12星座占い2025年11月の運勢「獅子座（しし座）」全体運・恋愛運・仕事運・開運アドバイス
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い11月の運勢。12星座別の2025年（令和7年）11月の「獅子座（しし座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが占います。「獅子座（しし座）」さんの11月の運勢（全体運、恋愛運、仕事運）は？ 開運アドバイスも！
獅子座（しし座：7月23日〜8月22日）
全体運
活動的に過ごせる運気なので、基本的に調子よく進むことができそうですが、周りに気を使うような場面が多くて疲れてしまうことがあるかもしれません。趣味に没頭する時間を持ったり、映画を観たり音楽を聴いたりしてリフレッシュするのもおすすめです。
恋愛運
恋愛運は安定の運気です。横の繋がりが広がりやすい運気なので、紹介などしてもらえる機会があるかもしれません。
仕事運
仕事面で見直しの機会が出てきそうな運気です。仕事上でのコミュニケーションの行き違いやトラブルにも注意しましょう。
ワンポイントアドバイス
今月はリフレッシュに1人で外出する時間を過ごすのも良さそうです。
■監修者プロフィール：莉瑠（リル）
占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。
