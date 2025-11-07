「このタイミングしかなかった」和田アキ子『アッコにおまかせ！』が来年３月で終了する「３つの理由」

杖をつき、車イスで移動することも

歌手の和田アキ子（75）がMCを務める『アッコにおまかせ！』（TBS系）が来年３月で終了する。

11月２日放送の番組エンディングで和田は、

「『アッコにおまかせ！』は、おかげさまで先月40周年を迎えました。私はずっと前から、この番組に関しては自分なりにしっかりと区切りをつけたいと思っておりました」

と報告した。

TBSが番組を終わらせようとし、和田側も受け入れざるを得なかった大きな理由は３つある。

１つは和田の体調問題だ。

「芸能界の女番長」と呼ばれる和田も今年で75歳。’23年に膝関節の手術、昨年に股関節の手術、今年は目の手術と３年連続で手術を受けたことを公表。今年５月放送のニッポン放送『ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回』では、身体障害者手帳４級を所持していることを明らかにしている。

和田を知る芸能プロ関係者はフライデーデジタルの取材に対し、

「カラダに異変を感じたらすぐに病院で受診するほど健康に気を使っていたが、寄る年波には勝てず。コロナ禍あたりからガタガタッときた感じ。歩行困難で番組では起立しているが、控え室では杖をついたり、車イスで移動することもあった。酒量も全盛期に比べて激減。休みの数も周囲が意識的に増やしていた」

と明かした。

２つめの理由は番組内の発言による炎上だ。

「ショックを受ける」からエゴサーチはしない

なかでも和田がショックを受けたのは、昨年８月にパリ五輪で陸上女子やり投げの金メダリスト・北口榛花選手（27）に対する“トド発言”だ。VTRを見た和田が、

「なんかトドみたいなのが横たわっているみたいな。かわいい」

とコメント。

これが大炎上し、和田は同年８月18日放送で、

「動物に例える不適切な発言をしてしまいました。お詫びします」

と謝罪するハメになった。テレビ局関係者はこう証言する。

「アッコさんはスマホを持っていますが、『見たらショックを受ける』という理由でエゴサーチの類はやらない。だから、世間の反応とタイムラグがあるんです。北口選手の件が問題になっていることを伝え聞いたアッコさんは激しく動揺しました。良かれと思って使った言葉で大好きな相手を傷つけてしまったことにひどく落ち込んでいました」

以降、番組は弁護士や専門家の意見を取り入れ、炎上防止に努めるようになった。別のテレビ局関係者が補足する。

「『おまかせ』はスタッフお手製のボードを使って直近のトピックを扱うのですが、北口選手の一件以来、扱うネタがいわゆる“安全牌”に限られるようになりました。アッコさんの“置物化”も進んでいきました」

３つめの理由はやはり視聴率だ。

『おまかせ』の終了は近年、ずっと取り沙汰されていた。お笑いコンビ『爆笑問題』がMCを務める前番組の『サンデー・ジャポン』（TBS系）は平均視聴率10％前後を叩き出しているが、JNNニュースと５分間番組を挟んで『おまかせ』になると５％前後に落ちる。視聴者が離れてしまうのが悩みの種だったのだ。

「購買活動に直結しやすく、クライアントや代理店が重視するコア層（13歳〜49歳）の視聴率は同時間帯で最下位争いをするありさま。かといって、おかしな時期に番組を終わらせれば、和田さんの威厳に関わる。放送開始40周年という区切りしか、終わらせるタイミングはなかった。TBSとホリプロ側で何度も折衝して導き出した結論のようです」（スポーツ紙記者）

和田と『おまかせ』は年契約で、ギャラは１本（１億円）超えといわれる。局の“フトコロ事情”も影響したのかもしれない。“大物”の卒業に時代の移り変わりを感じずにはいられない――。