フジクラが大商いで急反騰、米株市場のＡＩデータセンター関連買い戻しの流れに乗る◇

フジクラ<5803.T>が商いを膨らませ急反騰、前日の下げ幅を大きく上回る９％を超える上昇で２万１０００円台を回復した。米国を中心にＡＩデータセンターの建設ラッシュが続くなか、光ファイバーや光コネクターなどの配線部材に高水準の需要が発生しており、収益環境に吹く追い風は強い。前日の米国株市場では、ＡＩデータセンター関連の一角で光ファイバーを主力展開するコーニング＜GLW＞が５日ぶりに反発に転じ２５日移動平均線上で踏みとどまっており、同業であるフジクラにも機関投資家によるショートカバーの動きを誘発したもよう。また、直近前週末時点の信用取組では買い残が増加する一方、売り残は減少しているが、信用倍率は１．８１倍と依然としてタイト感がある。なお、日証金は前日時点で貸借倍率０．５倍と売り長の状態となっている。売買代金は現時点でアドバンテスト<6857.T>を上回り、プライム市場で上位３傑に食い込むなど活況を呈し、投資家の注目度の高さを物語っている。



出所：MINKABU PRESS