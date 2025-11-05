４日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６０．５６ドル（－０．４９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３９６０．５ドル（－５３．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４７１３．０セント（－７５．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５０．２５セント（＋６．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３１．５０セント（－２．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１０８．２５セント（－１１．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３０４．１８（－１．９１）
出所：MINKABU PRESS
