各種生活家電などを手がけるツインバード（新潟県燕市）は、「リフライオーブンレンジDR-E220B」を2025年11月中旬に発売する。

食材の表面温度を検知、自動で適温にあたためる

「上面コンベクションファン」と「セラミック天板」を採用し、惣菜の中でもあたため直すのが難しいとされる揚げ物、焼き物をおいしくあたためられる「リフライモード」と「リグリルモード」を新搭載した。

レンジ対応のセラミック天板に重ねた網に食材をのせて調理を始めると、選択したモードに合わせてレンジ加熱とオーブン加熱が自動で切り替わり、難しい設定不要で食材の中までアツアツに、外側は裏までサクサクに仕上がる。

食材の表面温度を検知する「赤外線センサー」を備え、自動で食材を適温にあたためられる。「あたため」や「解凍」、「冷凍食品」に加え、下ごしらえに便利な、ゆで野菜や飲み物の自動あたためメニューを実装する。

庫内上面に備えた熱風の吹き出し口は穴の数を最小限にし、内部に油などが入り込みにくい構造を採用。また、フラットな底面のため汚れが拭き取りやすいなど手入れのしやすさにも配慮している。魚を焼いた後などニオイが気になる場合に便利な「脱臭モード」を搭載する。

カラーはブラック。

価格はオープン。