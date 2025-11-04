ドジャースの大谷翔平投手（３１）夫妻の仲むつまじい２ショットが公開された。

ドジャースは３日（日本時間４日）、２年連続のワールドシリーズ制覇を祝福してロサンゼルスでの優勝パレード、本拠地・ドジャースタジアムでのセレモニーを行った。２年連続の開催となったパレードではロサンゼルス中心地の歩道をファンが埋め尽くし、ドジャースタジアムのセレモニーは現地時間月曜日で昼の開催ながら、５万２７０３人が集結した。

パレードのバスに同乗したドジャース専属リポーターのキルステン・ワトソンさんもこの日、自身のインスタグラムを更新。バスのデッキで顔を寄せ合い笑顔を見せる大谷と妻・真美子さんのショットをアップした。夫妻の後ろにはサングラスをかけた山本由伸投手（２７）の姿も見える。また山本と園田芳大通訳の２ショットもシェアされた。

ネット上では「なんて素敵な写真」「ワトソンさん、ありがとう」「幸せな気持ちでいっぱい」「３度目のワールドシリーズを制覇した時は由伸君の隣にかわいい奥様が居て欲しいわ」「最高のパートナー」「大谷さんがとろけてる」などの声が上がっている。