今季限りで現役を引退した中田翔氏（36）が1日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。ドジャース・大谷翔平投手（31）の日本ハム時代について語った。

この日のテーマは「ご褒美」。

中田氏は日本ハム時代から後輩の面倒見が良く、「大将」と呼ばれる“兄貴肌”。後輩によくプレゼントをすることでも知られている。

「そうですね、日ハムの時はそういう形で、若い選手たちに。今年ホームラン、たとえば1本、2本、3本打てば何か好きなものを一つプレゼントするっていうのを…。そうですね、全員にやってました」

となると、大谷にも？そう聞かれると「そうですね。翔平も1度かな、ありますね」と中田氏。「（ご褒美ノルマは）なんだったかな…。15勝？翔平はしっかりそこをクリアして」と続けた。

そして、ここからが大谷らしいところ。

中田氏は「何がほしいんだ？ってなった時に“万年筆”って。どこで使うのかなと思いながらも、真剣な顔で言って来たんで」と回想。

「ほかの子たちは“グッチのキャリーケースがいいです”とか“ヴィトンのバッグがいいです”とか。まぁお金かかりましたけど。ちょっと財布事情的にも助かったと…いうのがありましたね」と懐かしそうに笑みを浮かべていた。

中田氏は2007年高校生ドラフト1巡目で日本ハム入りし、大谷は2012年ドラフト1位で日本ハム入り。大谷が渡米するまで5年間にわたってチームメートとしてプレーした。