¾¾¹¾¤¤¤Á¤ÎÈþ¿Í¤¬Ž¢¤¤ì¤¤¤ÊÊª¸ð¤¤Ž£¤Ë¡ÄŽ¢¤Ð¤±¤Ð¤±Ž£¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤¿¾®Àô¥»¥Ä¤Î¼ÂÊì¤¬¤¿¤É¤Ã¤¿Ë×Íî¿ÍÀ¸
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ä¹Ã«ÀîÍÎÆó¡ØÈ¬±À¤ÎºÊ ¾®Àô¥»¥Ä¤ÎÀ¸³¶¡Ù¡ÊÄ¬Ê¸¸Ë¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Êª¸ì¤¬¹¥¤¤Ê¥»¥Ä¤¬Ê¹¤¤¤¿¡¢Èþ¤·¤¤¼ÂÊì¤ÎÀÎÏÃ
¾¯½÷»þÂå¤Ë¡¢¥»¥Ä¤Î¿´¤¬ºÇ¤âÇ®¿´¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤ò´Þ¤á¡¢¼þ°Ï¤ÎÂç¿Í¤¿¤Á¤¬Ã¯Èà¤È¤Ê¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊª¸ì¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥»¥Ä¤ÏÂç¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Ï¡¢¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¡Ö¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤´¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤»¤¬¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖÌë¤Ë¤Ê¤ë¤È¹ÔÅô(¤¢¤ó¤É¤ó)¤¬ÅÀ¤ë¡£¤½¤ÎÇö°Å¤¤±Æ¤Ç¿§¡¹¤Ê¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¯¡×¤È¸åÇ¯¥»¥Ä¤¬²óÁÛ¤¹¤ë»þ¤¬¡¢ºÇ¤â¹¬Ê¡¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
Èà½÷¤ÏÆó½½(¤Ï¤¿¤Á)²á¤®¤Þ¤Ç¤âÊª¸ì¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢¿Í¤ËÏÃ¤òµá¤á¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤ÎËÉÙ¤ÊÊª¸ì¤ÎÃù¤¨¤¬¡¢Ì¤Íè¤ÎÉ×¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ÎÊ¸³Ø¤Ë¹×¸¥¤·¤è¤¦¤È¤Ï¡¢Ì´¤Ë¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£¼ÂÊì¤¬12ºÐ¤Ç·ëº§¤·¤¿¡ÖºÇ½é¤ÎÉ×¡×¤ÎÈá·à
¥»¥Ä¤¬·«¤êÊÖ¤·¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÏÃ¤Ï¡¢¥»¥Ä¤Î¼ÂÊì¥Á¥¨¤Î¼ã¤¤º¢¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£¥Á¥¨¤Ï¡Ö¸æ²ÈÃæ(¤´¤«¤Á¤å¤¦)°ìÈÖ¤Î¸æ´ïÎÌ(¤´¤¤ê¤ç¤¦)¡×¤ÈË«¤á¤½¤ä¤µ¤ì¤¿µ©(¤Þ¤ì)¤Ë¸«¤ë´ïÎÌ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢¤·¤«¤âÌ¾²ÈÏ·±ö¸«Áý±¦±ÒÌç¤Î°ì¿ÍÌ¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢ÅÂÄ®(¤È¤Î¤Þ¤Á)¤â»°¤Î´Ý¸æÅÂ¤ÎÁ°¤Î¹ÁÔ¤Ê²°Éß¤Ë¡¢µþ¡¦Âçºä¤è¤ê»Õ¾¢¤ò¾·¤¤¤Æ·Ý»ö¤Î·Î¸Å¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¤Î¤ªÉ±ÍÍ°é¤Á¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢13ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¾¯¤·Á°¤Ë¡¢°ìÅÙ¤µ¤ë¹â°Ì¤Î»ø¤Î²È¤Ë²ÇÆþ¤ê¤ò¤·¤¿¡£
ÈÍ¸ø¤«¤é³ÊÊÌ¤Ê½Ëµ·¤ò»ò¤Ã¤Æ¡¢À¹Âç¤Ë¤È¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿º§Îé¤ÎÈÕ¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£Ìë¤â¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÔ¤Æ¤É¤âÂÔ¤Æ¤É¤â¿·Ïº¤Ï¿²½ê(¤·¤ó¤¸¤ç)¤Ë»Ñ¤ò¸½¤µ¤Ê¤¤¡£ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÄí¤«¤é¤¿¤À¤Ê¤é¤ÌÊª²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ÆÍè¤¿¡£
¥Á¥¨¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÇ¯Ã¼(¤È¤·¤Ï)¤â¹Ô¤«¤ÌÌ¼¤Î¿È¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸î¿È¤Î²û·õ(¤«¤¤¤±¤ó)¤ÎÂÞ½ï(¤Õ¤¯¤í¤ª)¤ò²ò¤¡¢ÀãÆ¶(¤Ü¤ó¤Ü¤ê)¤ò·Ç¤²¤¿»ø½÷°ì¿Í¤ò½¾¤¨¤Æ¸È(¤·¤å¤¦¤È¤á)¤ÎÉô²°¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢Ï²¼¤«¤éÍî¤ÁÃå¤¤¤¿À¼¤Ç¡¢
¡ÖÊì¾åÍÍ¡¢¸æ¿²¤Ê¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£ÌëÃæ¤ªÁû¤¬¤»¿½¤·ÁêºÑ¤ß¤Þ¤»¤Ì¤¬¡¢Ã¶ÆáÍÍ¤Ë¤ÏÌ¤¤À¸æ¾²Æþ¤ê¤¬¤Ê¤¯¡¢¤·¤«¤â¡¢¤¿¤Àº£¡¢¤ªÄíÁ°¤Ë¤Æ¡¢¤¿¤À¤Ê¤é¤ÌÊª²»¤¬Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¸À¾å¤·¤¿¡£
¥Á¥¨¤Ï¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡¢¾¯¤·¤Î¼è¤êÍð¤·¤â¸«¤»¤º¡¢Èó¤ÎÂÇ¤Á¤É¤³¤í¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤Æ¡¢²ÈÃæ¤Î¼Ô¤¬¼ê¿¤(¤Æ¤·¤ç¤¯)¤äÄóÅô¤ò¼ê¤Ë¼ê¤Ë¡¢¤É¤Ã¤ÈÄí¤Ë¹ß¤ê¤Æ¸«¤ë¤È¡¢ÃË¤ÏÊ¢°ìÊ¸»ú¤Ë¤«¤ÀÚ¤Ã¤¿¾å¡¢¼ó¶Ú¤ò»Â¤Ã¤ÆÀã¸«ÅõäÆ(¤æ¤¤ß¤É¤¦¤í¤¦)¤ËÉú¤»¡¢½÷¤Ï¼ó¤ò¤Û¤È¤ó¤É´°Á´¤ËÂÇ¤ÁÍî¤È¤µ¤ì¤Æ¡¢¾¾¤Îº¬¸µ¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢·ì¤Î½¤¤Éº¤¦¸÷·Ê¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¿ÈÊ¬¤ò°Û¤Ë¤¹¤ëÃË½÷¤Î·ëº§¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤Éõ·ú¤ÎÀ¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£²ÖÌ»¤Ê¤ëÃË¤Ï¡¢°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¹ø¸µ¤Î¼ó¤òÂÇ¤Á¡¢¼«Ê¬¤âÊ¢¤òÀÚ¤Ã¤Æ²Ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤â°¥¤ì¤ÊÈá·à¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Éð²È¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¤Îý¤Î¼¹Ãå¤Ï·ã¤·¤¯ÈóÆñ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¤¦¤é¼ã¤¤¿È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¸«»ö¤Ë»ö¤Ë½è¤·¤¿¥Á¥¨¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¾Î»¿¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ·ë¶É¡¢¥Á¥¨¤Ï14ºÐ¤Î½©¤Ë¾®Àô²È¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£²ÖÌ»¤¬¹ø¸µ¤È¿´Ãæ¡¢Êì¤Ï²þ¤á¤Æ¾®Àô²È¤Ë²Ç¤·¤¿
¥Á¥¨¤ÎºÇ½é¤Î·ëº§¤Î»þ´ü¤Ï¡¢¡ØÎó»ÎÏ¿¡Ù¤ÇÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£±ö¸«Áý±¦±ÒÌç¡¢²Å±Ê3Ç¯¡Ê1850¡Ë¤Î¾ò¤Ë¡¢¡ÖÆó·î½½Ï»ÆüÌ¼º§°ùÁêÀ°ÉÕ¼©°Ê¸æ»È¼ò°æ·ÅÂÀÏº¸æºè°ìÀÞ¶â»°É´É¥Èï²¼Ç·¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
°ìÊý¡¢¾®Àô²È¤Î¸ÍÀÒÆ¥ËÜ¤Ë¸«¤ë¡ÖÁý±¦±ÒÌçÄ¹½÷¡×¤Î¥Á¥¨¤Ï¡¢¡ÖÅ·ÊÝÈ¬Ç¯¡Ê°ìÈ¬»°¼·¡Ë»°·îÆó½½°ìÆüÀ¸¡×¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢¥Á¥¨¤ÏËþ13ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢°ìÅÙ²Ö²Ç°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤½¤ì¤«¤é1Ç¯Í¾¤ê·Ð¤¿¡¢¿ô¤¨15¤ÎÇ¯¤Ë¾®Àô²È¤Ë²Ç¤·¤¿¤È¡Ê¥»¥Ä¤È¾®ÀôÈ¬±À¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¤¢¤ë¡Ë°ìÍº¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¡¢Ç¯Îð¤ÎÅÀ¤Ç°ìÃ×¤¹¤ë¡£
»³ÀîµÆ±É¤¬¡ØÉð²È¤Î½÷À¡Ù¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÉð²È¤Î²ÇÆþ¤ê¨¡¨¡¤½¤ì¤Ï¡¢²Ö²Ç¤¬»Ò¶¡¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤ÉÍýÁÛÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¨¡¨¡¤Î¼ÂÂÖ¤ò¼¨¤¹°ìÎã¤Ç¤¢¤í¤¦¡£º§Îé¤ÎÌë¤Î²ÖÌ»¤Î¿´Ãæ»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¤òÃÎ¤êÆÀ¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢´Ø·¸¤¹¤ë¥»¥Ä¤Î¸¶¹Æ¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÊ¸¤Ï¡¢°ìÊýÅª¤Ë°ìÍº¤Îµ½Ò¤Ëµò¤Ã¤¿¡£
¢£¸¤¤¿¤Á¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¥¥Ä¥Í¤ò½õ¤±¤¿ÏÃ
¥Á¥¨¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤â¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤Î¥»¥Ä¤Î¿´¤ò¤È¤é¤¨¤¿¡£¥Á¥¨¤Ï´ö¿Í¤«¤Î»Ò¤ÎÊì¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ç¤â¡¢Ä»µïÀ¶Ä¹¤¬ÉÁ¤¯¶Ó³¨¤ÎÈþ¿Í¤Î¤è¤¦¤ÊÍÆ»Ñ¤òÊÝ¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢¥»¥Ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¾¯¤·Á°¤Îº¢¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£ÅÂÄ®¤âµþ¶¶¶á¤¯¤Ë°Ü¤Ã¤¿±ö¸«¤Î¼Â²È¤òË¬¤ì¤Æ¤Îµ¢¤êÅÓ¡¢½÷Ãæ¤È¼ãÅÞ(¤ï¤«¤È¤¦)¤ò°ì¿Í¤º¤Ä¶¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¡¢ÀÞ¤·¤â±«¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆÛ°·îÌë¤È¤Ê¤Ã¤¿²°ÉßÄ®¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÆÍÁ³¡¢ÇØ¸å¤«¤éÁö¤Ã¤ÆÍè¤Æ¥Á¥¨¤ÎÂµ¤Î²¼¡¢¿þÏÆ(¤¹¤½¤ï¤)¤¹¤ì¤¹¤ì¤ËÁö¤êÈ´¤±¤¿Æ°Êª¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸¤¤«¤È»×¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¸å¤í¤ÎÊý¤Ç¡Ö¤¢¤Ã¡¢¸Ñ(¤¤Ä¤Í)¡×¤È¼ãÅÞ¤¬¶«¤Ö¡£
¸Ñ¤¬°Å°Ç¤ÎÃæ¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¤½¤Î¸Ñ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¸¤¤¬ÆóÉ¤¤Ç¶î¤±¤ÆÍè¤ë¡£¤½¤Î°ìÉ¤¤¬¹Ó¡¹¤·¤¯¡¢Èà½÷¤ËÆÍ¤¤«¤«¤é¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¤·¤ÆÏÆ¤òÁö¤êÈ´¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤ËÈà½÷¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤Î¤ì¡¢ÌµÎé¤Ê¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤À±«»±¤Ç¤½¤Î¸¤¤ÎÇØ¤ò¤¿¤¿¤¤¤¿¡£¸¤¤Ï¥¥ã¥ó¤ÈÌÄ¤¤¤Æ¸å¤º¤µ¤ê¤·¡¢·ë¶É¡¢ÆóÉ¤¤È¤â¼ãÅÞ¤È½÷Ãæ¤Î¼ê¤Ç¡¢º£Íè¤¿Êý¤Ø¤ÈÄÉ¤¤ÊÖ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤éÆó»°Æü·Ð¤¿²«ºª(¤¿¤½¤¬¤ì)¤É¤¡¢Ì¤Ë´¿ÍÉ÷¤ÎÀÚÈ±(¤¤ê¤«¤ß)¤ò¤·¤¿ÉÊ¤ÎÎÉ¤¤¾®ÊÁ¤Î½÷¤¬¡¢¾®Àô²È¤Î¸¼´Ø¤Ë¸½¤ì¤¿¡£¤½¤Î½÷¤Ï¾®¤µ¤Êêà¼ÓÊñ(¤Õ¤¯¤µ¤Å¤Ä¤ß)¤òº¹¤·½Ð¤¹¤È¡¢¼è¤ê¼¡¤®¤Î¼Ô¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Û¤Î¤«¤ÊÀ¼¤Ç¡¢¡ÖÀèÌë¤ÏÂçÁØ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤Û¤ó¤Î¤ªÎé¤Î¤·¤ë¤·¡£²¿¤È¤¾¡¢±üÊýÍÍ¤Ø¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤é¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö¤Ï¤¤¡¢·î¾È»û¤Î¥Æ¥¤Ë·¤È¿½¤¹¼Ô¤«¤é¤È¤ªÅÁ¤¨²¼¤µ¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼è¤ê¼¡¤®¤Î¼Ô¤Ï¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¤ªÂÔ¤Á¤ò¡×¤È¸À¤Ã¤Æ±ü¤ËÆþ¤ê¡¢¥Á¥¨¤Ë¤³¤Î¸«ÃÎ¤é¤ÌË¬Ìä¼Ô¤Î¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥¥Ä¥Í¤Î²¸ÊÖ¤·¡×¤ò¼ÂÊì¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¥»¥Ä
¥Á¥¨¤¬¡Ö¤Ï¤Æ¡¢¥Æ¥¤Ë·¤È¤Ï°ìÂÎÃ¯¤À¤í¤¦¡×¤ÈëÃ(¤¤¤Ö¤«)¤ê¤Ê¤¬¤éêà¼ÓÊñ¤ò³«¤¯¤È¡¢ÆóÊ¬¶äÆóËç¤ÈÆîÅ·¤ÎÍÕ°ìËç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤Æ¸¼´Ø¤Ë½Ð¤Æ¸«¤ë¤È¡¢¤½¤Î½÷¤Î»Ñ¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¸å¤Ç»È¤¤¤Î¼Ô¤òÈÍ¼ç¤ÎÊîÄó»û¤Ç¤¢¤ë·î¾È»û¤Ø¸¯¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥¤Ë·¤È¤¤¤¦¼Ô¡¢¤½¤ì¤Ëêà¼Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤µ¤»¤¿¤¬¡¢»û¤Î¼Ô¤Ï¡¢¤½¤Î¤¤¤º¤ì¤Ë¤â¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ç¡¢·ë¶É¤¢¤ì¤Ï¡¢¸¤¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿¸Ñ¤¬¡¢µß¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Îé¤ËÍè¤¿¤Î¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥»¥Ä¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Éð»Î³¬µé¤Î¤¢¤ê¤·Æü¤ÎÊª¸ì¤ò¡¢Æü¡¹Ê¹¤¤Ê¤¬¤é°é¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö»þ¡¢Èà¤é»ÎÂ²¤ÎÀ¸¤¤ëÀ¤³¦¤ÏÂç¤¤¯ÊÑËÆ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥»¥Ä¤ÎÍÜ²È¤ò´Þ¤á¡¢ÂçÉôÊ¬¤¬ÉÏµç²½¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¼ÂÊì¤ÏË×Íî¤·¤¿¤¢¤È¤âÁÝ½ü¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¤º¡Ä
°ìÊý¡¢¥»¥Ä¤Î¼ÂÊì¤Î¥Á¥¨¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â±üÊý¤Ç¤¤¤Æ¡¢¾®Àô²È¤¬Ë×Íî¤·¤¿¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ÍÆ°×¤Ëä¶(¤Û¤¦¤)¤ä»¨¶Ò¤ò»ý¤È¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë½ô·Ý¡¦³ØÌä¤ò»Å¹þ¤Þ¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿½÷À¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢»°¸¹¡Ê»°Ì£Àþ¡Ë¤Ï¸¼¿Í(¤¯¤í¤¦¤È)¤Ï¤À¤·¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢Âç¤ÎÆÉ½ñ²È¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Î¾®ÀâÎà¤ò¤¿¤¤¤Æ¤¤ÆÉ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¼ì¤ËÇÏ¶×Êª¤ÏëÞ(¤½¤é)¤ó¤¸¤Æ¤¤¤ë¸Ä½ê¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÎÈ¤ò²Ô¤°¤Ë¤ÏÁ´¤¯ÌµÎÏ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥Á¥¨¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¸¢Àª¤ò¸Ø¤Ã¤¿¿ÆÀÌ¶Ú¤Ëµß¤¤¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤â³§¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¶ì¤ËÓÃ(¤¢¤¨)¤¤¤Ç¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Á¥¨¤ÎÄ¹·»¤Î±ö¸«¾®Ê¼±Ò¤Ï¡¢ÃæÏ·¤Ç½ª¤ï¤ê¤³¤½¤¹¤ì¡¢ÉãÁý±¦±ÒÌç¤ÎëÝ»à¤Î¸å¤Ë¤È¤Ã¤¿ÃéµÁ¤Ç´ñÆÃ¤Ê¹Ô°Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹¤¯ÈÍÆâ¤Ç¾Î»¿¤òÇî¤·¤¿»ø¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÈÍ¼ç¤¬µ¢¹ñ¤¹¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢²È¿Ã¤¬ÄÅÅÄ¤Î¾¾¸¶¤Ç½Ð·Þ¤¨¤ë½¬¤ï¤·¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¾®Ê¼±Ò¤Ï¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶ÇìæÍ¤È¤Î¹ñ¶¤Î°ÂÍè(¤ä¤¹¤®)¤Þ¤Ç½Ð¸þ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤è¤¦¤³¤½¸æµ¢¹ñ¡×¤È°§»¢(¤¢¤¤¤µ¤Ä)¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¾®Ê¼±Ò¤Î±ö¸«²È¤â¡¢º£¤äÎíÍî¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤ÎÊì¿Æ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥»¥Ä¤¬¤è¤¯ÃÎ¤ê¸É×¿Í¤È¤·¤ÆÂº·É¤·¤¿ÁÄÊì¤Ï¡¢Èà¤ÎÌ¼¤Î²Ç¤®Àè¤Ç¤¢¤ë¡¢Æü¸æºì(¤Ò¤Î¤ß¤µ¤)¿À¼Ò¤ÎµÜ»Ê¾®ÌîÂº¸÷(¤ª¤Î¤¿¤±¤ß¤Ä)¤Î²È¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤Æ¡¢Ï·¤¤¤ÎÆü¤òÁ÷¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢²ÈÏ·¤Î´Õ¤È¾Î¤¨¤é¤ì¤¿Éã¿ÆÁý±¦±ÒÌç¤ÎÅìµþÀÖºä¤Ë¤¢¤ëÊè¤â¡¢Ä¤(¤È¤à¤é)¤¦¿Í¤âÀä¤¨¤Æ»¨Áð¤ËËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍÍ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£¥Á¥¨¤Î¡ÖÂÀ¤¤¼Â²È¡×¤âÆ±ÍÍ¤ËË×Íî¤·¤Æ¤¤¤¿
¾®Àô²È¤ÎÍÎÏ¤Ê¿ÆÀÌ¤Ç¤¢¤Ã¤¿²µÉô´ª²òÍ³²È¤â¡¢ÎíÍî¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂßÉÕ¤Î¾ÇÉÕ¤¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢Âè¼·½½¶å¹ñÎ©¶ä¹Ô¤¬ÌÀ¼£16Ç¯¡Ê1883¡Ë¤Ë·Ð±ÄÇËÃ¾¤òÍè¤¿¤·¤¿»þ¡¢¤½¤Î´¬¤Åº¤¨¤ò¿©¤Ã¤Æºâ»º¤ò¼º¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£¤ä¡¢¤«¤Ä¤ÆÃæÏ·¤Þ¤ÇÌ³¤á¤¿´ª²òÍ³¤Ï¡¢Âç¶¶¤Ë¤´¤¶¤òÉß¤¤¤Æ²È¤Ë»Ä¤ëÆ»¶ñÎà¤òÊÂ¤Ù¤ÆÇä¤ê¡¢²Ì¤Æ¤Ë¤Ï¡¢»ÎÂ²¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼êÊü¤¹¤³¤È¤ò·ù¤Ã¤¿Åá·õÎà¤Þ¤ÇÇä¤êÊ§¤Ã¤Æ¡¢ÏªÌ¿¤ò繫¤°¤¢¤ê¤µ¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢¥»¥Ä¤Î¼ÂÊì¤Î¥Á¥¨¤Ï¡¢¤¿¤À¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ë²È¤Ë»Ä¤ëÉÊ¡¹¤ò¼¡¡¹¤ÈÇä¤êÊ§¤Ã¤¿Ëö¡¢¶ËÃ¼¤ÊÉÏº¤¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤Û¤«¤Î»ÎÂ²¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í¤Ë¿©(¤¸¤)¤ò¸ð¤¦¿È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤ÎµçÇ÷¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥»¥Ä¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÎÈ¬·î¤ÎËö¤Ë¾¾¹¾¤ËÃå¤¤¤¿³°¹ñ¿Í¶µ»Õ¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤Î±½¤Ë¡¢¼ª¤ò·¹¤±¤ëÍ¾Íµ¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿¡¢11·î¤ÎËö¡¢Åìµþ¤Ç¤ÎÄë¹ñµÄ²ñ¤Î³«ºÅ¤ò½Ë¤¦»ÔÃæ¤Î¿Í¡¹¤Î¶½Ê³¤ò¡¢¶¦¤Ë¤¹¤ë¤æ¤È¤ê¤â»ý¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£¼þ°Ï¤«¤é¡ÖÈþ¿Í¤ÎÊª¸ð¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë
¡ØÊ¸³Ø¥¢¥ë¥Ð¥à¾®ÀôÈ¬±À¡Ù¡ÊÁýÊä¿·ÈÇ¡¦2008¡Ë¤Ë¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈÕÇ¯¤Î¥Á¥¨¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¤È¤ê¤ï¤±°õ¾ÝÅª¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¯±ýÇ¯¤ÎÈþËÆ¤¬¼Å¤Ð¤ì¡¢¤Þ¤¿Æ°¤«¤Ìµ¤ÉÊ¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥»¥Ä¤Î½éÂ¹¤Î¼ï»ÔÈ¬½Å»Ò¤µ¤ó¤«¤é»Ç¤Ã¤¿ÏÃ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥»¥Ä¤ÏÈÕÇ¯¡¢¼¡ÃË¡ÊÖÞ¡Ë¤Î²Ç¤Ç¤¢¤ë¿é(¤ß¤É¤ê)¤ä¤½¤ÎÄ¹½÷¤ÎÈ¬½Å»Ò¤µ¤ó¤Ë¡¢·«¤êÊÖ¤·¤Æ¼ÂÊì¤Î±üÊý»Ñ¤ò¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥»¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸å½Ò¤¹¤ë¼ÂÊì¤Ø¤Î´¶¾ð¤òº¹¤·ÃÖ¤¡¢¼«Ê¬¤¬¸Ø¤ê¤È¤¹¤ëÌ¾²È¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¤³¤Î²ÈÏ·¤Î°ì¿ÍÌ¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥Á¥¨¤¬¿Í¤Ë¿©¤ò¸ð¤¦¿È¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¡Ø»³±¢¿·Ê¹¡Ù¤¬¡Ö¸ð¿©(¤³¤¸¤)¤ÈËø(¤Þ¤Ç)¤Ë»ê¤ê¤·¡×¤Èµ¤·¡¢¡ØÀ¾ÅÄÀéÂÀÏºÆüµ¡Ù¤Ë¡¢Èà½÷¤Î¿È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ÖµßºÑ¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤ËÄ§¤·¤Æ¡¢µ¿¤¦Í¾ÃÏ¤¬¤Ê¤¤¡£É®¼Ô¤Î¼èºàÃæ¡¢¡Ö¥Ø¥ë¥óÀèÀ¸¡×¡Ê¥Ï¡¼¥ó¤Î¤³¤È¡Ë¤Ë²Ç¤¹Á°¤Î¥»¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÁ¤¨Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¦¾¾¹¾ºß½»¤Î¤¢¤ë¹âÎð¤Î½÷À¤Ï¡¢¡ÖÈþ¿Í¤Î¤ª¤³¤â¡ÊÊª¸ð¤¤¡Ë¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤À¤±¤Ç¤¢¤Ã¤¿
¥»¥Ä¤ÎÊì¤Î¥Á¥¨¤Ï¡¢²ÈÏ·¤ÎÌ¼¤È¤·¤Æ°é¤Á¡¢¾å»Î¤Î±üÊý¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤¬º¤Æñ¤ÊÇ¯Îð¤Ç¡¢À³Ê¶¯¸Ç¤ÊÉ×¤ò¼º¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Èà½÷¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¶ËÃ¼¤ÊÎíÍî¤Ë»ê¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¥»¥Ä¤Ï¡¢¸¢Àª¤ò¸Ø¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¿ÆÀÌ¤ò»ý¤ÄÌ¾²È¤ËÀ¸¤ò¤¦¤±¤¿¿È¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Íê¤ì¤ë±ï¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÍÜÉãÊì¤ÈÍÜÁÄÉã¤ÎÉÞÍÜ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼ÂÊì¤ÎÏªÌ¿¤ò繫¤°¡Ö¹§¡×¤Î²Ù¤ò¡¢°ì¿È¤ËÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤¬¡¢´ñ¤·¤±¿Ì¿¤ÎÅ¾ÊÑ¤È¤Ê¤ê¡¢¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤È·ë¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
----------
Ä¹Ã«Àî ÍÎÆó¡Ê¤Ï¤»¤¬¤ï¡¦¤è¤¦¤¸¡Ë
Îò»Ë²È
1940Ç¯¿·³ã»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¿·³ãÂç³Ø¿ÍÊ¸³ØÉô¤Ç»Ë³Ø¤òÀì¹¶¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤ÎM.A.³Ø°Ì¡Ê½¤»Î¹æ1974¡Ë¡¢M.Ed.³Ø°Ì¡Ê1978¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£°ì»þ´ü²ñ¼Ò°÷¡¢Á°¸å¤·¤Æ¹âÅù³Ø¹»¶µÍ¡¡ÊÀ¤³¦»ËÃ´Åö¡Ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡Ù¡Ê¾¾¹¾º£°æ½ñÅ¹¡¢1988Ç¯¡Ë¡¢¤½¤Î²þÄêÈÇ¤È¤Ê¤ë¡ØÈ¬±À¤ÎºÊ¡¡¾®Àô¥»¥Ä¤ÎÀ¸³¶¡Ù¡ÊÄ¬Ê¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØA Walk in Kumamoto¡§The Life & Times ofSetsu Koizumi, Lafcadio Hearn¡Çs Japanese Wife¡Ù¡ÊGlobal Books, 1997¡Ë¡¢¡Ø¤ï¤¬ÅìÊý¸«Ê¹Ï¿¡½¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤«¤éÀ¾°Â¤Þ¤Ç¤Î177Æü¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë
----------
¡ÊÎò»Ë²È Ä¹Ã«Àî ÍÎÆó¡Ë