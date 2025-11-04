球団史上初のワールドシリーズ連覇を達成したドジャースは３日（日本時間４日）、本拠地を置くロサンゼルス市内で優勝パレードを行った。

大谷翔平投手（３１）は昨年に続いて真美子夫人とともに参加。大谷は黒の優勝Ｔシャツとキャップ、真美子夫人はグレーの選手がシャンパンファイトで着用したＴシャツの上にドジャーブルーのジャケット姿だった。愛犬デコピンの姿はなかった。沿道のファンからの声援に２人で笑顔で応える場面も見られた。

大谷はインタビューに「試合で勝つのも素晴らしいですし、こうやってパレードでみんなで喜べるのが何よりも素晴らしい経験だと思います」と笑顔で答えた。ポストシーズンに２年連続で出場して、２度世界一に輝いた。これが当たり前かと問われると「３回目に向けて切り替えているので」と３連覇へ意欲を見せた。

昨年に続く優勝パレードには「素晴らしいですよ。ファンの人の特権じゃないかと思いますし、試合ももちろん、面白かったですけど、こうやって一緒の時間を共有できて楽しめるのは素晴らしい」とかたった。

山本由伸投手（２７）がＭＶＰになり、トロフィーを掲げた瞬間の気持ちを聞かれ「素晴らしい瞬間でしたし、彼なしではここまで来れなかったと思うので、同じ日本人としてもそうですし、チームメートとして本当に誇らしいと思っています」と称賛した。

パレードは３日午前１１時７分にスタート。テンプル通りとブロードウェイの交差点からグランド・アベニュー、７番通りを経て、ゴールのフィゲロア通りに５０分ほどかけて到着した。