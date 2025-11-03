玄関で3時間もお昼寝！驚くほど人懐っこい野良猫との出会い
猫11匹と夫婦2人のにゃんかつファミリー。我が家で暮らす保護猫たちを紹介！／にゃんかつ（1）
11匹の保護猫と暮らす樹さん夫婦。行き場のない猫を保護したことをきっかけに、次々と猫を迎え入れることになり、11匹の猫と暮らす大家族になっていきました。そんな愛猫たちとの日常を発信するYouTubeチャンネル「にゃんかつ」は、チャンネル登録者数が10万人を突破し、世界中にファンを持つ人気チャンネルに。
この記事では、そんな猫たちと夫婦の暮らしを漫画でご紹介します。11匹との出会いのエピソードや、猫を迎えるために必要な準備、多頭飼いの注意点、さらに保護猫をめぐる厳しい現実についても描かれ、猫好きの方やこれから猫を飼おうと考えている方にとって、役立つ知識も満載です。
※ついご飯をあげたくなりますが、身元がわからない場合は容易に与えないよう、ぐっと我慢します。
※慣れているからといっていきなり保護せず、飼い猫の可能性はないかなど、まずは様子を見ます。
※野良猫に噛まれたら、早めに傷口を洗い流しましょう。
※親子を引き離してしまわないよう、注意深く観察します。
※ご近所さんへの聞き込みから、飼い猫ではないことも判明しました。
