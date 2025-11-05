「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の５日正午現在でニデック<6594.T>が「買い予想数上昇」４位となっている。



５日の東証プライム市場で、ニデックが続伸。東京証券取引所は１０月２７日の取引終了後、ニデックを特別注意銘柄に２８日付で指定すると発表した。財務諸表に添付される監査報告書において意見不表明が記載され、内部管理体制などについて改善の必要性が高いと認められるためという。これを受け、日本経済新聞社は日経平均株価の構成銘柄であるニデックについて、１１月５日の銘柄入れ替えにより除外すると公表。ＴＯＰＩＸからも除外されることとなった。日経平均株価とＴＯＰＩＸからの除外によるリバランスの売り需要は昨日まででほぼ一巡したとみられており、いったん反発を期待する向きもあるようだ。ただ、ニデックの会計問題への警戒感は強く、先行きに対する不透明感は残っている様子だ。



