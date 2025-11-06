「ヤフショランクは上級者は得」―ブラックフライデー目前でお得情報総まとめ
人気ポイ活YouTuber・鬼丸征也さんが「3大ECサイトのブラックフライデー情報と今週のお得情報寄せ集め」と題した最新動画を公開。Yahoo!ショッピング、楽天市場、Amazon――三大ECサイトのブラックフライデー最新日程予想から、今週注目の“拾いきれていないお得情報”まで、寄せ集め形式で徹底解説した。
動画冒頭、鬼丸さんは「Yahoo!ショッピングのブラックフライデーセールが11月25日から確定している」「今年は誰でも最大25%還元」とお得な新情報を紹介。その一方で「Yahoo!ショッピングで今月から導入された新ランクシステム“Yahoo!ショランク”が“ちょっと痛い解約”」と独自の見解を述べる。「今まで誰でも使えていたPayPayポイント即利用機能が、シルバーランク以上限定になった」と新制度の“厳しさ”を指摘し、「Yahoo!ショッピングであまり買い物しなかった人には改悪、がっつり使う人には恩恵」と明暗を分けた。
さらに「自分がどのランクかは事前に確認できるので、セール参加の判断材料に」とアドバイス。「残念ながら自分は一番下のブロンズランク」と率直な現状も語る一方、ゴールドやシルバーの人は「“ブラックフライデーセールで全力でお買い物”してもいいのでは」と呼びかけた。
お得情報はこれだけに留まらず、鬼丸さんは「Vポイント運用で1万ポイント、Dポイント運用で500万ポイント山分け」など“超楽勝系キャンペーン”も続々と紹介。「宝くじ感覚でエントリーだけでもしておいて」と視聴者に促した。
また「au自分銀行の新規紹介キャンペーン」「楽天証券のNISAキャンペーン」など、資産運用ジャンルのお得ワザにも触れ、「今がチャンス。紹介コードを活用して賢く得しよう」とまとめた。そして「LINE MUSICや、スタバ福袋・ケンタ福袋の豪華キャンペーン情報」も駆け足で紹介。「それぞれエントリーや前押し設定、抽選エントリーをお忘れなく」と注意点も細かく伝えている。
最後は「先月即終了したチョビリッチの広瀬通商案件復活」をプッシュしつつ、「今回の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました」と締めくくった。
