11月1日に放送された『NHKスペシャル 未解決事件 File.04』にタレントで女優の壇蜜がゲスト出演するも、げっそりと痩せた姿に心配の声が相次いでいる。番組の公式Xアカウントでもその姿が確認できる。

人気番組に出演した壇蜜だったが…

「NHKの『未解決事件』はまだ解決してない事件の詳細を紹介し、情報提供を呼びかける人気のシリーズ番組です。1日に放送された番組では1999年に発生した名古屋市西区主婦殺害事件を取り上げる予定でしたが、なんと、放送前日の10月31日に69歳の容疑者が警察に出頭したことで事態が大きく動き、一部の内容が変更されて放送されました」（スポーツ紙記者、以下同）

放送前に事件が解決に向けて大きく動くというシリーズ始まって以来の異例の展開に、SNS上で放送前から盛り上がっていた今回の放送。どうなることかと期待して視聴した人も少なくないようだが――

「スタジオ出演していた壇蜜さんはかなり頬がこけていて、目に力がありませんでした。スタジオの壇蜜さんは事前収録のため容疑者が警察に出頭することは知らなかったとはいえ、“前のめり”で見ている視聴者との温度差が浮き彫りになってしまったのはたしかです」

ネット上でも同様の声が並ぶ。

《壇蜜さん、心配になるぐらいガリガリやなぁ》

《檀蜜どうしたんだ。目力がまったくなかったぞ》

《激痩せでトークもおぼつかない壇蜜の体調が懸念》

こうした声が寄せられる理由を芸能プロ関係者が指摘する。

「壇蜜さんは2023年に体調不良による休養をしています。同年3月にレギュラー出演しているラジオ番組『大竹まこと ゴールデンラジオ!』を途中退席。4月に休養を発表し、7月に復帰するも8月から再び休養に入り、12月から復帰しました」

復帰から約2年が経過しているが、その後も“激ヤセ”が憂慮されていた。

「2024年3月には所属していた芸能事務所の破産が報告されましたが、マネージャーとともに仕事を続けていました。2025年6月には『徹子の部屋』に出演するも、こちらでも“激ヤセ”姿が注目を集めました。その番組で、2023年の休養の理由は最愛の祖母や愛猫の死が重なり、心身の不調をきたし入院したとも明かしています」（前出・芸能プロ関係者）

壇蜜は、2025年9月いっぱいで2018年から出演していた『大竹まこと ゴールデンラジオ!』の卒業を発表したと語るのは放送作家だ。

「『ゴールデンラジオ』は25年下半期の改編により、放送開始が1時間半早まったのに加えて、全体の放送時間も1時間拡大されています。卒業の背景には、長時間の生放送が壇蜜さんにとって体力的に厳しいという事情も考えられます」

やはり現在も壇蜜の心身は万全とは言えなさそうなだけに、心配の声は止みそうにない。