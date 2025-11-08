この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『【もう限界】失敗が許されない日本人は病んで当然！歳と共に過酷になる時代に重要な考え方とは？』と題した動画が、ココヨワチャンネルより配信された。カウンセラーで作家のRyota氏は、日本社会で「失敗が許されない」風潮が広がっている問題について、自身の経験とともに語った。



冒頭、Ryota氏は「この日本社会が今、失敗に厳しすぎるって感じませんか？」と問いかけ、「ちょっとした失敗が許されず、人生が台無しになることも珍しくない」と現状を指摘。「失敗は通過点であり、そこから学んで成長するもの」という独自の見解を述べ、短期的な失敗に過度なレッテルを貼る社会の風潮に異議を唱えた。



同氏は、自身の20代での4回の転職経験を明かしながら「早めにいろいろ失敗したからその後が良くなるってことも多々ある」と実体験を交えて解説。しかし、日本では転職回数が多いこと自体が評価を下げる材料になりやすく、「自分が何かする前に心が潰れちゃう」と心の危機を強調した。



続いてRyota氏が提案したのは、「自分なりの滑り止めを持つ」というリスク分散の考え方だ。「社会に出て、この仕事一本で生きると決めてしまうのは、今の時代はリスクが高すぎる」とし、「例えば副業や別の技能を身につけておくことで、いざというときに切り替えやすくなり、安心感につながる」と力説。自身も工場勤務時代にデザインや執筆などを並行して続けたことで「工場が傾いても自分の仕事で独立できた」と、マルチスキルの重要性を語った。



また、「会社の求めに何もかも応じすぎないこと」、働く時間や残業について自己防衛する重要性にも触れた。「時間を奪われることなく、新たな技能や勉強に充てる方が有益」として、1日10分でも自分のための勉強や運動を推奨。「試しに、ゴロンとしてスマホゲームの代わりに勉強をするだけでも人生は大きく変わる」と提案している。



そして動画の締めくくりとして、「物よりも暮らしに目を向けよう」と問題の本質を指摘する。「必死になって働くよりも、自分のルーティンや暮らしの水準を調整して、心も生活も壊れにくい柔軟な生き方を目指そう」と呼びかけた。「ほんの小さな失敗をしても、“もう自分はだめだ”と絶望せず、いろんな情報やスキルを身につけながら第二の人生を構築する視点が安心感につながる」というメッセージで、Ryota氏は動画を締めた。