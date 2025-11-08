この記事をまとめると ■ジャパンモビリティショーが2025年10月30日から11月9日の期間で開催 ■いままでにないコンセプトで開催されており世界から注目を浴びている ■トヨタブースで展示されたカローラコンセプトは次世代のカローラに相応しい1台だった

JMSは2025年も大成功

2025年10月30日から11月9日の期間で、ジャパンモビリティショー2025（以下：JMS）が東京都内で開催された。本稿執筆時点では累計入場者数の発表はないものの、会場を訪れた多くのメディア関係者が肌感覚で、前回をしのぐ盛り上がりを見せていると感じた。

開幕に先立ち、29日に行われたメディア向け先行公開日（プレスデー）に会場内を歩いていると、海外から訪れたと思われる外国人メディア関係者が目立った。アジア系はもちろんのこと、前回には目立たなかった欧米系メディアと思われる白人メディア関係者も多く見かけた。

BYDオートが軽自動車規格のBEVと日本国内に合わせたBEV小型トラックの世界初公開を行うとのことで、中国から120人前後とも噂される、大量のメディア関係者が会場を訪れていたとの話も聞いている。しかも彼ら、ご招待で訪れているわけではなく、それぞれ自己負担で訪れているようだというのだから驚きである。

ほかにも個別で、一部メーカーがJMS2025開催期間に絡めてイベントを開催し、招待しているケースもあるとも聞いている。まさに名実ともに国際モーターショーとしてJMS2025会場がにぎわいを見せていた。

海外だけではなく、日本国内のメディアもJMS2025に注目した背景には、前回（2023年度）とは若干異なる展示趣向があるようだ。前回は中長期的な将来へ向けたやや現実味の薄いコンセプトカーの出展が目立っていたが、今回は「近い将来発売予定」みたいな、コンセプトというよりはプロトタイプに近い出展車両が目立っていたのである。

荒唐無稽というと失礼だが、「まず直近では出ないな……」という出展車両よりは、「いつ発売になるのかな？」と、より現実味のあるモデルのほうが集客力があるのは否めず、今回のJMS2025はそれが見事に当たったといってもいいだろう。

子ども連れでも、子どもを飽きさせないようなエンタメ色の強いコーナーも会場内には充実し、最寄り駅から会場までといった会場近くの場外地区でも併催イベントが行われており、地域一体でお祭りムードを盛り上げ集客に効果を発揮しているように見えた。

先進国、新興国を問わず、単純なトレードショーとなりがちなのが世界のオートショーだ。そのなかで異彩を放ち、東京モーターショー末期の沈滞ムードを、JMSとしてコンセプトごと変えて見事に復活させた事例は世界でも注目されており、会場内では某国のオートショー主催関係者の姿も見かけるほど。

一般公開日には、展示コーナーへの入場規制も行われるほどの人気のセンチュリーや、開催直前で発表されたランドクルーザーFJといった話題に尽きないモデルが多く、人気を独り占めしていたともいっていいトヨタブースだが、筆者が注目したのはカローラ コンセプトである。

次の60年を生き抜くためのデザイン

筆者は自分でいうのも恥ずかしいのだが、40年近くの間にほぼカローラ セダンとなるが、歴代モデルを12台乗り継いでおり、知人界隈ではカローラ先生とか、カローラマニア、ミスターカローラなどと呼ばれている。プレスデーではなかなかトヨタブースに足を運べないなか、会場内ですれ違った知人から、「もう見たの？」とか、「率直な感想を聞かせてくれ」、さらには冗談半分に「もう注文入れたの？」といった声がけを相次いでされた。

カローラ コンセプトは、開催前にトヨタのオウンドメディアとなるトヨタイムズで動画が公開されており、動画を見た段階では、「マジでこれが次期型？」と、なかなか現実的に受け入れることができなかった。筆者はなんだかんだで、プレスデーの夕方になって、ようやくトヨタブースに足を運ぶことができた。そして真っ先にカローラ コンセプトの展示車へ向かった。動画で見るよりは実車を見ると現実味を感じるスタイリングで、「なるほど……」と感じた。

ボディサイズがグローバルセダン（日本仕様セダンはナローボディ）と比べても大きく見えたので、「車庫に収まるかなぁ（家の駐車スペースが結構狭い）」と現実的な心配をしてしまった。サッシュレスドアを採用していたので、このまま市販車でも採用されれば、カローラ セダンとしては史上初のサッシュレスドア採用となる点も注目だ。

会場で説明を受けていると、「カローラは来年で登場から60年を迎えます」との説明を受けた。そう、カローラは2026年で還暦を迎えるのである。このまま登場するかは定かではないが、次期型はメモリアルイヤーとなる2026年に登場するのは濃厚だなと、この時点で悟った。

そもそも現行モデルでカローラ セダンは日本国内でも5ナンバーサイズから3ナンバーサイズへと大きな変化を見せた。プレミオ、マークXなどがすでにいなくなり、需要が少ないとはいえ、セダンニーズの結構な部分をカローラでフォローすることとなっているのは、なにも日本だけの話ではない（海外ではまだカムリはあるが……）。ちなみに3ナンバー車への変革を遂げた日本国内では、現行型登場以降も、つい最近まで先代となる、2代目カローラ アクシオ（5ナンバーサイズ）が併売され、5ナンバーが必要といった層や、営業車での需要に応えていた。

現行型セダンでは、個性の強いモデルとなったプリウスへの乗り換えをすすめても、なかなかその気にならない人へ、「カローラ セダンにもHEVありますよ」と販売現場では売り込んでいたという。

現行カローラ セダンはそれまでの大衆車色が見事に消し去られており、誰もが筆者のカローラ セダンを見ると「格好いいねえ」といってくれたほど。カローラ コンセプトはそれをはるかに凌ぐ格好よさをもっている。そもそも還暦近い筆者が見てすぐに「いいなぁ」と思えるデザインよりは、「？」と思うぐらいではないと、次の60年を生き残ることはできないだろう。

プレスデーから数日経って、担当セールスマンからマイカローラ セダン（2023年1月式）の車検の案内について電話がきた。彼は開口一番、「ランドクルーザーFJはどうか？」と聞いてきたので、「人気がハンパなく、出るのは間違いないから発売となったら大変なことになりそうだ」と伝えると、「やはりね」と答えた。

そして、「カローラ コンセプトはどうか？」とさらに聞かれたので、「実車を見るとなかなか格好いいねえ」と伝えると、「じゃあ次期型も購入決定だね」との返答。「そっちの準備が出来たらいつでも注文入れていいよ」と伝えた。

インテリアはコンセプトカーなので現実味はないものの、長年カローラユーザーを続けていると、21インチというタイヤサイズには驚かされたが、還暦近いオジサンでもカローラ コンセプトを見てワクワクする気もちになれたので、次期型も（カローラ コンセプトがほぼこのまま登場しても）買いだなと強く感じている。