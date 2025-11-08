◇フィギュアスケート グランプリシリーズ第４戦 ＮＨＫ杯 最終日（８日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）

女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位から出た坂本花織（シスメックス）が１５０・１３点、今季世界最高の合計２２７・１８点で４度目の優勝を決めた。「最後のＮＨＫ杯」で大会２連覇を達成し、ＧＰファイナル（１２月、名古屋）進出を決めた。

後半にダブルアクセル（２回転半ジャンプ）―３回転トウループ―２回転トウループを着氷させるなど、大きなミスなくまとめ上げた。惜敗したＧＰシリーズ第１戦のフランス大会（２位）に続いて、２２０点台をマーク。「コンスタントに出せていることは自信につながる。でも、まだまだ伸びしろもあるので、これでマックスとは言わず、もうちょっと上を目指したい」と向上心はつきない。

フランス大会で優勝した中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）の記録を抜き、今季最高得点をマーク。「負けたくない。次世代に譲るのは、あと数か月待っていただいて」と坂本節で豪快に笑い飛ばした。

今季限りでの引退を表明し、臨むラストシーズン。「最後と決めてからは練習が楽しい。やりがいのある練習が毎日できている。それはすごくいい傾向」と笑みを浮かべた。国内で戦うのはＧＰファイナルと全日本選手権（１２月、東京）の残り２戦となった。「ファイナル、全日本に向けて今日以上のものが試合でできるように練習したい。しっかり全日本で五輪の切符をつかんで、五輪でしっかり結果を残せるようにしたい」と目標とする五輪でのメダル獲得へ向け、走り続けていく。