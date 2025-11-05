◆東京六大学野球秋季フレッシュトーナメント第２日 Ａブロック▽早大９―１法大＝７回コールド＝（４日・神宮）

早大は法大に大勝し、快勝発進した。先発した安田虎汰郎投手（２年＝日大三）が７回を５安打１失点と好投し、完投勝利を挙げた。

まっさらな神宮のマウンドは「高校以来」だという。１１月１、２日の早慶戦では出番なし。そのフラストレーションを解消するかのうように、安田が思いきり右腕を振った。走者を背負っても簡単に崩れないのが持ち味。“魔球”チェンジアップを駆使しながら、法大打線を料理していった。

「リーグ戦では１年を通して活躍できなかった。チームに迷惑をかけるようなことが多々あって、ベクトルを自分に向けて何か自分で突破口を切り開いていかなきゃいけない。早慶戦で登板がなかったということは、チームにとって欠かせない存在にはなれていないと思う。今日、投手コーチにお願いをして、投げさせてもらいました」

早大入学後はリリーフとして１年春、６試合に登板して２勝を挙げ、防御率０・００の鮮烈デビューを飾った。リーグ戦の登板１９試合は全て救援のため、リリーバーの印象が残るが、日大三時代は「先発完投」を座右の銘にしていた。昭和の大エースに惹かれる古風な男でもある。

「任されたところでちゃんとした仕事ができるよう、準備をしっかりしていかなきゃいけない。その過程で、今までとは違うところを自分で模索しつつ、冬を過ごしたいなと思います」

２０２６年春の安田虎汰郎は神宮の杜に、どんな風景を見せてくれるのだろうか。期待が持てる９４球だった。（加藤 弘士）