ano名義で音楽活動を行い、タレント、モデル、俳優として幅広く活動を行っているあのちゃんが、約3ヵ月ぶりに公式YouTube「あのちゅーる」を更新。“すっぴん”で100万円獲得の喜びを報告した。

【動画】綺麗なすっぴんで100万円獲得を報告するあのちゃん【写真】 ピタリ賞100万円を手にしたあのちゃん

■あのちゃん「ゲームセンターで100万円使いたい」

あのちゃんは、11月6日に放送された『ぐるぐるナインティナイン』「ゴチになります in 東京ディズニーリゾート2時間スペシャル」（日本テレビ系）に出演し、ピタリ賞の100万円を獲得した。

11月7日に公開された動画にあのちゃんは、濡れ髪＆すっぴんでパジャマ姿で登場。お風呂上りなのか、洗面台に立ち、ドライヤーで髪を乾かしながら「100万円ゲットしました！見てくれましたか？」「ボクの口座に100万円が振り込まれる、ボクの所持金が100万円増えるってことだ、すごいだろぅ急に」とテンション高めに報告した。

その後もスキンケアをしながら、お店でいちばん高いメニューを1品目に頼んでしまった際の心境を「周りなんて言われようと『え、絶対大丈夫だから』と思って、（注文メニューを）変えられるチャンスもスルーし、自分を貫かせてもらいました」と明かし、「自分を信じることが大事でした。あとは直観なんだよ。（偏食だから）食べれる少ないし、食べたいの選んだし、だからマジでいいこと尽くめの日でした」と撮影を振り返った。

また「みんなは100万円もらったら何したい？」と問いかけながら、「ボクはガチャガチャとか100万円分やりたいかも。あとクレーンゲームとか。ゲームセンターで100万円使いたい」と語った。

ファンからは「ピッタリ賞本当におめでとう！」「本当に天に愛されてるんだろな…おめ！」など祝福の声が殺到している他、「すっぴんも天才的」「すっぴんでこのかわいさ」「ビジュ半端ない」「風呂上がりすっぴん綺麗すぎんよ」「お肌綺麗で羨ましい」「スキンケアしてるとことか、新鮮だなぁ」と、すっぴんの美しさに絶賛する声も多く寄せられている。

■写真：あのちゃんが『ゴチ」でピタリ賞100万円をゲット