古巣クラブに「象徴的な復帰」をした偉大なる5名

サッカー選手にとっては移籍はつきものであり、それぞれが活躍の場を求めてチームを渡り歩くものである。

しかしながら、その中で自分が所属したことがあるクラブへの愛着から復帰を決断する者も…。

今回はイングランド・プレミアリーグの公式で取り上げられていた「古巣のクラブへと象徴的な復帰を果たした選手たち」をご紹介する。

ティエリ・アンリ

復帰した古巣：アーセナル

1回目の在籍中のプレミアリーグ成績：254試合174ゴール

2回目の在籍中のプレミアリーグ成績：4試合1ゴール

1999年にユヴェントスからアーセナルへと加入し、アーセン・ヴェンゲル監督の指導の下でストライカーへとコンバートされたティエリ・アンリ。それによって世界屈指の選手に成長し、クラブのレジェンドになった。

伝説的な無敗優勝を含め、数多くのタイトルをチームにもたらし、クラブの最多得点記録をも更新したあと、2007年にバルセロナへと移籍。新たな挑戦へと向かっていった。

そしてアメリカ・MLSのニューヨーク・レッドブルズに所属していた2012年、オフシーズンを利用して短期間のみアーセナルへと復帰。FAカップのリーズ戦に加え、プレミアリーグで最後の試合となったプレミアリーグのサンダーランド戦でもゴールを決めている。

ジュニーニョ・パウリスタ

復帰した古巣：ミドルズブラ

1回目の在籍中のプレミアリーグ成績：58試合14ゴール

2回目の在籍中のプレミアリーグ成績：28試合4ゴール

3回目の在籍中のプレミアリーグ成績：41試合11ゴール

ブラジル代表で49試合に出場した世界的レジェンドプレーヤーでありながら、イングランドでは中堅クラブであったミドルズブラに3回も所属したジュニーニョ・パウリスタ。

162cmと言われる小柄な体格であるが、それを補って余りある繊細なテクニックで活躍を見せた選手だ。1995年に22歳でサンパウロからミドルズブラへと加入し、ファブリツィオ・ラヴァネッリとの名コンビでインパクトを残す。

その後アトレティコ・マドリーへと移籍したが、1999年にローンでミドルズブラに復帰。かつてのスターの帰還とあってファンから歓迎を受けたものの、怪我もあって低調なプレーになってしまう。

それが心にトゲのように刺さっていたのか、日韓ワールドカップを終えた2002年に再びミドルズブラへと復帰。すでに全盛期は過ぎていたものの、ファンは彼を暖かく迎え入れ、2003-04シーズンのリーグカップ優勝をともに祝った。

ウェイン・ルーニー

復帰した古巣：エヴァートン

1回目の在籍中のプレミアリーグ成績：67試合15ゴール

2回目の在籍中のプレミアリーグ成績：31試合10ゴール

16歳にしてエヴァートンのトップチームに昇格し、17歳の誕生日を迎える5日前のアーセナル戦で華々しいシュートを決めてプレミアリーグ初ゴールを記録。ウェイン・ルーニーはその2年後にマンチェスター・ユナイテッドへと移籍し、キャリアの全盛期を過ごした。

オールド・トラッフォードでの13シーズンではクラブの記録となる253ゴールを決め、5回のプレミアリーグ優勝やUEFAチャンピオンズリーグ制覇を経験。レジェンドの一人として歴史に刻まれた。

そして2017年、彼は自分を育ててくれたエヴァートンへと復帰。ウェストハム戦ではエヴァートン所属選手としては初めてとなるハットトリックを達成するなど、ファンに強烈な印象を与えた。

クリスティアーノ・ロナウド

復帰した古巣：マンチェスター・ユナイテッド

1回目の在籍中のプレミアリーグ成績：196試合84ゴール

2回目の在籍中のプレミアリーグ成績：40試合19ゴール

スポルティングCPから才能豊かなウイングとしてマンチェスター・ユナイテッドに加入したクリスティアーノ・ロナウド。当初は巧みな足技を駆使したエンターテインメント性あふれるドリブラーだった。

しかしアレックス・ファーガソン監督の下でゴールを決めるフィニッシャーとしての才能を開花させ、無回転フリーキックという新たな武器も習得。2007-08シーズンにはリーグ31ゴールという記録を残した。

その後レアル・マドリー、ユヴェントスでプレーした後、2021年に古巣マンチェスター・ユナイテッドへと12年ぶりに復帰。初年度は30試合で18ゴールを決めたものの、ファーガソン退任以来長く低迷していたクラブを救うまでには至らなかった。

ギャレス・ベイル

復帰した古巣：トッテナム・ホットスパー

1回目の在籍中のプレミアリーグ成績：146試合42ゴール

2回目の在籍中のプレミアリーグ成績：20試合11ゴール

サウサンプトンでは期待の左サイドバックとしてデビューしたベイル。2007年にトッテナムへと移籍した当初は苦戦し、なかなか結果を残すことができなかった。

しかし左ウイングにコンバートされたことで才能が一気に開花し、サイドから得点を量産。そのシュート技術に自信を備えて存在感を示すようになり、誰にも止められないような凄みを見せ始めた。

信じられないような額で移籍したレアル・マドリーでは、多くのタイトルをチームにもたらしながらも、後に度重なる怪我に悩まされ、ファンやメディアとの関係が悪化。2020-21シーズンにトッテナムへとローンで復帰し、愛するクラブのファンの前で復活をアピールした。

※選出基準は、各選手の実績に基づきながら筆者またはメディアの主観的判断も含んでおります。