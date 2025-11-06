¡ÖTHE MATCHA TOKYO¡×´ú´ÏÅ¹¤¬¸¶½É¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡¢¥«¥Õ¥§¤Î¤Û¤«Ãã¼¼¤ä¥è¥¬¤â³Ú¤·¤á¤ëËõÃã¤ÎÂÎ¸³¶õ´Ö
ËõÃã¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTHE MATCHA TOKYO¡Ê¥¶ ¥Þ¥Ã¥Á¥ã ¥È¡¼¥¥ç¡¼¡Ë¡×¤Ï11·î5Æü¡¢Åìµþ¡¦¸¶½É¤Ë´ú´ÏÅ¹¡ÖTHE MATCHA TOKYO HARAJUKU¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¡ÖËõÃã¤Ç¤è¤ê·ò¹¯¤Ë¡¢¤è¤êÈþ¤·¤¯¡×¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¥Õ¥§¡£¸¶½É±Ø¤«¤éÉ½»²Æ»¤ØÈ´¤±¤ëÆ³Àþ¾å¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Æü¾ïÅª¤ËÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¥«¥Õ¥§µ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ãã¼¼¤ä¥è¥¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÈ÷¤¨¤¿¡ÈÂÎ¸³·¿¡É¤ÎËõÃãµòÅÀ¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤¹¤ë¡£
5³¬¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÅÔ»Ô·¿Ãã¼¼¤Ç¤ÏÃã²ñÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÊÍ×Í½Ìó¡Ë
Å¹Æâ¤Ï1³¬¤ò¥«¥Õ¥§¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÈÊªÈÎ¡¢2³¬¤ò°û¿©¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£5³¬¤Ë¤ÏÍ½ÌóÀ©¤ÎÃã¼¼¤òÀßÃÖ¡£¾²¤Î´Ö¤äÃãÆ»¶ñ¤òÂ·¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Í¾Çò¤ò³è¤«¤·¤¿Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÆâÁõ¤Î¸½ÂåÅª¤Ê°Õ¾¢¤Ç¡¢Ããä¦¤Î°·¤¤¤äÅÀ¤ÆÊý¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÃúÇ«¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë½é¿´¼ÔÆ³Àþ¤òÀ°¤¨¤¿¡£µ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ëÃã²ñÂÎ¸³¤ä¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤ÎÃãÆ»¶µ¼¼¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¾¯¿Í¿ôÀ©¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â½ç¼¡´ë²è¤¹¤ë¡£
4³¬¤Ï¥è¥¬¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÀßÃÖ¡¢¥è¥¬¡ßËõÃã¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹ÂÎ¸³¤òÄó°Æ
4³¬¤Ï¥è¥¬¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢·Ú±¿Æ°Ãæ¿´¤Î¥¯¥é¥¹¤òÍ½ÌóÀ©¤Ç¼Â»Ü¡£¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÃ±È¯»²²Ã¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢¡Ö¿ÈÂÎ¤òÀ°¤¨¤Æ¤«¤éËõÃã¤ò°ìÉþ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤°ûÍÑÂÎ¸³¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
Ã´Åö¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÅö¼Ò¤Ï¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡ÈMatcha for a healthy and beautiful life¡ÊËõÃã¤Ç¤è¤ê·ò¹¯¤Ë¡¢¤è¤êÈþ¤·¤¯¡Ë¡É¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÂÎ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯ËõÃã¤ò»È¤Ã¤¿ËõÃã¥É¥ê¥ó¥¯¤òÄó¶¡¤¹¤ë
´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÇÀÌô¡¦²½³ØÈîÎÁÉÔ»ÈÍÑÃãÍÕ¤òÀÐ±±¤ÇÈÔ¤¤¤¿¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯ËõÃã¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡ÖMATCHA LATTE¡Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ã¥é¥Æ¡Ë¡×¡ÊHOT/ICED ³Æ820±ß¡Ë¡£º½Åü¤ÎÍÌµ¡¦¥ß¥ë¥¯¼ï¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ËõÃã¡¢ËõÃã¥¨¥Ê¥¸¡¼¥Ö¡¼¥¹¥È¡¢ËõÃã¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡¢ËõÃã¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤ë¤Û¤«¡¢ÃãÍÕ¡¦ËõÃã¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¢Ããä¦¤Ê¤É¤ÎÃãÆ»¶ñ¤âÈÎÇä¤¹¤ë¡£
2³¬¤Î¥«¥Õ¥§ÀÊ
ÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÄ¹ÅÄ»á¤Ï¡¢¸¶½ÉÅ¹¤Î½ÐÅ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö¸¶½É¤ÏÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£³¤³°¤ÇËõÃã¥Ö¡¼¥à¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿§Ì£¤äÌ£¤ï¤¤¤¬ËÜÍè¤ÎËõÃã¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¡£¤³¤³¤«¤éËÜÍè¤ÎËõÃã¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£
¡ÖTHE MATCHA TOKYO¡×¤Ï¡¢À¤³¦7¥«¹ñ¤Ç50Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¡¢ËõÃã¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤ä¹ñÆâ³°¤Ø¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¶¯¤á¤ë¹Í¤¨¤À¡£
1³¬¤Ç¤Ï¥°¥Ã¥º¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤É¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡ÚTHE MATCHA TOKYO HARAJUKU¤Î³µÍ×¡Û
¢¦½êºßÃÏ¡§¢©150-0001 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°1-13-18
¡ÊJR ¸¶½É±Ø ÅÌÊâ1 Ê¬¡¿Åìµþ¥á¥È¥í ÌÀ¼£¿ÀµÜÁ°¡Ò¸¶½É¡Ó±Ø ÅÌÊâ1Ê¬¡Ë
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¡Á19:00¡ÊÉÔÄêµÙ¡Ë
¡¦Å¹ÊÞÌÌÀÑ/ºÂÀÊ¿ô¡§ 200 Ö¡¿ 30 ÀÊ
¢¦¥Õ¥í¥¢¹½À®¡§1?5F¡Ê¼õÉÕ¡§1F¡Ë
1F¡§¼õÉÕ¡¿¥«¥Õ¥§
2F¡§¥«¥Õ¥§ÀÊ
4F¡§¥è¥¬¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ÖYOGA SPACE By THE MATCHA TOKYO¡×
5F¡§ÅÔ»Ô·¿Ãã¼¼¡ÖCHASHITSU By THE MATCHA TOKYO¡×
¢¦¼ç¤ÊÂÎ¸³¡§
¡¦ÅÔ»Ô·¿Ãã¼¼¤Ç¤ÎÃã²ñÂÎ¸³¡¿ÃãÆ»¶µ¼¼
¡¦¥è¥¬¡ßËõÃã¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹ÂÎ¸³
¢¦¥á¥Ë¥å¡¼Îã¡§
¡¦100¡ó¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯ËõÃã¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ËõÃã¡¦ËõÃã¥é¥Æ
¡¦¸¶½É¸ÂÄê¿·¥á¥Ë¥å¡¼ ²¹¥¹¥à¡¼¥¸¡¼
¡¦°ËÆ£±à¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¡ÖMATCHA WATER¡×¡Ê190mlPET¡Ë¤ÎÂÎ¸³¥Ö¡¼¥¹