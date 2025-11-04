生活家電などを手がけるシー・シー・ピー（東京都台東区）は、「きゃらニクス」ブランドから、イラストレーターのナガノ氏が描くキャラクター「ちいかわ」デザインの「あったかぬいぐるみ ちいかわ」ほか全3種を、2025年11月28日に全国の家電量販店および雑貨店などで発売する。

モバイルバッテリーにつなげば持ち運んで使用可能

本体に備えたUSBケーブルをポートに挿し込むと、約30秒でぬいぐるみの背中が温かくなる。ふんわりとした軽さで、やわらかくフィット感のある素材を採用しており、ぬいぐるみとしても、ギュッと抱きかかえたくなる仕上がりとなっている。

温度は42度〜46度で、膝にのせるとじんわりと心地良い温かさ。デスクワークや読書、ソファやベッドで過ごすリラックスタイムなど、様々なシーンに適するという。手持ちのモバイルバッテリーにつなげば持ち運んで使用可能だ。

ヒーターは1時間で自動オフになり、消し忘れを防げる。

ラインアップは「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」全3種。サイズは全高約255ミリ〜310ミリ。

価格は各7260円（税込）。