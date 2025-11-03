各種オーディオ製品を扱うハーマンインターナショナル（東京都千代田区）は、「JBL」ブランドから、サウンドバー「CINEMA SB580 ALL-IN-ONE」を2025年11月6日に発売する。

Bluetoothでスマホと接続すればホームスピーカーに

コンパクトボディながら統合出力200ワットのハイパワーを実現。立体音響技術「Dolby Atmos（ドルビーアトモス）」に対応し、没入感のあるサラウンドを楽しめる。

レーストラック型サブウーファーを底面に内蔵した"オールインワン設計"を採用し、独立したサブウーファーの設置スペースや、近隣への音漏れを気にせず、力強い重低音の再生が可能だ。

専用のセンタースピーカーを備えた3.1チャンネル構成で、セリフやボーカルをクリアに再生できる。「ドルビーアトモスバーチャライザー」により、高さ方向の音場を擬似的に追加する。

5段階の低音調整と音声モード「Movie」「Music」「Voice」3種類を実装し、サウンドの調整が行える。

HDMI eARCに準拠し、ケーブル1本でテレビとの接続や操作が可能。Bluetooth接続にも対応し、スマートフォンと接続して音楽を楽しむホームスピーカーとしても活用できる。リモコンが付属する。

カラーはブラック。

「JBLオンラインストア」での直販価格は2万9700円（税込）。