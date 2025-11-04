この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」では、動画「値決めが下手くそな会社、今後確実に終わります。心理学視点から"値上げ"をしてもお客様の満足度を上げられる方法があります。」が公開された。マーケティング侍のりゅう先生とニューロマーケティングを専門とする遠藤氏。今回は「値付け」「値上げ」について、特に心理学・行動経済学の観点から各社がどう価格設定をすべきか議論を繰り広げた。



冒頭でりゅう先生は「安いものにしなきゃいけないと思ってるんだったら、皆さんそれはまず考え方を変えなきゃいけない」と喝破。その上で、遠藤氏は「値決めの設定は市場や競合だけを見ていても答えは出ない」とし、「相手がお得だと思いさえすれば、どんな値段であったとしてもそれが当たりです」と購買の本質について語った。「安すぎると逆に疑われる」「値段と価値は切り離せない」といった指摘も飛び出し、「安易な安売り戦略は絶対NG」という意見で両者は一致した。



特に印象的だったのは、「堂々と値上げをお客さんに納得していただく形でやったほうがよい」「安いものを欲しがる限り皆の給与も上がらない」と、値上げはむしろ経済や企業の健全な発展のためには不可欠であるという視点。遠藤氏は、「お客様に商品・サービスが ‘価値あるもの’だとしっかり伝えることが第一。理由と価格の妥当性、そして『得した気分』を演出することが大切」と語り、価格だけでなく“比較対象”や“選択肢”をうまく設計してあげることの重要性を提示した。



さらに、「一度安くした商品は『元に戻す』のが極めて難しい」ことや、「安いものを買う顧客ほどクレームが増えやすく、逆に高い商品は良い顧客を呼ぶ」といったリアルな現場体験も紹介。毎年少しずつインフレ分を値上げすることで「お客様も自然と受け入れる時代です」とし、「値上げの際は、理由を明確にし、おまけや選択肢を用意し、予告しておく」など具体的なテクニックも惜しみなく明かされた。



「値決めはビジネスを左右する最重要ポイント。安易な安売りに縛られず、価値に見合った価格設定を」と呼びかけた。