米大リーグ公式サイトや、米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」は７日（日本時間８日）、ヤクルトの村上宗隆内野手（２５）がポスティングシステムの申請を済ませ、米東部時間の８日午前８時（同午後１０時）に全３０球団との交渉か解禁されると報じた。交渉期限は４５日間のため、米東部時間の１２月２２日午後５時（同２３日午前７時）までに契約合意する必要がある。

「ＥＳＰＮ」の敏腕記者で知られるジェフ・パッサン氏は自身の「Ｘ」（旧ツイッター）で、「ＢＲＥＡＫＩＮＧ（速報）」として投稿。「日本のスター三塁手の村上宗隆は今日ポスティングした。この冬のＦＡ市場で最も注目される選手の１人の交渉がスタートすると、関係者がＥＳＰＮに伝えた。村上の４５日間の交渉期間はあす開始する」とした。さらにＥＳＰＮでは「村上は９ケタ（１オクドル＝約１５３億円）の契約をつかむことが期待される」と分析。その価値を「宝石」とも評した。

ＭＬＢ公式サイトでも同様にして８日に交渉期間がスタートすると報じ、２２歳で三冠王を獲得したこと、一塁を守れることなども伝えた。すでに巨人・岡本和真内野手（２９）、西武・高橋光成投手（２８）もポスティングでメジャー移籍を目指すことが明らかになっているが、交渉期間はスタートしておらず、村上が日本人選手のポスティング組では最速の交渉解禁となる模様だ。