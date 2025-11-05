この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元テレビ局員の下矢一良氏が、自身のYouTubeチャンネルで「どうする吉本？この会社にとってダウンタウンプラスは挑戦と悲劇の始まりです」を公開。松本人志氏の復帰の舞台となった新サービス『ダウンタウンプラス』について、ビジネスモデルとしての課題とテレビ業界との関係性の変化を鋭く分析した。



動画の冒頭で下矢氏は、松本氏の復帰ライブ配信を視聴した感想として、後輩芸人からの人望の厚さを再確認したと語る。一方で、その表情や髪の状態から「相当大変だったのではないか」とコンディションを推察。ライブ配信内で松本氏が繰り返した「金は腐るほどありますから」という発言は、テレビ局に対する意地や複雑な心境の表れではないかと独自の視点を示した。



続けて下矢氏は、ビジネスとして『ダウンタウンプラス』が抱える4つの課題を指摘する。第一に「解約率」の問題だ。サブスクリプションサービスは解約率を低く抑えることが生命線だが、現状のコンテンツ量では多くのユーザーが短期間で見終えてしまい、高い解約率につながる可能性があると警鐘を鳴らす。第二に、それを防ぐための「コンテンツ量」の確保が難しい点だ。松本氏一人の稼働には限界があり、過去のテレビ番組のアーカイブを利用するには各テレビ局との権利交渉という高いハードルが存在する。



第三の課題は「新規顧客の獲得」である。有料サービスゆえにSNSでの拡散（バズ）が起きにくく、無料お試しキャンペーンもコンテンツ量の少なさから実施しづらい。最後の課題として「客単価の向上」を挙げ、今後は熱量の高いファン向けに、ライブ参加権や限定グッズなどを組み合わせた高額なプレミアム会員制度を導入する可能性があると予測した。



下矢氏は、吉本興業が自らコンテンツ配信事業に乗り出したことで、これまでパートナーだったテレビ局が「コンテンツ配信事業者としてのライバルになった」と断言。この新しい関係性が、今後のテレビ業界に大きな影響を与えると分析し、今回の挑戦が吉本にとって「挑戦と悲劇の始まり」であると締めくくった。



