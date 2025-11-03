この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザー・鳥海翔氏が教訓を伝える！浪費を生む7つの錯覚『2026年から入金力を上げる為に今すぐ捨てるべきもの！少ない収入でも成果が出る習慣について紹介します！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『2026年から入金力を上げる為に今すぐ捨てるべきもの！少ない収入でも成果が出る習慣について紹介します！』と題し、投資アドバイザー・鳥海翔氏が最新のYouTube動画を公開した。お金を増やす秘訣は“足し算”ではなく“引き算”。鳥海氏は、余計な習慣をやめるだけで生産性も資産も一気に伸びると断じ、独自視点で「捨てるべき7つの習慣」を切り出した。



冒頭からトーンは鋭い。70点を80点に磨くAさんより、70点を2つ積むBさんの方が合計点は高い。完璧主義にしがみつく限り、成果は鈍る。まずは“複数の70点”を回す方が勝つ--鳥海氏はそう言い切る。



1つ目は「見栄と比較」だ。他人基準の買い替えは即刻やめるべきだと釘を刺す。買う前に「誰のための消費か」を問う。自分や家族の満足に直結しない“惰性買い”は資産を毀損するだけだ。

2つ目は「同調による支出」。断りにくさに負けて参加する飲み会やイベントは費用対効果が薄い。回数や予算の上限を決め、優先順位で切る。断っても関係が壊れない土台を日頃から作ることが肝要だ。

3つ目は「無駄なスマホ通知」。通知は集中を寸断し、時間と成果を奪う。重要連絡だけ通す設定に絞り、チェックは自分のタイミングに統一する。

4つ目は「何でも外注」。習慣的なデリバリーや定期マッサージは“時間の最適化”に見えて出費の恒常化を招きやすい。とりわけUber Eatsの常用や“通いマッサージ”は根本原因の解決になりにくい。運動やストレッチ、簡便な自炊など“自分で回せる仕組み”に置換する発想が要る。

5つ目は「ポイント至上主義とタイムセール依存」。安いから買う、ポイントが付くから覗く--この順序をやめる。「必要だから/欲しいから」を先に置き、セールは“条件が合致したときだけ”使う。

6つ目は「頑張ろうとすること」。意思力は消耗資源であり、継続性がない。時間帯や買い方、投資の積立など、ルールで自動化する方が再現性は高い。

7つ目は「完璧主義」。ポートフォリオの微調整に固執して動けないくらいなら、インデックス投資で即スタートし、保険・家計・生活習慣の見直しへ手を広げるべきだ。70点を連打する方が、合計点は伸びる。



ここで取り上げた論点は、収入が限られていても“入金力”を底上げしたい人に有用だ。特に「通知の切り方」「外注と自前の線引き」「仕組み化の設計例」など、具体的な設定手順や日々の運用の工夫は動画内で語られているので、使える部分からそのまま取り入れてほしい。

本編は、少ない収入でも資産形成を進めたい人にとって、非常に有用なアドバイスとなるはずだ。