〜 2025年1-10月「中華料理店」倒産状況 〜



町の「中華料理店」は、コロナ禍から倒産が落ち着いていたが、2025年に入り様相が変わってきた。2024年は12件だったが、2025年は老舗中華料理店「聘珍樓」が破産するなど、10月までに20件に達した。

コロナ禍当初の2020年（26件）以来、5年ぶりに年間20件に達した。倒産原因は売上不振が中心だが、赤字累積型の倒産が急増している。野菜やラードなどの食材費や光熱費が上昇し、赤字から脱却できない中華料理店の苦境を浮き彫りにしている。



2025年1-10月の「中華料理店」の倒産（負債1,000万円以上）は20件に達し、過去10年間では2016年の27件、2020年の26件上回る可能性も出てきた。





2025年に倒産した20件のうち、売上不振は14件（構成比70％）、前年ゼロだった赤字累積の「既往のシワ寄せ」は4件（同20％）で、採算悪化による息切れ倒産が目立つ。

※ 本調査は、日本産業分類（小分類）の「中華料理店」を抽出し、統計開始の2016年から2025年10月までの倒産を集計、分析した。