白より黒よりグレー！【ROPÉ PICNIC】大人にドンピシャ♡「秋冬スカート」

秋冬の空気にしっとりなじむ、柔らかなグレー。白よりも落ち着いて、黒よりも重たくならないその色は、大人の装いをそっと引き立ててくれます。【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】から登場したのは、ラメチェックプリーツやアイラインシルエットなどが上品な「秋冬スカート」。1点投入でオシャレに格上げする着映えアイテムを厳選したので、ぜひチェックして。

キラッとラメ × 繊細プリーツが魅力の華やかスカート

【ROPÉ PICNIC】「ラメチェックプリーツスカート / 着丈が選べる」\6,490（税込）

グレーのラメチェックプリーツスカートは、秋冬コーデに上品な華やかさをプラス。ウエストゴムで楽チンな穿き心地、それでいてきちんと見えするのも嬉しいポイント。繊細なアコーディオンプリーツが縦ラインを強調し、美しい揺れ感も演出。セーターやブラウスと合わせるだけで、大人っぽいきれいめスタイルが完成します。

秋冬のベーシックを格上げするアイラインスカート

【ROPÉ PICNIC】「ジャージーアイラインスカート」\5,995（税込）

大人の日常にすっと馴染むナロースカート。ハイウエスト × Iラインシルエットで腰位置を高めに、全体をすっきり見せるデザインが魅力。カルゼ調の裏起毛素材だから、寒い時期でもあたたかく穿けそう。金色ボタンとパッチポケットがアクセントになり、シンプルな中にも上品さを演出。オンオフ問わずに使えるデザインで、秋冬のベーシックスタイルを品良く格上げしてくれそうな1枚です。

トラッドなムードを演出するきちんとスカート

【ROPÉ PICNIC】「ウールライクタックキルトスカート」\5,995（税込）

フロントにタックを入れた立体感のあるデザインのキルトスカート。太めのプリーツとウールライクな生地感で、トラッドなムードを醸し出す1枚です。サイドの長めのベルトライン × 後ろギャザー仕様で、すっきりしつつきちんと見える仕上がり。広がりすぎないシルエットのロング丈で、コーデにプラスワンで大人の品を演出してくれます。ブーツを合わせてカジュアルに仕上げるも良し、パンプスと合わせれば秋冬の通勤スタイルにもぴったり。

千鳥レース × マーメイドで魅せる女っぽスカート

【ROPÉ PICNIC】「千鳥レースマーメイドスカート」\4,994（税込・セール価格）

千鳥柄のレース素材という、ベーシックになりがちな冬ボトムスにひと工夫を加えた1枚。ウエストゴムで楽チン、マーメイドシルエットで女性らしさもキープできそう。甘めのデザインも、シックなチャコールグレーを選べば大人顔に。軽やかな素材感とボリュームのある裾で、歩くたびにふんわり揺れ感を演出できそうです。

