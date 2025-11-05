・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６０．５６ドル（－０．４９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３９６０．５ドル（－５３．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４７１３．０セント（－７５．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５５０．２５セント（＋６．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４３１．５０セント（－２．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１０８．２５セント（－１１．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　３０４．１８（－１．９１）

出所：MINKABU PRESS