ÃË¤Î¥³¤¦¤±¤¹¤ëÎøÉþ¤ò¸·Áª♡ ¡ÉÀäÂÐÎÎ°è¡É¤ÇÈþµÓ¤Ë¸«¤»¤ë¡Ö¥Ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ç¡×4Áª
¼«Ê¬¤Î¤ªÍÎÉþ¤Ï¡¢ÃË¤Î¥³¤Ë¤Ï¤É¤¦¸«¤¨¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥á¥ó¥º¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê°Õ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ç¡¼¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ö²¼È¾¿È¤Î¥³¡¼¥Ç¡×¤ò4¤Ä¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¥·¥¢¡¼¥¿¥¤¥Ä¤äÀäÂÐÎÎ°è¤ÇÈ©¸«¤»¤Ç¤¤ë·¤¤¬¿Íµ¤¤ß¤¿¤¤¡ª°¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ê¥³¡¼¥Ç¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ♡
¥Ç¡¼¥È¥×¥é¥ó¤Ë¤¢¤ï¤Ê¤¤·¤¤Ï³¿²½¥Õ¥é¥°¡¢Î©¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹
¥Ç¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¤ÈÄ¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤ª¤·¤ã¤ì¤ò¤·¤¿¤¤♡
¤Ç¤â¥á¥ó¥º¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ç°Æþ¤ê¤Ë·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤â¤½¤Î¥×¥é¥ó¤Ë¤¢¤ï¤Ê¤¤Â¸µ¤À¤È¡Ä¡Ä¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Á¤ã¤¦¤ß¤¿¤¤¡£TPO¤ò°Õ¼±¤·¤Æ·¤¤ÏÁª¤Ö¤Ù¤·¡ª
Cordinate ¤Þ¤Ã¤¿¤ê¥Ç¡¼¥È·¤¥³¡¼¥Ç¡ß¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ç¡¼¥È·¤¥³¡¼¥Ç
¡Ú±¦¡¦ÃæÂ¼Î¤ÈÁ¡Û¸üÄì¥Ö¡¼¥Ä¤ò´Å¤¯¥·¥Õ¥È¤¹¤ë¥Õ¥ê¥ë¥ß¥Ë¤¬¤ª¤«¤ï
¤Þ¤Ã¤¿¤ê¥Ç¡¼¥È¡á¤Á¤ç¤¤À¹¤ê¥Ö¡¼¥Ä
¼Â¤ÏºÙ¤á¤Î¥Ò¡¼¥ë¤Ï¥á¥ó¥º¿Íµ¤¤¬Äã¤á¡£Â¸µ¤òÀ¹¤ê¤¿¤¤¤È¤¤Ï¸üÄì¤òÁª¤Ö¤Î¤¬Àµ²ò¡£°ÜÆ°¤¬¾¯¤Ê¤¤¥Ç¡¼¥È¤Ë¡£
¡Úº¸¡¦ËÌÎ¤Î°¡Û´ÅÅÞ½÷»Ò¤¬Áª¤Ö¤Ê¤é¥Ð¥ì¥¨¥·¥å¡¼¥º¤¬¿´¶¯¤¤¡ª
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ç¡¼¥È¡á¤Ú¤¿¤ó¤³¤¯¤Ä
°ÜÆ°¤ÎÂ¿¤¤¥Ç¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÊâ¤¤¤Æ¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Ú¤¿¤ó¤³¤Ê¥·¥å¡¼¥º¤¬¥Þ¥¹¥È¡ª
ÄêÈÖ¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤è¤ê¤â´Å¤µ¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¥Ð¥ì¥¨¥·¥å¡¼¥º¤È¡¢¤â¤¿¤Ä¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¹¥ê¥Ã¥ÈÆþ¤ê¤Î¥·¥¢¡¼¥ï¥ó¥Ô¤Î¤¢¤ï¤»¤Ê¤é¡¢²Ä°¦¤µ¤âÆ°¤¤ä¤¹¤µ¤â¼ê¤ËÆþ¤ë♡
¡Ö¥Ç¡¼¥ÈÆâÍÆ¤Ë¤¢¤ï¤Ê¤¤·¤¤ÇÍè¤¿¤é¡Ø¤³¤Î¥×¥é¥ó¤¤¤ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ù¤ÈÊÑ¤Ë´ª¤°¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤±¤ó¤¾¡¼¤¯¤ó¡Ê¼Ò²ñ¿Í¡Ë
¡Ö¥Î¡¼¥×¥é¥ó¤Î¤È¤¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢»öÁ°¤Ë¹Ô¤Àè¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éTPO¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡×¤Ï¤ë¤¤¯¤ó¡Ê¼Ò²ñ¿Í¡Ë
¼Â¤Ï¡Ä¥¿¥¤¥Ä¡¢¿Íµ¤¤Ç¤¹
°Õ³°¤Ë¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬à¥¿¥¤¥Äá¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦°Õ¸«¡ª¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥Ä¤äÇò¥¿¥¤¥Ä¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤ß¤¿¤¤¡£
¥ª¥È¥Ê¤Ê¿§µ¤¤¬½Ð¤»¤ë¹õ¤Î¥·¥¢¡¼¥¿¥¤¥Ä¤ò¤ªÁª¤Ó¤¢¤ì♡
Cordinate ¹õ¤Î¥ß¥Ë¤Ë¹õ¥¿¥¤¥Ä¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤âÁÀ¤¨¤Á¤ã¤¦♡
½÷À¤é¤·¤µËþºÜ¤Ê¥¿¥¤¥È¥ß¥Ë¤Ë¥·¥¢¡¼¤Î¥¿¥¤¥Ä¤ÇÃË¤Î¥³¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò¼Í»ß¤á¤Æ♡ ¥Ô¥¿¡ß¥Ô¥¿¤Î¤¢¤ï¤»¤â¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ë±è¤¤¤¹¤®¤Ê¤¤¥Ë¥Ã¥È¤Ê¤é¿§¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤Î¤òËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¡£
¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥«¡ß¥¿¥¤¥Ä¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ªÆÃ¤Ë¹õ¤¤¥¿¥¤¥Ä¤¬ÍÅ±ð¡£Åß¤Ç¤âÈ©¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×ÍûÏÀ¤¯¤ó¡ÊÅìµþÂç³Ø3Ç¯¡Ë
¥ß¥Ë¥¹¥«¡ß¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤Î¡ÈÀäÂÐÎÎ°è¡É¤Ï±Êµ×ÉÔÌÇ¤Ç¤¹
¤¤¤Ë¤·¤¨¤«¤é¥á¥ó¥º¤ò¤È¤¤á¤«¤»Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥ß¥Ë¥Ü¥È¥à¤È¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡ÈÀäÂÐÎÎ°è¡É¡£
¥¹¥é¤Ã¤È¤Î¤Ó¤ëµÓ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ëÈ©¸«¤»¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½÷¤Î¥³¤é¤·¤µ¤Î¾ÝÄ§¡£¤³¤ÎÅß¤â¤ª¤µ¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦¡ª
Cordinate ¥ª¥È¥Ê¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤ÊÇò¤È¥°¥ì¡¼¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤¤°õ¾Ý¤Ë
¤¨¤Ã¤Á¤ß¶¯¤á¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¡¢¸ÄÀÅª¤ÊÂÀ¤á¤Î¥Ö¡¼¥Ä¤Ê¤é¤·¤ã¤ìÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¥Õ¥ê¥ë¤ä¥ì¡¼¥¹¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢¥¬¡¼¥ê¡¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤é¥ª¥È¥Ê¤Ê²Ä°¦¤µ¤Ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Ê¤«¤Ë¥¨¥í¤µ¤¬Íß¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÂÀ¤â¤â¤À¤±¤ò¸«¤»¤Æ¤ë¤Î¤Ï¥ª¥È¥Ê¤Ã¤Ý¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¤â¤ä¤¯¤ó¡Ê¼Ò²ñ¿Í¡Ë
¡Ö¥¥ì¥¤¤ÊµÓ¤Ë½÷À¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤·¡¢´¨¤¤¤Î¤Ë¾¯¤·¤À¤±È©¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë±ü¤æ¤«¤·¤µ¤Ë¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë¡ª¡×¾åÊ¿·ÃÂÀ¤¯¤ó¡ÊÄ¹ºêÂç³Ø4Ç¯¡Ë
»£±Æ¡¿NA JINKYUNG¡ÊTRON¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÃçÅÄÀéºé ¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿Mien¡ÊLila¡Ë¥â¥Ç¥ë¡¿ ÃæÀî¹ÈÍÕ¡¢ËÌÎ¤Î°¡Ê¤È¤â¤ËËÜ»ïÀìÂ°¡Ë¡¢ÃæÂ¼Î¤ÈÁ
ÃæÀî¹ÈÍÕ
RayÊÔ½¸Éô ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ Å·°æ¶êÎÜ³¤
ËÌÎ¤Î°