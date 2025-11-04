ＴＯＡ<6809.T>はこの日の取引終了後、上期（４～９月）の連結決算を発表した。売上高は２４０億５１００万円（前年同期比５．６％増）、営業利益は１２億５５００万円（同７８．２％増）となった。国内市場の好調が全体を牽引した。



あわせて配当方針の変更を発表。これまで年４０円の維持を基本に連結配当性向４５％を目安としていたが、変更後は安定配当年８５円・ＤＯＥ５％・連結配当性向８５％のいずれか高い金額で配当額を決定するという。これに伴い、年間配当予想を４２円から８５円（前期４０円）に増額修正した。



更に長期経営戦略を策定したことを明らかにした。最終年度となる３５年３月期に連結売上高１０００億円を超える水準への成⾧を実現する方針を掲げた。



出所：MINKABU PRESS