この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画『【受験生の親必見】やる気ゼロの子どもが動き出す３つのポイント』で、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、“受験前の子どもが全く勉強しない”と悩む親御さんの相談に答えた。動画では、高校受験を控えた息子がやる気を見せず、親がつい「勉強しなさい」と声をかけてしまう状況について取り上げ、「分かっていると言いながら何もしない」「つい口を出してしまう。見守るべきだと分かってはいても不安」といった切実な声を紹介している。



道山氏は「お子さんが受験前なのに勉強しないと、つい勉強しなさいと言いたくなるのでは」「けれど実は、“勉強しなさい”と言わなくても、正しいやり方ができていれば8割程度の子は自分から動く」とし、子どもがなぜ勉強しないのか、その本質と具体的なアプローチを独自の視点で語った。



まず道山氏が挙げたのは「愛情バロメータ」の重要性。「親の愛情がきちんと届くと、子どもの心の愛情バロメータが上がり、勉強する意欲にもつながる。逆にこれが低いと何を言ってもやる気は出ない」と指摘した。実際、「お子さんとたわいもない会話ができているか、簡単なお願いを聞いてもらえているか」など、親子関係を見直すことが出発点だと説いた。



続いて「アクティブ進路」についても解説。「子どもが心から行きたいと思える進路が明確になっていなければ、そもそもモチベーションが湧かない」と述べ、「“成績が下がっても入れる学校も同時に決めておくことで、親子ともに必要以上に焦らずに済む」とアドバイスを送った。



三点目は「受験勉強の計画」。「子どもは今何をすべきか分からない子が多い。親が一緒に計画を立てることで、不安や迷いも減る」とした上で、具体的な計画作りのノウハウも動画やブログで公開していると案内した。



さらに「これら3つが整っていれば、“勉強しなさい”と言わなくても本当に多くの子は自分から勉強し始める。どうしても動かない場合、親はもう何も言わなくていい。サポートはここまでで十分」と断言。「“何か手伝えることがあったら言ってね”、この一言だけで十分。子どもが本当に助けを必要とした時に受け止めてあげてほしい」と動画を締めくくった。