年6月、執行猶予4年。中学教諭でありながら、ネットで知り合った13歳の少女に、『制服プレーがしたい』と中学生の紹介を依頼し、淫行相手に1回2、3万円、紹介した少女にも毎回5000円を紹介料として支払う悪質なものだった」（捜査関係者）

判決を受け、教員免許は失効。だが紛失を理由に免状を返納せず、07年、同じ免許状で山口県の私立高校で勤務を再開。無免許が発覚すると、12年にはさらに遠方に移り、埼玉県日高市、秩父市、群馬県片品村などの小中学校に順に勤めた。

過去の情報を知った住民が埼玉県に情報提供し、13年には、教育職員免許法違反容疑で逮捕され、罰金刑となっている。

「“古畑”で検索されると無免許がバレると学習し、養子縁組で橋本、近藤に改姓。教員免許も苗字の部分を貼り替えて偽造し、また教員に応募するようになった」（同前）

「橋本」「近藤」時代に1度ずつ偽造を見破られ、14年、17年に実刑判決を受けるも、2年6カ月の服役後に帰郷。手にしたのが須恵町などの教職だった。

鬼畜教師の“裏技”で露呈した「教員制度の抜け道」

「児童買春が近所で有名になってからは見かけんくなった。お父さんは早くに亡くなって、お母さんも4年前に肺がんで。その少し前に実家に帰ってきたんよね。

今は妹さんと2人暮らし。街で古畑さんに会って挨拶したら、妹さんがわざわざお礼に来たんよ。『兄と普通に話してくれてありがとうございました。本人も喜んでいました』って。1度の過ちって思っとったけど、こんなに前科を重ねていたとはね……」（近隣住民）

生徒を恐怖に陥れる鬼畜教師が駆使した“裏技”で露呈したのが、教員制度の抜け道だった。

「免許状が実在するか確かめるシステムは都道府県教委の管轄。免許状の書式も県によって異なるため、市町村ごとに採用する臨時職員の場合は特に見抜きづらい。また、わいせつ教員を登録する国のデータベースは氏名で検索するため、改姓すると辿れない」（文科省の担当者）

別の近隣住民は語る。

「立派なお家で、庭に剪定も来て、暮らしには苦労していなかった。独身だったけど、先生になれば女子に相手してもらえるもんね」

再発防止が急務である。

