Snow ManÌÜ¹õÏ¡¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¶¦±é¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¤Ë´¶¼Õ¡Ö¾ï¤Ëµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¡×
11·î6ÆüÊüÁ÷¤ÎÊ¸²½ÊüÁ÷¡ØÉÔÆó²È presents¡¡Snow Man¤ÎÁÇ¤Î¤Þ¤ó¤Þ¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿Snow Man¡¦ÌÜ¹õÏ¡¤¬¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Ç¶¦±é¤¹¤ëºÊÉ×ÌÚÁï¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
º£²óÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÌÜ¹õ¤ÈºÊÉ×ÌÚ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤¿¡¢¡È¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤ß¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÃÎ¤ê¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥á¡¼¥ë¤ò¾Ò²ð¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÌÜ¹õ¤ÏºÊÉ×ÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢ËÜÅö¤Ë¡×¡Ö¾ï¤Ëµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡×¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¹Ô¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤È¤«¤Ë¤â¤µ¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤È¤·¤Æ¹Ô¤±¤¿¤ê¤È¤«¤¹¤ë¤«¤é¤µ¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ì¸«¤Ë¹Ô¤³¤¦¤è¡ª¡Ù¤È¤«¤Ã¤Æ°ì½ï¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤ª¼Çµï¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤â¡Ø¤³¤³Âç¾æÉ×¡©¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤¤¡©¡Ù¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âÀ¼¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡×¡Öº´Æ£¹À»Ô¤µ¤ó¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡¢¤¹¤´¤¤ËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¤Êý¤Ç¡×¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤óËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à´¶¤¬¤¹¤´¤¤¤Í¡¢ËÜÅö¤Ë¡×¤È¡¢»£±Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£