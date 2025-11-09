スズキ「5ドアジムニー」受注再開！ 「ようやく買える」人気SUV！ 一部で「納期心配」の声も… ノマドの現状は？

スズキ「ジムニーノマド」受注再開決定！ 人気5ドア、納期問題なお深刻か ユーザーからは不満も

2025年1月の国内発表以来、常に市場でその動向が注目されてきたのが、スズキ「ジムニーノマド」（以下ノマド）です。

ノマドは発表後わずか4日で注文が5万台を越えたため、今は受注が止まっているモデルです。

そんなノマドですが、2025年10月27日にスズキは2026年1月30日より受注再開することを発表しました。

ジムニーノマド受注再開のアナウンス！ 寄せられる声は？

先に発売されていた「ジムニー」「ジムニーシエラ」も同様ですが、欲しくてもなかなか買えないクルマの代表的存在となっているジムニーシリーズ。

特にノマドは発表前から、5ドアロングボディと、そのスペースユーティリティが多くのユーザーから待望されていたクルマです。

スズキは当初の販売計画を月間約1200台としていましたが、数年かかっても受注を裁けない台数が売れてしまったわけです。

あるスズキのジムニー関係者は「売れるかなとは思ってはいたが、まさかここまでとはまったくの想定外だった」と語っています。

ただ、JAIA（日本輸入車組合）の統計を見ると、4月2524台、5月1779台、6月2787台と、計画を上回る台数をメーカーは流通させています。

さらに7月からインド工場での増産体制を図り、月間生産台数を約3300台に引き上げました。ところがそんな矢先に起きたのが、ノマドの出荷停止という事態。

夏休み前の納車を楽しみにしていたユーザーに大打撃を与える結果となりました。この停止状態は1か月ほど続き、7月の登録台数はわずか72台。

しかし、9月には3999台、10月は4240 台と順調に回復。ようやく生産計画のメドが立ったのか、今回の受注再開発表となりました。

受注再開の発表時にスズキは「引き続き受注再開に向けて、全社を挙げて取り組んでまいりますので、今しばらくお待ちいただけますよう、よろしくお願いいたします。また、既にご注文をいただいている車両につきましては、1日でも早くお届けできるよう、継続して対応に努めてまいります」とコメント。

それに対して、ユーザーから「今度こそ注文したい！」「ようやく買える」といった喜びの声が上がっていました。

しかし一方ではすでに注文済みのユーザーから「受注再開を発表する前に、まずバックオーダー分の納期を教えてほしい」という声も。

関東のあるスズキアリーナ店は「順調に納車が進むようにメーカーも増産で努力しているようですが、逆輸入車ということもあってか、店に配車されるタイミングが直前にならないと通知されてきません。そのため、直前にお客様にお知らせすることが多くなりご迷惑をおかけしています」と、販売店もなんとも悩ましい状態だとか。

そんな状況を知ってか、ユーザーからはこんな意見も。「1月30日から受注再開といってもこれまでのバックオーダーがあるので、どうせ長納期になるのは見えている。だったら、来年中頃と言われているランドクルーザーFJのほうが早く来るのではないか」というものです。

さらに、購入希望者にはこんな不安も。それは次回の受注方法についてです。

2025年1月の発表時の受注は“早い者順”で、リストの前の方には前年に告知されていたシエラからの転向組が入っていたと言われています。

今回も、受注停止で列の後ろに回った人から優先的に注文できる可能性は高いといえます。しかし、メーカー側は生産計画の面から受注上限台数を決めると見られおり、その残りの枠を抽選制にするのではないかという噂も。

そのため「抽選制は納得できるが、購入できるのはわずかな人数で、ハズれたらまた再来年にどうぞでは納得いかない」という不満がすでに出始めています。

一方、この段階で再受注のアナウンスをしている販売店もあります。SNSを見てみると、“まだどうなるかは分からない”と前置きしながらも、“ノマドの注文については早めにお問い合わせください”と案内している気の早い販売店が何店か見受けられました。

また、前出とは別のスズキアリーナ店は「まだスズキからのアナウンスがないのでまったく未定の状態です。もちろん、現状での注文予約は受けていません。ただ、現在のバックオーダーは順調に解消しているので、来年1月にはかなりメドが立っていそうだ」と話しています。

今や、納期1年以上というのが当たり前のクロスカントリー4WD。9月にはやはり入手困難なトヨタ「ランドクルーザー70」がわずかな台数を再受注しただけに留まっています。

バックオーダー解消まで4年以上かかると言われたジムニーノマドは、果たしていつ入手できるのか。受注再開の報よりも、ユーザーが気になるのは納期の方かも知れません。