帝人<3401.T>は後場に急落している。５日正午ごろ、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を見直した。最終損益予想は従来の見通しである１２０億円の黒字から一転、１００億円の赤字（前期は２８３億４７００万円の黒字）に転落する見込みとなり、失望売りが膨らんでいる。



売上高は据え置く。炭素繊維事業における航空機用途や産業用途での販売量減少に伴う生産調整、競争激化やユーロ高を背景としたアラミド事業における固定資産の減損損失の計上、アラミドペーパー事業の譲渡による持分法損益の減少などが響いた。９月中間期は売上高が４５１０億４３００万円（前年同期比１１．１％減）、最終損益が５４８億３５００万円の赤字（前年同期は５３３億６１００万円の赤字）だった。



出所：MINKABU PRESS