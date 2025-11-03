ここ数年、所沢が急成長しているらしい。

池袋駅から特急に乗ったら20分足らず。特急券が惜しいというなら急行でも20分ちょっとだから、そんじょそこらの東京都内のベッドタウンよりも都心に近い。駅ビルから駅前のプロペ通りまで周辺の活気は言わずもがなで、大きなマンションも次々に建っている。

さらに都心への通勤はもとより、西武池袋線と新宿線が乗り入れているおかげで川越や秩父もすぐそこだ。ちなみにベルーナドームで西武ライオンズの応援をしようと思ったときも、ほんの10分ほど。

まあそんな天下の所沢。今回の主役は、西武池袋線でそこからひとつ手前の駅である。ちょうど東京都と埼玉県の都県境に位置する秋津駅だ。



“ナゾの通過駅”「秋津」には何がある？

秋津駅は、特急はもちろん快速急行も急行も通過する。停まるのは各駅停車と準急、あとはラッシュ時などに少しだけ走っている快速や通勤準急だけだ。

だから秋津駅、所沢や練馬、またひばりヶ丘や石神井公園といった駅などと比べると圧倒的に小さな駅だ。

だが、一方で秋津駅は西武池袋線にとって特別な駅でもある。何しろ、小さな駅なのにお客の数は主要駅に引けを取らない。1日の乗降客数は7万6000人を上回る。

さすがに所沢や練馬には水をあけられているが、快速急行も停まる石神井公園とは五分の戦い。西武鉄道全体の中でも10位にランクインしている。

駅を降りた人はどこへ行くのか

その理由は何か。ひとえに武蔵野線のおかげといっていい。

西武池袋線の秋津駅は、JR武蔵野線新秋津駅との乗り換えによって速達列車が通過するにもかかわらず、主要駅の一角たる賑わいを獲得しているのだ。

池袋駅から下りの西武線に乗って、秋津駅に着く。秋津駅の下りホームからそのまま直結している南口の改札を抜けると、目の前には富士そばの看板が。

駅の脇には西武系列の商業施設・エミオがあって、丸亀製麺や無印良品などが入っているようだ。

秋津駅、駅を降りたところでソバかうどんか、究極の選択を迫られる。

その脇から南西に向かって、それはそれは人通りの多い商店街が続く。

秋津駅と新秋津駅の乗り換えルートでもあり、どちらかに電車が着くや、乗り換え客があっちへこっちへと行き交っている。その間は、商店街の中を抜けて10分弱だ。

秋津から新秋津まで歩いてみる

この乗り換えの道筋は、ありていに言えば何でも揃っている。

ドトールコーヒーもモスバーガーもサイゼリヤもあるし、昼間からギッシリとお客を詰め込んでいる立呑み屋もある。

ラーメン屋をいくつも見かけるあたりはザ・現代ニッポンだ。

秋津駅を降りてからソバとうどんをスルーしても、立呑み屋の焼き鳥の香りに誘われて、それをやり過ごしてもラーメン屋から漂うスープのいい香り。次から次へとラーメン屋が現れる。

10分もかからない秋津駅と新秋津駅の乗り換えは、ありとあらゆる食の誘惑が揃いも揃った商店街を歩くことになる。

もしもこの乗り換えを日常的に使っているならば、連日連夜ラーメン屋か立呑み屋に通い、胃腸肝臓が疲れたときにはドトールコーヒーに頼って、などという生活をとめどなく繰り返すことになりそうだ。

ともあれ、西武池袋線秋津駅とJR武蔵野線新秋津駅の間を乗り継ぐ商店街がこの町の中心であることに疑う余地はない。

だがしかし。それだけに目を奪われて終わっては、本質を見誤ることになる。

乗り換えルート以外には何があるのか

そもそもこの駅が乗換駅になったのは、1973年に武蔵野線が開業したときのこと。西武池袋線秋津駅はそれよりも遥か前、1917年に開業している。

秋津駅の開業をこの町の現代史のはじまりとするならば、“乗換駅”なのはその半分ほどの期間に過ぎないのである。

それに、武蔵野線が私鉄と乗り換えられる他の駅、たとえば北朝霞駅も南越谷駅も、相方の私鉄の駅は武蔵野線開業後に新たに設けられている。

最初は乗換駅を設ける予定などなかったのに、地元の人たちが「駅を作ってくださいな」とお願いした結果だとか。

その点、秋津駅は武蔵野線以前に長い歴史を持っている。ここは単なる乗り換えの駅とは本質的にまったく違っているのである。

ならば、乗り換えルートになっている商店街以外には何があるのだろうか。秋津駅から商店街に背を向けて、富士そばの脇の道をまっすぐ南に歩いてみた。

結論はすぐに出る。というか、秋津駅は池袋駅から準急で30分弱の駅なのだからよくよく考えてみればとうぜんのこと。

脇道に見えた“この町の本質”

この町は、ありふれた郊外の住宅地の駅である。

もちろん駅の近くには商店街以外にもスーパーやらパチンコ店やらが揃っている。このあたりとて郊外の住宅地の駅前にはお決まりの光景だ。

そこから5分も歩けばもう周辺は静謐な住宅地。一戸建てが並び、マンションが建ち、古びたアパートも佇んでいる。

ところどころに畑があるあたりは、住宅地に変貌する以前の武蔵野の面影といったところだろうか。

こうした性質は秋津駅の南口だけでなく、北口に移っても変わらない。規模の大きな商店街があるのは南口だけの特徴で、北口はほとんどが住宅地だ。

都営アパートがあったり、戸建て住宅があったり。その間に点在している飲み屋さんは、地元住民が集う憩いの場なのかもしれない。

そんな秋津駅の北口からさらに北に向かって少し歩くと下り坂が待っていた。坂は登ったら下るし、下ったら登るもの。

秋津駅北口の下り坂は、登りを考えると身の毛もよだつ急坂なのだが、かといって見て見ぬ振りもできない。

仕方がないので坂を下ってゆくと、そこにも都営アパートや住宅地が広がるばかりで、取り立てて風景が変わることはなかった。

この下り坂の先には、柳瀬川という小さな川が流れている。急な坂は柳瀬川が台地を削った結果だろう。

柳瀬川は、おおざっぱにいえば秋津付近で東京都と埼玉県の都県境になっている川だ。

なぜか秋津駅北口駅前だけは都県境が町中を突っ切って駅前広場まで食い込んできている。これは柳瀬川の流路が昔と変わったから、なのだろうか。

住宅街の中にある神社を発見

ただ、都県境を越えたところで何が変わるわけでもない。

それぞれの区画ごとに歴史の違いはありそうだが、基本的には徹頭徹尾住宅地。それが秋津駅と新秋津駅を取り巻く町の本質なのである。

そんな秋津の町の一角、武蔵野線新秋津駅の西側に神社があった。

その名も秋津神社という。なんでも、鎌倉時代末期に新田義貞がこの地で不動像に戦勝を祈願したことに始まる“秋津のお不動さま”なのだとか。

昔の秋津には何があったのか？

古い地図を見ると、どうやら「秋津」という町はもともとこの秋津神社あたりから西側一帯を指していたようだ。

江戸時代には柳瀬川を挟んで北秋津と南秋津という村があった。

北秋津は現在では所沢市北秋津、南側は東村山市秋津町としていまにも続いている。北秋津から南秋津までを抜けるように、江戸と秩父を結ぶ街道も通っていた。

1917年に開業した秋津駅は、そうした古き秋津の玄関口だったのである。

駅前からは古き秋津へとまっすぐ南西に延びる道が整備された。それが現在の秋津中通りだ。

秋津駅と新秋津駅を結ぶ商店街は、ちょうど秋津中通りの一部にあたる。新秋津駅前からもさらに南西に続いていて、そこも古い商店や飲食店、飲み屋や郵便局などが並んでいる。

1973年に新秋津駅が開業すると、既存の中通りが乗り換えルートとたまさか重なった。いっぽう、乗り換えルートから外れた新秋津駅西側の中通りはやや賑わいを失うことになったのだろう。

それでも、いまでもバス通りにはなっていて、秋津のメインストリートとしての雰囲気は充分に感じることができる。

こうして現在の秋津駅・新秋津駅とそれをとりまく町の形が固まってからおよそ半世紀。きっと乗り換え客が増えるに連れて、乗り換えルートの途中の商店街の賑わいが増していったのだろう。

ちなみに、乗り換えで通る商店街にはアーケードなどが架かっているわけではない。だから傘を持っていない日に急な雨が降ったら、10分弱の道のりを濡れながら歩くことになる。

この歩いて乗り換え10分弱、不便だとケチをつける向きもあるだろう。

秋津と“雨”の闘争史

実際に、過去に何度か濡れずに移動できる連絡通路を設けようという動きもあったらしい。ただ、連絡通路ができてしまうと商店街を通る人がいなくなる。結果、商店街の反対などもあって連絡通路は実現していない。

けれど、町行く人を見ていれば、特に不便だと感じているわけでもなさそうだ。もちろん雨降るラッシュ時には憂鬱な気分にもなりそうだが、殺伐としたターミナルの乗り換えではなく、賑やかで庶民的な町の中を抜けてゆく乗り換えも悪くない。

2000年頃には商店街が約300本の傘を用意して、移動の際にご自由にお使いくださいというサービスをしたこともあった。ただ、半年ほどで傘は1本もなくなってしまったとか。

有料ではなく無料のサービス、というのが悪かったのかどうなのか。傘の貸し出しサービスは結局廃止されてしまった。

そんなこんなで、いまも秋津駅と新秋津駅を結ぶ商店街は人波が絶えない。開業当時は畑や雑木林が広がっていた一帯も、すっかり住宅地に生まれ変わっている。

JR武蔵野線と西武池袋線の間には、貨物輸送のための連絡線が設けられている。秋津神社の脇をトンネルで抜ける線路だ。

かつては秩父の石灰石輸送などで使われ、現在ではもっぱら鉄道車両の輸送用。将来的には臨時列車の運行も計画されているらしい。

活気溢れる商店街と、直通運転も計画される連絡線。ふたつの駅が隣り合う秋津の町は、まだまだ見えないポテンシャルを秘めているのかもしれない。

